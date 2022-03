Propagandă bizară. Moscova acuză SUA că a finanţat antrenarea în Ucraina a unor păsări migratoare pentru a răspândi agenţi patogeni în Rusia

Cu ajutorul păsărilor, dezvoltatorii de arme biologice ar spera să răspândească tulpina de gripă H5N1 „cu o rată a mortalităţii de 50%” şi boala Newcastle, asemănătoare cu gripa aviară. Pentru acest lucru ar urma să fie folosite două specii de păsări, a căror rută de zbor pentru iarnă trece pe teritoriul Rusiei, susţine propaganda rusă, potrivit pravda.com.ua.

Ministerul rus al Apărării a distribuit hărţi şi texte, inclusiv stema SUA şi fotografii cu păsări şi susţine Rusia ei ar fi prins păsări infectate eliberate din aşa-numita „Rezervaţie Herson” din regiunile Ivanovo şi Voronezh.

„Sunt de interes deosebit informaţiile detaliate privind implementarea de către Statele Unite pe teritoriul Ucrainei a unui proiect de studiere a transmiterii de agenţi patogeni prin păsările călătoare care migrează între Ucraina, Rusia şi alte ţări vecine. Partea americană a planificat să desfăşoare o modificare a unor agenţi patogeni ai acestor păsări, dar şi a liliecilor sau reptilelor, pentru a deveni purtătoare de pestă porcină africană şi antrax. Scopul acestor şi altor studii biologice finanţate de Pentagon în Ucraina a fost de a crea un mecanism de răspândire ascunsă a unor virusuri mortale“, a spus Konaşenkov, care susţine că Rusia ar deţine dovezi în acest sens.

The chief spokesman for #Russia's Defense Ministry, Major General Igor Konashenkov, said the #US had a plan to use migratory birds to spread biological pathogens from #Ukraine to #Russia. pic.twitter.com/COkslq9uNE