„Noi l-am votat, voi l-ați arestat!” Protest al susținătorilor lui Călin Georgescu în fața Parlamentului European. Mesajul Cristelei Georgescu

Cu steaguri tricolore, un banner uriaș pe care scrie „Persecutat politic” și lozinci prin care cer eliberarea lui Călin Georgescu, câteva zeci de susţinători s-au adunat duminică, 18 octombrie, în fața Parlamentului European din Bruxelles.

Căţiva susţinători ai lui Călin Georgescu a protestat diminică la Bruxelles. Foto: colaj social media

„Noi l-am votat, voi l-ați arestat!” și „Nicușor, trădător!” au strigat duminică câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu adunați în fața Parlamentului European din Bruxelles. Cu steaguri tricolore și un banner uriaș pe care era scris „Persecutat politic”, manifestanții au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Mai mulți participanți au transmis în direct pe TikTok imagini de la protest.

Mesajul de pe banner, formulat în engleză, „Călin Georgescu. Politically Persecuted”, rezumă motivul pentru care oamenii au ieșit la manifestație: ei contestă arestarea preventivă a fostului prezidențiabil și susțin că acesta este persecutat politic.

Timp de mai multe minute, protestatarii au scandat „Călin Georgescu este președinte”, „Eliberați-l!” și „Persecutat politic”, alternând aceste mesaje cu atacuri verbale la adresa președintelui Nicușor Dan.

A 19-a seară consecutivă de proteste în Bucureşti

În seara precedentă, nemulțumirea susținătorilor lui Georgescu s-a manifestat și în fața Arestului Central din Capitală. Aproximativ 300 de persoane s-au adunat acolo sâmbătă, au ridicat steaguri ale României și au afișat pancarte cu diverse mesaje, în a 19-a noapte consecutivă.

„Nu cedăm!”, „Călin Georgescu, nevinovat!”, „Cristela Georgescu este prima doamnă” și „Nicușor, trădător!” se numără printre lozincile scandate.

Mesajul postat de Cristela Georgescu

Cristela Georgescu a publicat un mesaj de încurajare adresat manifestanților care protestează seară de seară în fața Arestului Central.

„Vă aude. Se aude. Nu doar în subsoluri reci și întunecate. Se aude în Cer. Mii de inimi, un singur glas. Ca o rugăciune. Ca o lacrimă grea”, a scris aceasta, adăugând un îndemn la unitate și speranță: „Fiți tari, nu vă temeți, nu vă clătinați! Să purtăm în inimă nădejdea: Dumnezeu nu ne părăsește! Cu El la braț niciun drum nu este fără ieșire și nicio luptă nu este fără rost”.

Protestele continuă şi în ţară şi în străinătate, deşi, între timp, Tribunalul București a hotărât să anuleze mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Călin Georgescu și să dispună plasarea acestuia în arest la domiciliu. Măsura nu a intrat însă în vigoare, deoarece DIICOT a contestat hotărârea.

Până la judecarea contestației de către Curtea de Apel București, Georgescu rămâne în arest. Decizia pe care o va lua instanța va lămuri dacă acesta va putea părăsi arestul pentru a executa măsura preventivă la domiciliu.