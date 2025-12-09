search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ana Ciceală, după zvonurile că Nicușor Dan ar fi votat-o: „Nu m-ar surprinde”. USR i-ar fi cerut să se retragă din cursa pentru Primărie

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

La scurt timp după alegeri, Ana Ciceală a comentat zvonurile privind un posibil vot al lui Nicușor Dan în favoarea sa. „Știți că votul este secret. Nu m-ar surprinde”, a spus aceasta.

Ana Ciceală FOTO: Inquam photos
Ana Ciceală FOTO: Inquam photos

Ana Ciceală, candidatul partidului SENS la Primăria Generală a Capitalei, a încheiat cursa electorală pe locul 5, cu 5,85% din voturi. Aceasta consideră că performanța reprezintă un succes pentru un partid atât de mic.

Ana Ciceală a relatat despre presiunile la care a fost supusă pentru a se retrage din competiție, inclusiv din partea fostului său partid, USR, dar și din partea altor formațiuni politice.

Au fost foarte multe presiuni și s-a discutat și în spațiul public. Mie, direct, nu mi s-a cerut. Dar oamenilor din jurul meu, da, oameni care sunt în partid, oameni din echipă, da. Nu pot să vă dau detalii, pentru că sunt persoane terțe, care nu au neapărat expunere publică, dar presiunile au fost imense din partea fostului meu partid. Dar nu numai. Au fost presiuni din toate părțile”, a declarat Ciceală, la Euronews.

Ea a mai povestit despre campania online susținută împotriva sa. „Erau extrem de multe conturi false ale multor oameni neasumați, oameni de la partide de foarte multe ori, dar din rangul 3, 4. USR, de exemplu, dar și aliații”, a spus aceasta.

Întrebată despre zvonurile că președintele Nicușor Dan ar fi votat-o, Ana Ciceală a spus:

„Știți că votul este secret. Nu m-ar surprinde. Suntem împreună și luptăm împreună pentru București, am făcut echipă la Asociația Salvați Bucureștiul, am fost în echipa dumnealui ani de zile. Votul este secret, nu știu cum poate să știe domnul Ciucu cu cine a votat președintele țării. Nu pot comenta eu. Nu are cum să mă surprindă că m-ar fi votat, având în vedere proiectele pe care le avem împreună ce ne leagă de București”, a răspuns Ciceală, la Euronews.

Relația dintre Ana Ciceală și Nicușor Dan este veche. Cei doi s-au cunoscut încă de la formarea USB (Uniunea Salvați Bucureștiul), iar Ciceală a făcut parte din Consiliul General al Capitalei alături de Dan.

Potrivit sursei citate, de-a lungul timpului, ea a intrat în conflict cu conducerea Primăriei Generale, în special în legătură cu înființarea Companiilor Municipale, pe care a contestat-o în instanță și a câștigat.

Ulterior, Ana Ciceală a părăsit USR, iar în 2020 a fost retrasă în ultimul moment din cursa pentru Primăria Sectorului 3, candidând totuși și obținând locul 3.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Legea a fost adoptată de Senat
playtech.ro
image
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Kate Middleton, Prințul William, George, Charlotte și Louis foto profimedia 1056774878 jpg
Mesajul rar al Prințului Louis! Băiatul cel mic al lui Kate Middleton a surprins cu scrisul de mână la concertul de colinde
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon