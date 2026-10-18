 Comoara îngropată de o familie de polonezi înainte de a fugi în România, descoperită după 80 de ani | adevarul.ro
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Comoara îngropată de o familie de polonezi înainte de a fugi în România, descoperită după 80 de ani

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Înainte să fugă din calea Armatei Roșii în România, o familie de polonezi și-a ascuns bijuteriile și argintăria într-o pădure din vestul Ucrainei de astăzi. 80 de ani mai târziu, Jan Glazewski a plecat în căutarea lor, având drept indiciu o hartă desenată de tatăl său din memorie.

Jan Glazewski şi-a împlinit visul din copilărie şi a găsit comora familiei sale.
Jan Glazewski şi-a împlinit visul din copilărie şi a găsit comora familiei sale. Foto: Jan Glazewski

Jan Glazewski a fost profesor de drept la Universitatea din Cape Town, în Africa de Sud, unde s-a specializat în dreptul mediului, drept maritim și legislație privind schimbările climatice şi a contribuit și la includerea dreptului la un mediu sănătos în Constituția Africii de Sud.

Însă, dincolo de cariera sa academică, a fost preocupat de istoria familiei sale, de origine poloneză, care s-a refugiat în România în 1939, fugind din calea Armatei Roșii, subiect despre care vorbea adesea cu tatăl său. Inclusiv despre momentul în care, înainte de a-și părăsi casa, tatăl său și frații acestuia au îngropat într-o pădure din vestul Ucrainei de astăzi bijuteriile, argintăria și alte bunuri de familie, în speranța că se vor putea întoarce cândva după ele.

După ce s-a pensionat, în 2019, Jan Glazewski a găsit, la 69 de ani, mai mult timp liber şi a decis să caute comoara familiei, îngropată cu aproximativ opt decenii înainte. A plecat în vestul Ucrainei cu un detector de metale și cu o hartă desenată de tatăl său, Gustav, în 1989, pe baza amintirilor de la plecarea din 1939.

Pe hârtie, tatăl său notase o indicație destul de vagă: „Acolo unde începe pădurea, trebuie să sapi după argintul nostru”.

Pentru a găsi locul, Jan Glazewski a apelat și la ajutorul unor localnici ucraineni. Căutarea s-a încheiat în octombrie 2019, când a descoperit obiectele ascunse de familie înainte de fuga din calea Armatei Roșii, potrivit news.uct.ac.za.

Povestea comorii de familie

Povestea comorii începe la 17 septembrie 1939. În timp ce Germania nazistă a atacat Polonia dinspre vest, Armata Roșie a intrat în țară dinspre est. Familia Glazewski lua prânzul în locuința sa din apropierea orașului Liov când a aflat ce se întâmpla. Cum granița se afla la doar câțiva kilometri depărtare, membrii familiei au decis să plece.

Înainte de a fugi în România, Gustav Glazewski și frații săi au îngropat argintăria, bijuteriile și armele de vânătoare într-o pădure din apropierea casei tatălui lor, Adam Glazewski. Acesta a rămas în Liov, unde și-a petrecut restul vieții într-un beci, în perioada în care orașul se afla sub control sovietic. Nu și-a mai revăzut niciodată fiii, familia risipindu-se prin lume.

După mai multe încercări și întreruperi pe parcurs, tatăl lui Jan, care studiase agricultura în Franța înainte de a fugi din Polonia, a aflat că perspectivele pentru agricultură erau bune în Africa de Sud. Astfel, cei doi soți și cele trei fiice ale lor au pornit cu vaporul din Cairo spre această țară, unde au ajuns în 1947. Jan, cel mai mic copil al familiei, s-a născut în 1953, la Paarl.

„Rușii au ajuns pe proprietatea familiei la aproximativ o lună după plecarea fraților. Voiau să-l omoare pe bunicul meu. Îi ucideau pe marii proprietari de pământ din întregul district... La vremea aceea, muncitorii îl ascunseseră. Dar l-au găsit și l-au dus cu forța în pădure. Muncitorii au mers în urma lor și au spus: «Nu-l împușcați, s-a purtat bine cu noi»”, a povestit Jan Glazewski, de-a lungul timpului.

Jan Glazewski a crescut în Africa de Sud și s-a confruntat cu probleme grave de sănătate încă din copilărie. S-a născut cu hemofilie, iar în anii 1980 a contractat HIV în urma unei transfuzii cu sânge contaminat. Nu s-a săturat niciodată de poveştile tatălui său despre istoria familiei şi a continuat să-l întrebe unde se afla comoara ascunsă înainte de plecarea familiei.

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În cele din urmă, în 1989, acesta a acceptat să noteze indicațiile. A folosit o mașină de scris veche și a adăugat o schiță realizată din memorie, la aproape 50 de ani de la fuga din Polonia. Cum nu se mai întorsese niciodată la locul ascunzătorii, a trebuit să se bazeze pe ceea ce își amintea.

„Tatăl meu îmbătrânea și eu tot îl întrebam. A desenat totul din memorie, la jumătate de secol după ce a plecat”, a povestit fostul profesor universitar.

Harta desenată, din memorie, de tatăl său.
Harta desenată, din memorie, de tatăl său. Foto: Jan Glazewski

„Am simțit că mi-am îndeplinit un vis din copilărie”

În 2019, a scos la lumină, cu mâinile tremurând de emoţie, comoara: o casetă de bijuterii, o linguriță de botez gravată și mai multe seturi de argintărie care aparținuseră familiei sale.

Obiectele în sine au fost estimate la aproximativ câteva mii de dolari, însă pentru Jan Glazewski acestea nu au preţ. Printre ele se aflau lucruri pe care mama sa, care a murit când el avea doar şapte ani, le împachetase înainte de fuga din 1939, iar recuperarea obiectelor i-a oferit ocazia să atingă din nou bunurile păstrate de ea înainte ca familia să-și părăsească locuința, a mărturisit emoţionat fostul profesor.

Profesorul a prezentat public comoara familiei sale.
Profesorul a prezentat public comoara familiei sale. Foto: Jan Glazewski
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„Tatăl meu nu mi-a spus ce anume fusese îngropat. Cel mai mare regret al meu este că nu l-am întrebat mai multe. Îmi imaginam că voi găsi aceeași gen de argintărie de familie pe care o avem pe polița șemineului. Dar ceea ce am descoperit m-a surprins: în primul rând, era vorba despre o cantitate foarte mare de obiecte, iar în al doilea rând, unele proveneau din generații îndepărtate ale familiei. M-aș fi bucurat să găsesc chiar și numai o linguriță, dar am găsit mult mai mult de atât”, a mai povestit fostul profesor universitar.

Găsirea comorii a însemnat, de asemenea, și îndeplinirea promisiunii făcute tatălui său, după ani în care îl rugase să consemneze locul ascunzătorii.

„Am simțit că mi-am îndeplinit un vis din copilărie de a găsi această comoară, dar cel mai important, mi-am respectat promisiunea făcută tatălui meu”, a spus el.

După ce a reușit să recupereze obiectele ascunse de familia sa, Jan Glazewski a şi-a spus povestea mai întâi într-o carte autobiografică. Astfel, volumul Blood & Silver („Sânge și argint”), publicat în 2022, reunește istoria familiei sale poloneze, experiențele care i-au marcat propria viață și căutarea argintăriei îngropate înainte de fuga din calea războiului.

Povestea a ajuns ulterior și pe scena teatrului: în iulie 2025, la Baxter Masambe Theatre din Cape Town, a avut premiera o adaptare teatrală a cărții, regizată de Fred Abrahamse și realizată pentru scenă de acesta împreună cu actorul David Muller, care îl interpretează pe Glazewski.

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