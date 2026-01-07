search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii uciși în atacul SUA. Circa 75 de persoane au murit în timpul raidului

Publicat:

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, șapte zile de doliu pentru membrii armatei uciși în raidul american de la sfârșitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei FOTO: X
Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei FOTO: X

Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, şapte zile de doliu pentru membrii armatei ucişi în raidul american de la sfârşitul săptămânii trecute, scrie News.

Aproximativ 40 de ofiţeri venezueleni au fost ucişi în atac, potrivit guvernului sud-american. Guvernul cubanez a declarat duminică că 32 dintre ofiţerii săi militari şi poliţişti care lucrau în Venezuela au fost, de asemenea, ucişi şi a declarat două zile de doliu.

Oficiali americani citaţi de Washington Post estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în Venezuela în timpul raidului militar de sâmbătă pentru capturarea preşedintelui Nicolás Maduro, inclusiv zeci de victime care au rezultat în urma unui schimb de focuri în complexul său din Caracas.

Numărul considerabil de victime conferă semnificaţie declaraţiilor publice ale preşedintelui Donald Trump, care a afirmat că operaţiunea pe care a aprobat-o a fost ”eficientă”, dar ”foarte violentă”.

