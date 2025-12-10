Video Ana Ciceală, la Interviurile Adevărul. A fost votată de Nicușor Dan la alegerile din Capitală?

Ana Ciceală, candidata SENS, clasată pe locul 5 în alegerile de duminică, vine miercuri, 10 decembrie, la Interviurile Adevărul. Scorul său a clasat-o în urma candidaților susținuți de partidele guvernării și de AUR.

Dacă crede că a fost votată de președintele Nicușor Dan sau dacă este mulțumită de scorul obținut în cursa de duminică sunt doar câteva dintre întrebările la care va răspunde candidata SENS la Interviurile Adevărul.

Ana Ciceală a încheiat în cursa pentru PMB pe locul 5, cu 5,85%, după liberalul Ciprian Ciucu, candidata AUR Anca Alexandrescu, social-democratul Daniel Băluță și candidatul USR Cătălin Drulă.