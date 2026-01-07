search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
De ce utilizarea eficientă a trupelor va marca câmpul de luptă din Ucraina în 2026

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Într-un buncăr slab luminat, un ofițer ucrainean înalt și cu o constituție impunătoare este filmat din spate, în timp ce le urează noroc oamenilor săi, cu strângeri de mână ferme înainte de plecarea în misiune.

image

Soldații în cauză - câteva zeci de bărbați ucraineni mobilizați, majoritatea în jur de patruzeci de ani- răspund în mare parte fără entuziasm, uitându-se înainte cu priviri goale în timp ce răspund la salutul comandantului.

În context, acest conținut aparent inofensiv de pe rețelele sociale, Regimentul 425 de Asalt al Ucrainei, cunoscut drept Skelia, capătă un ton mai întunecat, ilustrând situația sumbră a forței de lupte a țării pe măsură ce războiul se apropie de al cincilea an, se arată într-o analiză Kyiv Independent.

Skelia este simbolul Forțelor de Asalt ale Ukrainei, o nouă ramură a armatei creată în toamna anului 2025 dintr-un număr restrâns de unități distincte, cunoscute pentru impulsul lor de a ataca cu mare intensitate, dar și pentru loialitatea comandanților față de comandantul- șef al armatei, Oleksandr Sîrski.

Pe parcursul anului 2025, regimentul s-a remarcat drept una dintre cele mai bune unități de „pompieri” ale armatei, intervenind rapid pe linia frontului pentru a localiza și lichida rapid infiltrările rusești.

Dar odată cu această atenție crescută a venit și o notorietate negativă, sub forma reproșurilor privind utilizarea iresponsabilă a soldaților mobilizați în operațiuni costisitoare de asalt, cu rate mari de pierderi, în timp ce brigăzile mecanizate standard sunt private de întăriri.

Regulile jocului

Cu temperaturi care au scăzut mult sub zero la începutul lunii ianuarie, încetinirea tradițională a înaintării rusești începe să se instaleze pe câmpul de luptă.

Dar, așa cum se întâmple în războaie de această amploare, ofensivele vor accelera primăvara și vara, or armata ucraineană este afectată deja de o criză cronică de forță de luptă, care este resimțită chiar și în cele mai de elită unități.

Penuria sistemică de soldați atrage după sine tensiuni tot mai mari - între atacatori și apărători, între o națiune epuizată și amenințarea existențială cu care se confruntă, între comandantul fără chip și infanteristul mobilizat. Aceste aspecte s-ar putea dovedi definitorii pentru războiul din 2026 al Ucrainei.

Fără un acord de pace la orizont, în 2026 războiul de uzură va continua pe același tipar pe care l-a urmat de la eșecul contraofensivei ucrainene din vara lui 2023.

Într-o luptă prelungită, ambele părți urmăresc de regulă să degradeze atât capacitatea, cât și voința celeilalte de a rămâne în luptă.

Scopul mai cuprinzător al Moscovei rămâne frângerea unei Ucraine libere și independente prin zdrobirea armatei ucrainene.

Uriașă, puternic înarmată și, în mare parte, încă motivată, armata ucraineană este totuși fizic suprasolicitată de sarcina de a apăra peste o mie de kilometri de linie front, în fața unui inamic ce are avantajul în putere de foc, resurse și o rezervă aparent nelimitată de infanterie de asalt de unică folosință.

Chiar dacă ajutorul militar și financiar continuă să vină de la partenerii Ucrainei, chiar dacă producția militară internă a Ucrainei continuă să crească, să se dezvolte și să inoveze, și chiar dacă populația nu este determinată să capituleze prin lovituri asupra infrastructurii energetice, efortul de război rămâne totuți dependent de oameni.

Dacă lanțul de peste o sută de brigăzi ce apără linia frontului nu mai sunt suficient de numeroase, capabile sau motivate să continue, chiar și cele mai maximaliste scopuri de război ale Rusiei devin tangibile.

Compromisuri și puncte slabe

În cea mai mare parte a fazei de uzură și pozițională a războiului la scară largă, ori de câte ori Rusia a intensificat operațiunile ofensive, Ucraina a reușit să răspundă la rândul său, realocând forțe pentru a stabiliza și a suprima ofensivele înainte ca acestea să scape de sub control.

Din acest punct de vedere, concentrarea Moscovei pe cucerirea restului regiunii Donețk a fost benefică pentru Ucraina.

Aici, Kievul poate concentra unele dintre cele mai puternice brigăzi și unități de drone și poate folosi zone dens construite precum Pokrovsk și Kostiantinivka pentru a facilita lupte lungi de uzură ce consumă cantități imense de forță de luptă și echipamente rusești.

În zone bine apărate de echipe de drone ucrainene de elită și cu o brigadă bine echipată și competentă care controlează sectorul, Rusia rămâne incapabilă să realizeze ceva apropiat de o reală descoperire operațională.

Dacă ar fi valabil pe toată linia frontului, Kievul ar fi bine poziționat să reziste presiunilor externe de a accepta un acord de pace echivalent cu o capitulare, întrucât costurile rusești pentru fiecare kilometru, linie de copaci și sat ar fi pur și simplu prea mari pentru a fi sustenabile.

În unele zone fierbinți de pe linia frontului, asta continuă să fie norma, mai ales în zonele unde apărarea este condusă de brigăzi de top și unități de drone sub umbrela unui comandament respectat de corp.

Dar în alte părți, tendința din 2025 a mers în direcția opusă, cu semne îngrijorătoare pentru direcția viitoare a războiului.

Presiunea asupra armatei se simte sub forma unor puncte slabe tot mai mari ce se cască de-a lungul liniei frontului, în timp ce sectoarele care ani de zile fuseseră blocate cu o apărare stabilă devin acum locurile unor noi avansuri rusești.

Acest fapt este evident în special pe frontul de sud, lângă orașul Huliaipole din regiunea Zaporojoe, care a fost cucerit de forțele ruse în perioada Crăciunului.

Aici, în ciuda importanței strategice a zonei, retragerile haotice ucrainene din ultima lună au pus în pericol întreaga apărare a regiunii Zaporojioe, iar apărarea Huliaipole era încă condusă de Brigada 102 de Apărare Teritorială, subdimensionată, slab echipată și prost comandată.

La sfârșitul lunii decembrie, unitatea a apărut în ziare din motive greșite după ce unul dintre posturile sale de comandă la nivel de batalion a fost capturat de forțele rusești, acestea fiind abandonat în grabă, cu calculatoare, hărți și alte echipamente sensibile de comunicații încă intacte.

Cam în aceeași perioadă, orașul Siversk, care fusese un bastion cheie pentru apărarea regiunii Donețk de nord de către Ucraina timp de ani de zile, a fost cucerit de forțele ruse după câteva săptămâni.

Brigăzile care apărau această zonă erau călite în luptă și eficiente în luptă.

Dar după ce rândurile infanteriei lor au fost degradate prea mult timp fără o realimentare adecvată și pe măsură ce echipele lor de drone au fost tot mai mult ținta focului rusesc, aceste unități veterane pur și simplu nu au mai putut menține linia așa cum o făceau odinioară.

Între timp, de-a lungul graniței de stat din regiunea Sumî, intrarea Rusiei în satul Hrabovske - într-o zonă care până acum nu a înregistrat nicio mișcare, dar era apărată și de o unitate de apărare teritorială subțire- a scos la iveală amenințarea tot mai mare a deschiderii unor noi linii de front, creând dileme strategice suplimentare pentru Kiev.

Dincolo de mobilizare

În discursul mai larg, problema deficitului de forțe pe câmpul de luptă este adesea redusă la o problemă de mobilizare – necesitatea de a lua decizia nepopulară de a retrage mult mai mulți - și mai tineri - bărbați din viața civilă pentru a mări rândurile armatei.

Dar, deși societatea ucraineană în ansamblu respinge categoric ideea unui acord de pace -capitulare, stresorii interni și conflictele provocate de mobilizarea forțată mocnesc și ar putea atinge punctul de fierbere în 2026.

Atacurile, uneori fatale, împotriva ofițerilor de recrutare pe străzile orașelor ucrainene sunt din ce în ce mai frecvente și - șocant - sunt adesea lăudate pe rețelele sociale nu de boți ruși, ci de ucraineni reali, pentru care amenințarea pierderii țării poate trece uneori pe plan secund față de suferința imediată a mobilizării forțate.

S-ar putea face mai mult pentru a îmbunătăți procesul de mobilizare, iar multe dintre schimbările necesare vor fi nepopulare.

Dar nevoia mai acută este de a îmbunătăți modul în care armata ucraineană folosește forța de luptă pe care o are deja.

Portretul soldatului mobilizat mediu la începutul anului 2026 este adesea sumbru - peste 40 de ani, cu o probabilitate crescută de probleme de sănătate și puțin probabil să fie motivat de idealuri patriotice puternice.

Provocarea de a transforme acești oameni într-o forță de luptă capabilă și durabilă devine practic o urgență.

Este nevoie de mult mai multă atenție și resurse pentru sistemul de instruire al țării, afectat de facilități precare, practici din epoca sovietică și un deficit sever de instructori capabili și calificați.

Dincolo de antrenament, cea mai evidentă problemă - și cea care ar putea fi remediată cel mai rapid - este distribuția bărbaților mobilizați în unitățile de luptă.

Într-un interviu acordat televiziunii ucrainene pe 29 decembrie, Sirsyi a recunoscut nu doar distribuția inegală a noilor trupe mobilizate de către armată, ci și - poate fără să vrea - motivul distorsionat al acestei practici.

„Pentru că intensitatea actuală a luptelor este atât de mare încât nu putem reface fiecare unitate în același timp, a trebuit să prioritizăm unitățile care luptă în cele mai fierbinți părți ale liniei frontului și, desigur, pe cele care suferă cele mai mari pierderi.”

„Prioritizarea (Forțelor de Asalt pentru reaprovizionarea personalului) a apărut din cauza lipsei resurselor de personal obținute prin mobilizare”, a declarat generalul de rang înalt al Ucrainei.

Acest trio mortal - un aflux de bărbați mobilizați nepotriviți și nemotivați, trimiși la antrenamente de calitate slabă, apoi în unități unde viețile lor nu sunt protejate - este ceea ce a dus la creșterea crescută a numărului de plecări fără permisiune și dezertări în ultimul an.

În primele zece luni ale anului 2025 - înainte ca Parchetul General să înceteze să publice cifrele - au fost înregistrate 165.200 de cazuri penale pentru plecare fără permisiune – cât toate cele înregistrate pe durata întregului război de amploare înainte de 2025.

Pe lângă pierderile de pe câmpul de luptă și având în vedere dificultățile de mobilizare, aceste cifre nu sunt sustenabile, iar a rămâne prea mult timp pe această traiectorie ar putea face posibilă o străpungere și mai mare a frontului din partea Rusiei pe viitor.

Pe lângă amenințarea evidentă a dezertării în masă și a prăbușirii liniei frontului, dacă nu sunt abordate, aceste probleme contribuie și la diminuarea încrederii publice în mobilizare.

Intrând în 2026, echilibrul de putere pe câmpul de luptă rămâne de departe cel mai important factor pentru orice scenariu al finalului războiului.

O armată ucraineană consolidată care să poarte o campanie defensivă stabilă și solidă ar fi cea mai puternică carte posibilă a Kievului, oferind Moscovei opțiunea fie de a opri războiul fie de a anunța mobilizarea forțată și suprasolicitarea economiei.

Invers, o apărare ucraineană haotică - retrăgându-se de-a lungul liniei frontului într-o stare de dezordine- pune Rusia în poziția de a forța Kievul fie să capituleze la masa negocierilor, fie să fie înfrânt pe teren.

De la primele ore haotice ale războiului la scară largă, principalul avantaj al Ucrainei față de Rusia a fost întotdeauna poporul său.

În continuare, problema privind forța de luptă va face probabil diferența.

Pentru a rezolva criza, Kievul trebuie să îmbunătățească condițiile soldaților săi de rând, de la mobilizare și instruire demnă la o distribuție mai inteligentă în unități și o cultură de comandă centrată pe oameni.

Dar înainte de toate acestea, conducerea militară ucraineană trebuie mai întâi să-și realinieze propria viziune strategică cu realitatea de la fața locului.

Aceasta presupune nu doar necesitatea rațională de a purta cea mai eficientă luptă defensivă de uzură, ci și să-și amintească de ce Ucraina luptă mai departe -și anume, întâi de toate, pentru protejarea poporului său.

