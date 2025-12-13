search
25 femei relevante pentru 2025: Ana Wagner, artist bijutier” Inspirația vine „de sus", într-un echilibru între visare și acțiune”

0
CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
0
Publicat:

Ana Wagner transformă porțelanul pictat manual în bijuterie contemporană iar creațiile semnate de ea sunt  apreciate la București  Milano și New York. Povestea ei este despre autenticitate, pasiune și curajul de a explora piețe noi în noul episod din 25 femei relevante pentru 2025

youtube cover ANA WAGNER jpg

Bijuteria contemporană se distinge față de cea clasică prin originalitate, diversitate de materiale și abordare artistică. Nu se rezumă la aur sau argint, ci încorporează multe materiale diverse, adesea pictate manual. Aceasta reprezintă un mod de exprimare a personalității celui care o poartă și reflectă tendințele actuale din lumea artei și modei.

Porțelan, aur și povești pictate manual

Ce diferențiază bijuteriile Wagner? Este combinația dintre materiale aparent greu de purtat: porțelan, aur, argint și povestea fiecărui obiect, pictat și conceput cu atenție la detaliu. Ana crede puternic că energia, autenticitatea și bucuria cu care creezi se transmit și celui care poartă bijuteria.

Drumul Anei Wagner nu a fost lipsit de provocări. A pornit de la obiecte funcționale din porțelan și, după vizite repetitive în Franța, la Limoges, a avut revelația că bijuteria de porțelan pictată manual poate deveni semnătură personală și internațională. Secretul succesului? Pasiune necondiționată, muncă zilnică, autenticitate și curajul de a crede în propria viziune.

Ana consideră că autenticitatea este despre căutarea adevărului și armoniei interioare, atât în artă, cât și în relațiile personale. Inspirația vine „de sus", într-un echilibru între visare și acțiune

Povestea Anei Wagner este una despre forța creativității autentice, curajul de a explora piețe noi și bucuria de a împărtăși lumii o viziune personală asupra bijuteriei contemporane.

Ana a demonstrat că succesul se clădește cu muncă, perseverență și multă pasiune, dar și cu deschidere spre inovație și arta ca formă de terapie.

Urmărește-le live pe întreg anul, pe  CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate. 

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat,  realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live. 

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

