Spania a instalat o barieră pe mare la granița cu Marocul. Cel puțin 67 de migranți au murit

Spania a instalat sâmbătă o barieră maritimă de 500 de metri la frontiera dintre enclava spaniolă Ceuta și Maroc, după ce între 50.000 și 60.000 de migranți au trecut granița în ultimele zile, declanșând o criză umanitară și o nouă dispută politică privind migrația în Europa.

Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 67 de migranți și-au pierdut viața, unii înecându-se în încercarea de a ajunge înot în Ceuta, iar alții murind în busculada produsă la digul care separă cele două teritorii, notează AP News.

Deși afluxul de migranți a fost fără precedent, majoritatea celor care au intrat în enclava spaniolă s-au întors ulterior de bunăvoie în Maroc.

Armata, mobilizată la frontieră

Sâmbătă dimineață, un număr redus de migranți care au ajuns înot pe plaja Tarajal din Ceuta au fost escortați de militari înapoi către graniță.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că autoritățile vor continua să acționeze ferm împotriva trecerilor ilegale ale frontierei.

„Suntem necruțători cu cei care încalcă legea”, a afirmat oficialul.

Acesta a respins însă ideea că Marocul reprezintă o amenințare pentru Spania, subliniind că autoritățile de la Rabat au cooperat pentru readucerea situației sub control.

Liderii UE cer o reacție coordonată

Criza din Ceuta a determinat 22 de state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Germania, Italia, Polonia și Grecia, să solicite convocarea de urgență a unei videoconferințe a miniștrilor de Interne pentru stabilirea unei poziții comune privind gestionarea migrației.

Semnatarii avertizează că trecerile masive și necontrolate ale frontierelor externe ale Uniunii nu trebuie să creeze impresia că intrarea ilegală poate conduce la obținerea dreptului de ședere.

La rândul său, premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile unor lideri europeni care au cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, calificând aceste poziții drept motivate de „prejudecăți, dezinformare, ignoranță sau interese politice”.

Migranții se întorc în Maroc

Sute de migranți au început să revină în Maroc, mulți dintre ei afirmând că nu au avut acces la hrană sau adăpost în Ceuta.

Unii au povestit că au dormit în pădurile din apropierea enclavei spaniole și că s-au confruntat cu lipsuri severe, ceea ce i-a determinat să renunțe la încercarea de a rămâne în Spania.

Cu toate acestea, o parte dintre migranți spun că nu intenționează să se întoarcă în Maroc și că vor continua să încerce să rămână în Ceuta, în ciuda măsurilor luate de autoritățile spaniole.

Spania a suplimentat efectivele armatei și ale poliției în enclava nord-africană, în timp ce forțele de ordine marocane au folosit tunuri cu apă, gaze lacrimogene și focuri de avertisment pentru a împiedica noi tentative de trecere a frontierei.