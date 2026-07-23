 Avertismentul unui doctor: „Sunt prea mulţi medici stomatologi. Este o politică greşită, care duce la şomaj” | adevarul.ro
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Avertismentul unui doctor: „Sunt prea mulţi medici stomatologi. Este o politică greşită, care duce la şomaj”

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România are unul dintre cele mai mari numere de medici stomatologi raportat la populație din Uniunea Europeană, însă facultățile continuă să formeze mii de absolvenți. Un specialist avertizează că piața este deja suprasaturată.

Un specialist avertizează că această creștere a numărului de medici riscă să ducă la dificultăți de angajare și la probleme legate de pregătirea profesională.

Profesia de medic stomatolog continuă să fie una dintre opțiunile preferate de tinerii care aleg domeniul medical. În această vară, aproape 800 de absolvenți de liceu s-au înscris la Facultatea de Medicină Dentară, unde concurează pentru 190 de locuri finanțate de la buget și 84 de locuri cu taxă.

Numărul mare de candidați vine într-un moment în care România are deja un număr ridicat de stomatologi în comparație cu alte state europene, iar specialiștii atrag atenția că piața muncii nu mai reușește să absoarbă toți absolvenții.

Dr. Octavian Făgăraș, expert certificat în implantologie orală, consideră că această situație este rezultatul creșterii accelerate a numărului de locuri disponibile în facultățile de profil și al extinderii numărului de instituții care pregătesc medici stomatologi.

„Sunt prea mulţi medici stomatologi, în urma numărului extrem de mare al absolvenţilor în ultimii 10 ani. Asta se datorează unei politici universitare complet greşite. Pentru universităţi a fost foarte benefic din punct de vedere financiar. Profesorii primesc pentru fiecare student o anumită sumă de bani”, a declarat specialistul la Adevărul Live.

În opinia sa, creșterea numărului de facultăți și de locuri nu a fost însoțită de o strategie care să țină cont de necesarul real de medici și de capacitatea sistemului de a integra noii absolvenți, „...ceea ce nu ar fi avut voie să se întâmple dacă ar fi fost o politică gândită pentru viitor”.

Specialistul spune că efectele acestei situații nu se limitează doar la dificultățile pe care le întâmpină absolvenții în găsirea unui loc de muncă, ci pot influența și nivelul de pregătire al viitorilor medici.

„Această aglomerare duce şi la o scădere a calităţii învăţământului: ies medici care nu sunt foarte bine pregătiţi, cu anumite excepţii. Pentru ca politicienii să aibă o scuză, au inventat rezidenţiatele, care practic prelungesc această agonie cu încă trei ani. Aceste rezidenţiate sunt plătite, de aceea este şi înghesuială mare la ele, pentru ca medicii să aibă un loc unde să lucreze şi să primească şi nişte bani. Aceasta este o politică greşită, care duce, după nouă ani, la un şomaj. O clinică stomatologică mică sau medie nu îşi permite să dea un pacient consacrat pe mâna unei persoane fără experienţă”, a afirmat dr. Octavian Făgăraș.

Ca soluție, acesta propune reducerea numărului de locuri scoase anual la Facultățile de Medicină Dentară.

Un stomatolog la 735 de locuitori

Datele Colegiului Medicilor Stomatologi susțin observațiile specialistului. România are aproximativ 25.000 de dentiști activi, ceea ce înseamnă un medic stomatolog la 735 de locuitori. Prin comparație, media Uniunii Europene este de un stomatolog la 1.230 de persoane.

În același timp, Colegiul atrage atenția că sistemul public alocă doar 1% din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru serviciile stomatologice, ceea ce limitează accesul pacienților la tratamente decontate.

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