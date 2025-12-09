Ana Ciceală, după zvonurile că Nicușor Dan ar fi votat-o: „Nu m-ar surprinde”. USR i-ar fi cerut să se retragă din cursa pentru Primărie

La scurt timp după alegeri, Ana Ciceală a comentat zvonurile privind un posibil vot al lui Nicușor Dan în favoarea sa. „Știți că votul este secret. Nu m-ar surprinde”, a spus aceasta.

Ana Ciceală, candidatul partidului SENS la Primăria Generală a Capitalei, a încheiat cursa electorală pe locul 5, cu 5,85% din voturi. Aceasta consideră că performanța reprezintă un succes pentru un partid atât de mic.

Ana Ciceală a relatat despre presiunile la care a fost supusă pentru a se retrage din competiție, inclusiv din partea fostului său partid, USR, dar și din partea altor formațiuni politice.

„Au fost foarte multe presiuni și s-a discutat și în spațiul public. Mie, direct, nu mi s-a cerut. Dar oamenilor din jurul meu, da, oameni care sunt în partid, oameni din echipă, da. Nu pot să vă dau detalii, pentru că sunt persoane terțe, care nu au neapărat expunere publică, dar presiunile au fost imense din partea fostului meu partid. Dar nu numai. Au fost presiuni din toate părțile”, a declarat Ciceală, la Euronews.

Ea a mai povestit despre campania online susținută împotriva sa. „Erau extrem de multe conturi false ale multor oameni neasumați, oameni de la partide de foarte multe ori, dar din rangul 3, 4. USR, de exemplu, dar și aliații”, a spus aceasta.

Întrebată despre zvonurile că președintele Nicușor Dan ar fi votat-o, Ana Ciceală a spus:

„Știți că votul este secret. Nu m-ar surprinde. Suntem împreună și luptăm împreună pentru București, am făcut echipă la Asociația Salvați Bucureștiul, am fost în echipa dumnealui ani de zile. Votul este secret, nu știu cum poate să știe domnul Ciucu cu cine a votat președintele țării. Nu pot comenta eu. Nu are cum să mă surprindă că m-ar fi votat, având în vedere proiectele pe care le avem împreună ce ne leagă de București”, a răspuns Ciceală, la Euronews.

Relația dintre Ana Ciceală și Nicușor Dan este veche. Cei doi s-au cunoscut încă de la formarea USB (Uniunea Salvați Bucureștiul), iar Ciceală a făcut parte din Consiliul General al Capitalei alături de Dan.

Potrivit sursei citate, de-a lungul timpului, ea a intrat în conflict cu conducerea Primăriei Generale, în special în legătură cu înființarea Companiilor Municipale, pe care a contestat-o în instanță și a câștigat.

Ulterior, Ana Ciceală a părăsit USR, iar în 2020 a fost retrasă în ultimul moment din cursa pentru Primăria Sectorului 3, candidând totuși și obținând locul 3.