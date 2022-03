LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ucraina cere ajutor pentru tratarea militarilor răniţi şi repararea vehiculelor blindate. Luptele grele continuă la Mariupol

UPDATE 07.14 Moscova anunţă o încetare a focului, joi, pentru evacuarea civililor de la Mariupol, în timp ce, miercuri, peste 1.500 de persoane au părăsit oraşul, anunţă NEXTA.

Ministerul rus al Apărării a anunţat pentru ziua de joi o încetare a focului pentru evacuarea locuitorilor din Mariupol şi a străinilor care se mai află în oraş. Perioada de încetare a focului ar urma să înceapă la ora 10.00.

Totodată, autorităţile ucrainene au anunţat că, miercuri, 1.530 de locuitori din Mariupol şi localităţi din regiunea Zaporojie au putut să se evacueze cu mijloace de transport proprii.

Potrivit CNN, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a afirmat, miercuri, că pagubele provocate de bombardamentele fără încetare din Mariupol sunt "devastatoare".

"Locul este pur şi simplu decimat din punct de vedere structural de atacul loviturilor aeriene ruseşti", a spus Kirby.

"Pagubele semnificative" au fost provocate "infrastructurii civile, clădirilor rezidenţiale, spitalelor, spaţiilor de recreere, parcurilor, totul", a adăugat Kirby.

UPDATE 04.47 Ruşii şi-au doborât accidental propriul avion. Acest lucru a fost raportat de serviciile secrete britanice, citate de Reuters.

La Londra, se pretinde că unii ruşi şi-au distrus în mod deliberat propriul echipament pentru a sabota războiul. În plus, soldaţii ruşi sunt prost echipaţi.

Jeremy Fleming, şeful serviciului britanic de informaţii al GCHQ, a declarat că Putin a subestimat atât rezistenţa Ucrainei, cât şi determinarea Occidentului de a răspunde invaziei Ucrainei.

UPDATE 04.27 Tensiunile cresc între preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, din cauza faptului că liderilor de la Kremlin nu li s-a spus despre pierderile reale ale forţelor armate ruse în Ucraina. Acest lucru a fost raportat de The New York Times citând serviciile de informaţii americane. Publicaţia în sine se îndoieşte dacă este adevărat că Putin nu este pe deplin informat despre cursul ostilităţilor.

Casa Albă a subliniat că, Putin era dezinformat de către consilierii săi, ascunzându-i-se eşecul ofensivei şi consecinţele reale ale sancţiunilor occidentale.

UPDATE 03.28 CNN a aflat despre noile arme pe care Ucraina le-a solicitat Statelor Unite. Lista include drone de recunoaştere, radare tactice, sisteme electronice anti-UAV şi avioane de luptă, inclusiv Su-25. Lista include şi sisteme de artilerie, sisteme de rachete antiaeriene, rachete antitanc Javelin, rachete antinavă şi echipamente de supraveghere optică.

Ucraina cere ajutor pentru tratarea militarilor răniţi şi repararea vehiculelor blindate din ţările vecine.

Săptămâna trecută, Ucraina a solicitat zilnic 500 de rachete Stinger şi Javelin de fabricaţie americană. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că primele şase din „aproximativ 30” noi transporturi din Statele Unite au sosit deja în Ucraina.

UPDATE 02.32 În viitorul apropiat, ocupanţii sunt aşteptaţi să-şi intensifice focul asupra unităţilor ucrainene pentru a asigura deplasarea trupelor lor, cu sarcina ulterioară de a bloca oraşul Cernihiv, este menţionat în rezumatul Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

În zonele aşezărilor din Pinsk, Luninets ale Republicii Belarus au fost înregistrate unităţi ale trupelor aeriene ale Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, care probabil au fost retrase de pe teritoriul Ucrainei.

„În direcţia Polissya continuă regruparea planificată a unităţilor din Districtul Militar de Est. Este de aşteptat ca aceste unităţi să fie mutate în alte zone. Inamicul nu a întreprins acţiuni active în direcţia Seversky. Se constată intensificarea focului asupra unităţilor ucrainene în scopul pentru a asigura deplasarea trupelor lor, cu sarcina ulterioară de a bloca oraşul Cernihiv.

UPDATE 01.48 Avioanele ruse evită contactul direct cu luptătorii ucraineni şi încearcă să nu intre în zona apărării aeriene ucrainiene. Acest lucru a fost raportat de Comandamentul Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate.

„În ultimele două zile, inamicul a schimbat uşor tactica operaţiunilor de luptă pe cer şi şi-a concentrat activitatea în estul ţării. „Există şi informaţii despre doborarea a două rachete de croazieră inamice pe direcţii diferite”, se arată în comunicat. Se observă că, după ce au suferit pierderi grave cu o zi înainte, aeronavele inamice evită contactul direct cu luptătorii ucraineni şi încearcă să nu intre în zona apărării noastre aeriene.

"Cu toate acestea, încă patru în minus avem pentru ziua de 30 martie!”.

UPDATE 01.08 Potrivit informaţiilor disponibile, odată cu începerea agresiunii armate împotriva Ucrainei, comandamentul Forţelor Armate Ruse a pierdut mai mulţi lideri militari din rândul ofiţerilor superiori se precizează în rezumatul Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Comandantul Armatei 1 Tancuri, general-locotenent Serhiy Kisel, demis;

Comandant al Armatei a 6-a General-locotenent Vladislav Yershov, demis din funcţie şi arestat;

Şeful Statului Major - Comandant adjunct al Armatei a 35-a, generalul-maior Serghei Nirkov, a fost grav rănit;

Şeful Statului Major - Comandant adjunct al Armatei Generale a 36-a, generalul-maior Andrei Seriţki, a fost grav rănit;

Comandantul adjunct al Armatei 41 integrale, generalul-locotenent Andriy Suhovetsky, a murit;

Comandantul Armatei a 49-a general-locotenent general Yakov Ryazantsev, a murit;

Comandantul Armatei a 58-a, generalul-locotenent Mykhailo Zusk, a fost demis din funcţie şi arestat.

UPDATE 00.27 "Există un proces de negociere în desfăşurare. Dar acestea sunt încă cuvinte. Deocamdată nu există precizări. Există şi alte cuvinte despre presupusa retragere a trupelor ruse de la Kiev şi Cernihiv, despre presupusa reducere a activităţii ocupanţilor în aceste zone. Ştiţi că aceasta nu este o retragere, ci rezultatul expulzării trupelor ruse, rezultatul muncii apărătorilor noştri. Totuşi, vedem şi că există o acumulare de trupe ruseşti pentru noi lovituri în Donbas şi ne pregătim pentru asta, ", a spus Preşedintele Volodimir Zelenski în cuvântarea sa video, relatează Ukrinform.

El a dat asigurări că Ucraina nu crede în „construcţii verbale frumoase”. Există o situaţie reală pe câmpul de luptă, iar acum este cel mai important lucru.

UPDATE 23.34 "Bătălia pentru Mariupol ucrainean continuă. Luptătorii Regimentului Azov au distrus astăzi trei tancuri şi peste 64 de soldaţi ai infanteriei inamice, inclusiv forţele speciale ale GRU [Directia principală de informaţii] a Federaţiei Ruse", se arată într-un comunicat al Regimentului Azov postat pe Telegram, relatează Ukrinform..

Luptele grele continuă la Mariupol. Jumătate din oraş este controlat de invadatori ruşi, luptele având loc direct pe străzi. Începând cu 27 martie, potrivit datelor preliminare ale primarului oraşului Vadym Boichenko, aproape 5.000 de persoane, inclusiv aproximativ 210 copii, au fost ucise la Mariupol în timpul asediului rus.

UPDATE 22.44 "Deja seara, inamicul a lansat un atac aerian asupra centrului regional. Două rachete au lovit un terminal petrolier plin cu combustibil. Instalaţia a fost distrusă. Resturile unei alte rachete au avariat două camioane cu combustibil. Nimeni nu a fost rănit sau ucis", a scris Mykola Lukashuk, preşedintele Consiliului Regional Dnipropetrovsk, într-o dpostare publicată pe Telegram. De asemenea, potrivit acestuia, forţele ruse au organizat miercuri o provocare de pe teritoriul regiunii Herson când au tras în localitatea Apostolove. Nimeni nu a fost rănit şi nicio instalaţie nu a fost avariată în urma atacului.

O altă rachetă trasă de agresori ruşi a lovit o fabrică din Novomoskovsk, regiunea Dnipropetrovsk, fără a face victime.

UPDATE 22.31 „Forţele armate ucrainene alungă treptat inamicul, în special pe direcţiile Derhachi şi Rohan. În această dimineaţă, în jurul orei 11, forţele noastre de apărare aeriană au doborât un avion de luptă rusesc în afara Harkovului. După aceea, activitatea aeriană în regiunea a scăzut dramatic”, a scris Oleh Syniehubov, şeful administraţiei militare regionale Harkov, pe Telegram, relatează Ukrinform..

Potrivit acestuia, oraşul Izium rămâne cel mai critic punct, unde luptele continuă. De îndată ce va fi posibilă evacuarea oamenilor sau livrarea ajutorului umanitar, cu siguranţă se va face, a spus Syniehubov.

În prezent, inamicul continuă să tragă cu artilerie, mortiere şi MLRS pentru a destabiliza situaţia şi a preveni revenirea la viaţa normală.

UPDATE 21.39 Franţa nu vede „progrese majore” în negocierile ruso-ucrainene şi nici „noutăţi” în situaţia din Ucraina, după ce Rusia a anunţat o reducere a activităţii sale militare în zona Kievului şi la Cernihiv, a declarat miercuri, la postul France 24, ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian.

UPDATE 21.15 Guvernul german anunţă că preşedintele rus Vladimir Putin i-a dat asigurări miercuri cancelarului german Olaf Scholz că Uniunea Europeană (UE) poate plăti în continuare gazele naturale ruseşti în euro şi nu în ruble, aşa cum a ordonat recent liderul de la Kremlin, relatează AFP.

UPDATE 21.00 Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei, care distribuie conversaţii interceptate ale armatei ruse pe canalul lor de Telegram, într-o discuţie telefonică cu soţia sa, un militar rus i-a mărturisit acesteia că a furat „produse cosmetice, adidaşi de marcă şi tricouri de calitate”, dintr-o locuinţă ucraineană.

UPDATE 20.50 Reprezentanţii tătarilor din Crimeea au cerut miercuri ca restituirea peninsulei de la Marea Neagră, anexată de Rusia în 2014, să fie una dintre condiţiile pe care Kievul să le impună în cadrul negocierilor cu Moscova în vederea încetării războiului, relatează AFP.

UPDATE 20.20 Preşedintele american Joe Biden a discutat miercuri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre capacităţi militare „suplimentare” necesare ajutorării armatei ucrainene „să-şi apere ţara”, a anunţat Casa Albă, potrivit AFP.

Zelenskyy and Biden had a phone conversation in which they discussed defense support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian assistance. https://t.co/ECTaQ1ewUd — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

UPDATE 20.10 Slovacia a decis să expulzeze 35 de diplomaţi ruşi, anunţă miercuri Ministerul slovac de Externe, invocând informaţii clasificate furnizate de către serviciul slovac de informaţii, relatează AFP.

UPDATE 19.30 Germania ar urma să trimită armamente şi echipamente militare Ucrainei în valoare de 300 de milioane de euro. Drone, mortiere, arme automate, blindate 4x4 - aproape 200 de tipuri diferite de echipamente militare, potrivit cotidianului german Süddeutsche Zeitung, citat de Nexta.

#Germany will soon supply #Ukraine with arms worth 300 million euros



These will be drones, mortars, machine guns, armored SUVs - about 200 types of military products in total, writes Süddeutsche Zeitung. pic.twitter.com/acsX87Km9D — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

UPDATE 19.00 Preşedintele american Joe Biden a discutat miercuri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre capacităţi militare ”suplimentare” necesare unei ajutări a armatei ucrainene ”să-şi apere ţara”, anunţă Casa Albă, relatează AFP.

Cei doi preşedinţi ”au evocat modul în care Statele Unite lucrează zi şi noapte să răspundă principalelor cereri ale Ucrainei în privinţa ajutorului în domeniul securităţii”, anunţă într-un comunicat Executivul american, în urma acestui apel telefonc.

Biden şi Zelenski au discutat, de asemenea, despre ”eforturi persistente furnizate de Statele Unite împreună cu aliaţii şi partenerii lor în vederea unei identificări a unor capacităţi suplimentare de ajutare a armatei ucrainene să-şi apere ţara”, anunţă Casa Albă.

UPDATE 18.55 Protest în Georgia, în faţa Parlamentului din Tbilisi unde 145 de perechi de încălţăminte de copii au fost puse într-o piaţă publică, în amintirea celor cel puţin de 145 de copii ucraineni care ar fi murit până acum în războiul din Ucraina.

In #Tbilisi, activists put up 145 pairs of children's shoes outside the parliament. That is how many children, according to prosecutors, have died in #Ukraine since the beginning of the war. pic.twitter.com/lk2HLYC3Lf — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

UPDATE 18.50 Potrivit trupelor ucrainene, un comandant de origine rusă s-a sinucis după ce a aflat că toate tancurile unităţii sale, cu excepţia unuia, au fost demontate, fiind imposibil de utilizat.

În structura Diviziei 4 Panzer din Rusia, „din 10 tancuri, doar unul este într-o stare mai mult sau mai puţin operaţională. Restul sunt complet demontate. Unele nici măcar motoare nu mai au”.

UPDATE 18.00 O clădire a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a fost ţinta unui bombardament rus la Mariupol, un port strategic situat în sud-estul Ucrainei, asediat de către armata rusă, anunţă miercuri o oficială ucraineană de rang înalt, relatează AFP.

UPDATE 17.30 Ucraina discută cu România despre posibilitatea de a-şi expedia exporturile agricole din portul român Constanţa, cel mai mare port de la Marea Neagră, în contextul în care Rusia blochează porturile ucrainene, relatează AFP.

UPDATE 17.20 Primăria din Mariupol acuză miercuri o evacuare forţată, de către Rusia, a unei maternităţi din acest oraş asediat, situat în sud-estul Ucrainei, unde o altă maternitate a fost bombardată de către ruşi la 9 martie, relatează AFP.

UPDATE 17.00 Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat, în urma vizitiei lui Lavrov, că atât Rusia cât şi China sunt mult mai hotărâte să dezvolte legăturile bilaterale şi să stimuleze cooperarea.

Wang şi Lavrov au discutat în provincia estică chineză Anhui, unde China găzduieşte două zile de reuniuni multilaterale pe tema Afganistanului.

„Ambele părţi sunt mai hotărâte să dezvolte legăturile bilaterale şi sunt mai încrezătoare în promovarea cooperării în diverse domenii", a declarat Wang.

UPDATE 16:38 Rusia ascunde faptul că mobilizează în masă rezervişti şi în plus recrutează deţinuţi ceceni în scopul de a-şi reface forţele care luptă în Ucraina, a afirmat marţi Directoratul Ucrainean de Informaţii (GUR), relatează Jerusalem Post.

Potrivit acestuia, Rusia va începe la 1 aprilie, concomitent cu înrolarea pentru serviciul militar obligatoriu, să mobilizeze rezervişti astfel încât să „acopere un număr mare de persoane care vor veni la centrele de recrutare”.

GUR susţine că 100.000 de ruşi au semnat până acum contracte în cadrul programului rus pentru rezervişti care să fie utilizaţi în războiul din Ucraina. De asemenea, unui număr de 100 de deţinuţi ceceni cu condamnări pentru infracţiuni grave - jaf, crimă, trafic de droguri - încarceraţi la colonia penitenciară Cernokozovo li s-ar fi promis amnistiere în schimbul participării la război. Aceştia nu au voie să-şi anunţe familiile.

UPDATE 16.20 Armata ucraineană a reluat controlul unei autostrăzi strategice care asigură o legătură între Harkov şi Ciuhuiiv, în estul Ucrainei, au constat miercuri jurnaliştii AFP.

UPDATE 16.00 Delegaţia ucraineană care a negociat, marţi, cu delegaţia rusă la Istanbul, rămâne în Turcia pentru a discuta cu guvernul turc, miercuri, cu privire la cooperarea în domeniul ”tehnico-militar”, a declarat negociatorul ucrainean David Arahamia, conform Reuters.

Turcia a jucat rolul de intermediar între Ucraina şi Rusia de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie.

În trecut, Turcia a avut un parteneriat puternic cu Rusia în materie de energie, comerţ şi apărare, dar a vândut şi drone Bayraktar TB2 Kievului, stârnind, astfel, un val de furie din partea Moscovei.

UPDATE 15.55 ”Doi cetăţeni ucraineni, în vârstă de 23 şi 32 de ani” se află între vctimele atacului soldat cu cinci morţi, inclusiv un poliţist, marţi seara, la Bnei Brak, un oraş ultraortodox situat la periferia Tel Avivului, anunţă miercuri într-un comunicat poliţia israeliană, relatează AFP.

Ambasada Ucrainei în Israel a condamnat, într-un comunicat, ”atacul terorist plin de ură de la Bnei Brak care s-a soldat cu cinci morţi. iar cu o durere profundă confirmăm că doi cetăţeni ucraineni se află între victime”.

Mii de ucraineni s-au refugit în Israel, după lansarea invaziei Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie.

În Israel trăiesc peste un milion de evrei originari din fosta URSS.

Autorităţile israelene au anunţat miercuri că cei doi ucraineni ucişi erau municotri - ci nu refugiaţi sau solicitanţi de azil.

Un palestinian în vârstă de 27 de ani, Dia Hamarshah, originar din satul Yaabad, în Cisiordania ocupată, a deschis focul, marţi seara, în centrul Bnei Brak. El i-a ucis pe cei doi ucraineni, care erau aşezaţi în faţa unui magazin.

Un atac în oraşul Hadera (nord) s-a soldat, duminică, cu doi morţi, inclusiv o tânără franco-israeliană.

UPDATE 15.43 Producătorul de bere artizanală Pravda, cu sediul într-o zonă populară de la periferia oraşului Liov, a iniţiat producerea de cocktailuri Molotov, hrană pentru cei care au fugit din calea războiului şi confecţionarea unor tricouri pentru strângerea de fonduri pentru trupele armate ucrainene.

UPDATE 14.26 Florin Cîţu, preşedintele Senatului, anunţă că Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, va susţine un discurs în Parlamentul României săptămâna următoare.

Preşedintele Senatului a făcut anunţul printr-o postare pe Twitter.

Important talk w/ the Prime minister of 🇺🇦, @Denys_Shmyhal: President @ZelenskyyUa will give a speech to the 🇷🇴 Parliament.

As President of the 🇷🇴 Senate, I will arrange for this to happen next week.

🇺🇦 has my full support.



Thank you, Denys! 🙌🏻#StandwithUkraine — florin citu (@florincitu) March 30, 2022

UPDATE 14.10 Rusia a salutat, miercuri, cererile în scris ale Kievului de încetare a conflictului din Ucraina, dar precizat că încă nu există semne cu privire la un progres în relaţiile celor două ţări, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.

UPDATE 13.23 Negocierile dintre Rusia şi Ucraina „au progresat, cu siguranţă”, deoarece pentru prima dată de la începutul negocierilor, delegaţia rusă a ascultat ce a avut de comunicat partea ucraineană. Cu toate acestea, Ucraina nu va ceda „niciun centimetru” din teritoriu, iar armata rusă nu şi-a retras trupele din Kiev, şi Cernihiv, potrivit lui Ihor Zhovkva, directorul adjunct al Biroului Preşedintelui Volodimir Zelenski.

UPDATE 12.52 Ucraina şi Rusia au convenit asupra a trei culoare umanitare de evacuare a cetăţenilor pentru miercuri, a anunţat vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk.

UPDATE 12.40 În faţa blocadei informaţionale a guvernului de la Moscova, după ce a închis şi ultimele portaluri independente din Rusia şi a introdus pedepse cu închisoarea pentru difuzarea „ştirilor false”, ruşii au mijloace de a străpunge zidul tăcerii: serviciile de ştiri occidentale precum BBC World Service, Vocea Americii (VOA) şi Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), relatează Politico.

UPDATE 12.33 Un militar sirian primeşte aproximativ 6.500 de dolari (5.000 de lire sterline) pe lună pentru a lupta în prima linie pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, scrie BBC. Moscova ar fi întocmit liste cu 40.000 de luptători din armata siriană şi din miliţiile aliate, gata să fie dislocaţi în Ucraina, a anunţat recent Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

UPDATE 12.20 Guvernatorul regiunii Cernihiv, din nordul Ucrainei, a acuzat Rusia că nu a încetat atacurile, spunând că încă sunt bombardamente, cu toate că ţara a promis marţi, după negocierile de pace de la Istanbul, că va reduce „drastic” activităţile militare de acolo şi din Kiev.

„Credem în promisiunea Rusiei? Bineînţeles că nu”, a transmis guvernatorul Viacheslav Chaus, pe canalul său Telegram.

UPDATE 12.01 China este pregătită să joace un ”rol constructiv” în facilitarea negocierilor ruso-ucrainene şi să ofere asistenţă pentru ”normalizarea situaţiei din Ucraina”, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, conform agenţiei de ştiri TASS.

Întrebat de un reporter al agenţiei de ştiri TASS dacă Beijingul este pregătit să servească drept garant al unui acord de pace între Moscova şi Kiev, oficialul chinez a afirmat: ”Vom continua să jucăm un rol constructiv şi să oferim asistenţă pentru normalizarea situaţiei din Ucraina”.

Potrivit diplomatului, China va asista în procesul de soluţionare a crizei ucrainene ”aderând la propriile metode”.

”Intenţionăm să interacţionăm cu fiecare dintre părţile interesate astfel încât conflictul armat dintre Rusia şi Ucraina să se încheie în viitorul apropiat”, a subliniat oficialul chinez.

UPDATE 11.31 Unităţile ruse care au suferit pierderi grele în Ucraina au fost forţate să se întoarcă în Rusia şi Belarus pentru reaprovizionare şi reorganizare, a comunicat Ministerul Apărării al Marii Britanii, conform Sky News.

„O astfel de activitate pune o presiune suplimentară asupra logisticii deja tensionate a Rusiei şi demonstrează dificultăţile pe care le întâmpină Rusia în reorganizarea unităţilor sale în zonele avansate din Ucraina”, a comunicat Ministerul britanic al Apărării.

UPDATE 11.01 Forţele armate ale Ucrainei susţin că există pericolul ca muniţia să explodeze la centrala nucleară de la Cernobîl, solicitînd demilitarizarea zonei prin retragerea forţelor ruse care ocupă centrala trebuie, a declarat miercuri, vicepremierul Irina Vereşciuk, conform Reuters.

Ea a mai spus că Ucraina a cerut Rusiei în cadrul negocierilor de marţi desfăşurate în Istanbul, Turcia, să permită stabilirea a 97 de culoare umanitare către cele mai afectate oraşe şi sate din Ucraina.

”Solicităm Consiliului de Securitate al ONU să ia măsuri imediate pentru demilitarizarea zonei de excludere a Cernobîlului şi să introducă acolo o misiune specială a ONU pentru a elimina riscul de repetare a unei catastrofe nucleare”, a mai subliniat oficialul ucrainean.

UPDATE 10.17 Blocuri întregi din centrul Mariupol au fost distruse - un nivel de distrugere nemaiîntâlnit anterior în oraşul ucrainean asediat - arată noile imagini din satelit de la Maxar Technologies. Aceste imagini sunt prima actualizare vizuală din ultimele zile care nu a venit din partea Rusiei.

UDPATE 09.29 Irpin, odată o suburbie liniştită a capitalei ucrainene Kiev, s-a transformat într-un „oraş fantomă”.

#Irpin, once a cozy and comfortable suburb of #Kyiv, has turned into a ghost town. pic.twitter.com/l3ORyeAhEd — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

UPDATE 08.40 Armata rusă a bombardat, miercuri dimineaţă, cartiere rezidenţiale din Lîsîceansk, o localitate din regiunea separatistă Lugansk. Potrivit autorităţilor ucrainene, există victime, dar numărul nu este cunoscut.

Guvernatorul militar regional al Luganskului, Serhiy Haidar, a scris pe canalul său de Telegram că bombardamentul a început în jurul orei 6.30, ora locală.

”Clădiri înalte au fost distruse în mod semnificativ” şi ”sunt raportate victime”, potrivit lui Haidar.

”Informaţiile cu privire la numărul de morţi şi răniţi sunt în curs de stabilire. E plin de dărâmături”.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

UPDATE 07.43 Peste 3,9 milioane de ucraineni au fugit de invazia Rusiei în ţara lor, a anunţat ONU marţi, Crucea Roşie afirmând că refugiaţii sosesc epuizaţi şi se simt "fără speranţă", relatează AFP.

Exodul "este fără precedent de la al Doilea Război Mondial în Europa, cu siguranţă în ceea ce priveşte viteza şi amploarea deplasării”, a declarat purtătorul de cuvânt al UNHCR, Matthew Saltmarsh.

UPDATE 07.38 „Catastrofa umanitară din Ucraina este un element al strategiei militare ruse”. Declaraţia a fost făcută de Reprezentantul Permanent al Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, care a fost dedicată situaţiei umanitare din Ucraina, potrivit Ukrinform.

Potrivit lui Kyslytsya, Ucraina cere Rusiei să implementeze imediat şi necondiţionat toate prevederile rezoluţiei Adunării Generale, „Consecinţele umanitare ale agresiunii împotriva Ucrainei”, care a fost adoptată recent. Această rezoluţie prevede acordul de încetare a focului, retragerea trupelor ruse din Ucraina şi asistenţă umanitară pentru Ucraina.

UPDATE 07.20 Locuitorii oraşului rus Belgorod au raportat o explozie în apropiere de satul Oktiabrski, situat la aprorximativ 12 kilometri de graniţa cu Ucraina. Guvernatorul regiunii Belgorod a confirmat informaţia despre explozii, dar nu a oferit mai multe detalii.

Agenţia de presă TASS a anunţat că un obuz a lovit o tabără militară din regiunea Belgorod. Potrivit agenţiei, patru militari au fost răniţi.

Cauza exploziilor de lângă Belgorod a fost atribuită provizoriu unor „factori umani”. Acest lucru a fost raportat de RIA Novosti, citând o sursă din serviciile de urgenţă.

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

UPDATE 07.13 Forţele ruse din jurul Kievului au început o "repoziţionare”, dar "nu o retragere reală", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, John Kirby, citat de AFP.

"Putem confirma că am văzut un număr mic de trupe care au început să se repoziţioneze”, a spus el reporterilor. Dar "trebuie să fim pregătiţi să vedem o ofensivă majoră împotriva altor zone ale Ucrainei” şi "asta nu înseamnă că ameninţarea împotriva Kievului a luat sfârşit”, a avertizat el.

"Marea majoritate a forţelor pe care le-au adunat lângă Kiev sunt încă acolo”, a spus John Kirby, iar asta "este o repoziţionare, nu o retragere reală".

Potrivit acestuia, Rusia nu şi-a îndeplinit obiectivul de a cuceri Kievul, nu şi-a îndeplinit obiectivul care a fost să preia controlul Ucrainei, "dar încă poate provoca violenţe masive în ţară, inclusiv în Kiev".

"Trebuie să fim lucizi cu privire la realitatea a ceea ce se întâmplă pe teren şi nimeni nu ar trebui să fie păcălit de anunţurile Rusiei”, a declarat Kate Bedingfield, o purtătoare de cuvânt de la Casa Albă.

Moscova a promis marţi că îşi va reduce "radical" activitatea militară în direcţia Kiev şi Cernihiv în Ucraina, după discuţii "substanţiale" ruso-ucrainene de la Istanbul.

UPDATE 06.51 Douăsprezece persoane au fost ucise, iar alte cel puţin 33 au fost rănite, marţi, într-un atac rus care a distrus în parte clădirea în care se află sediul administraţiei regionale de la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei, potrivit unui nou bilanţ prezentat al serviciilor de securitate.

"Trupurile a 12 persoane au fost recuperate de la locul atacului şi 33 de persoane au fost rănite”, a anunţat serviciul de urgenţă a Ucrainei într-un comunicat pe Telegram.

Şi preşedintele Zelenski a vorbit despre situaţia de la Mîkolaiv. "În timpul zilei, o operaţiune de salvare a fost în desfăşurare în Mîkolaiv. Resturile clădirii administraţiei regionale distruse de loviturile cu rachete ruseşti au fost destructurate. Trupele ruse au lovit Mîkolaiv într-un mod perfid. Într-un moment în care oamenii veneau dimineaţa la locul de muncă. Slavă Domnului, cei mai mulţi dintre cei aflaţi în clădire au reuşit să se evacueze când au auzit alarma aeriană. Încă un act al aşa-numitei denazificări ruseşti a Mîkolaivului a avut loc dimineaţa după aniversarea eliberării oraşului de invadatorii nazişti. Locuitorii Mîkolaiv îşi amintesc ziua de 28 martie 1944. Şi văd cu cine seamănă acum trupele ruse care încearcă să captureze oraşul".

Vitaly Kim showed what the building of the #Mykolaiv Regional State Administration looked like after the occupiers' rocket attack.



The strike killed 12 people and 34 were wounded, the #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/kWGpiEPm6D — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

UPDATE 04.58 În Irpenul eliberat de ocupanţi, oamenii sunt căutaţi sub dărâmături, a anunţat şeful Direcţiei Principale a Poliţiei Naţionale a Ucrainei din regiunea Kiev, Andriy Nebytov. El a remarcat că evacuarea are loc din toate locurile în care ostilităţile continuă, sau aşezările sunt sub ocupaţie. „În aşezările eliberate am văzut rezultatele efective ale activităţilor noastre militare. În sate sunt echipamente inamice distruse, tancuri, vehicule de luptă de infanterie, care au fost sfărâmate în bucăţi. Dar mai este mult de lucru, inclusiv pentru explozivi” - spune Nebitov. El a spus că oamenii sunt de obicei scoşi prin aşa-numitele „coridoare verzi”, dar de multe ori poliţia şi guvernele locale organizează evacuări exclusiv pe cont propriu.

„Numai în regiunea Kiev, cel puţin 100.000 de oameni au fost evacuaţi. Aceasta s-a făcut atât cu ajutorul transportului public, dacă este organizat de autorităţile locale, cât şi cu transportul privat. Ne-am descurcat. Am lucrat non-stop şi principalul lucru - am salvat aceşti oameni "- a raportat Nebitov.

Şeful poliţiei din regiunea Kiev a menţionat că în prezent poliţia lucrează din greu pentru a identifica colaboratori, oameni care au ajutat armata rusă să ocupe oraşe şi să-şi stabilească propria ordine acolo. El a menţionat că în regiunea Kiev au fost deja deschise mai multe proceduri penale, iar autorii vor fi urmăriţi penal.

UPDATE 04.17 Potrivit şefului diplomaţiei UE, Josep Borrell, UE cere ca „Rusia să-şi oprească imediat ofensiva militară şi să retragă necondiţionat toate forţele şi echipamentele militare din toată Ucraina, aşa cum cer rezoluţiile Adunării Generale a ONU şi hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie".

Uniunea Europeană a condamnat ferm bombardarea sediilor Misiunii de consiliere a UE (EUAM) din Mariupol. Acest lucru se precizează într-o declaraţie a diplomatului UE Josep Borrell, lansată marţi la Bruxelles.

UPDATE 03.24 Statul compensează pierderea unei case sau a unui apartament ca urmare a ostilităţilor. Acest lucru a fost anunţat de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în discursul său video de seară, adresat cetăţenilor Ucrainei, publicat de Biroul Preşedintelui. El a mai menţionat că noua funcţionalitate a serviciului de stat „Acţiune” funcţionează online. Peste o săptămână serviciul va fi disponibil şi offline – în centrele de servicii administrative”, a spus şeful statului.

UPDATE 02.32 Cel puţin 100 de nave comerciale străine şi peste 1.000 de navigatori din echipajele acestor nave rămân blocate în porturile ucrainene. Potrivit Voice of America, acest lucru a fost anunţat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), care este o agenţie a ONU care reglementează transportul comercial internaţional. Se observă şi că echipajele rămân fără alimente.

Navele străine au fost blocate în porturile ucrainene din cauza războiului şi a blocării porturilor ucrainene de către Marina Rusă. În prezent, toate căile navigabile ucrainene din Azov şi Marea Neagră sunt sub controlul Rusiei.

ONU solicită crearea de coridoare maritime sigure, astfel încât navele comerciale străine să poată părăsi Marea Neagră în ape neutre, fără a risca viaţa echipajelor.

UPDATE 01.58 Şeful adjunct al Administraţiei Regionale de Stat Berdyansk a Regiunii Zaporojia a fost informat despre suspiciunea de trădare comisă în temeiul legii marţiale (Partea 2 a articolului 111 din Codul penal al Ucrainei). Acest lucru a fost raportat în canalul Telegram al Procuraturii Generale.

Potrivit anchetei, oficialul a acceptat în mod voluntar să ajute ofiţerii FSB ai Federaţiei Ruse în desfăşurarea de activităţi subversive împotriva Forţelor Armate şi a populaţiei patriotice din Berdianskul ocupat. El a participat la asigurarea activităţilor administraţiei de ocupaţie a statului agresor. Potrivit raportului, suspectul se află în prezent în arest.

Ocupanţii au ajuns la Berdiansk pe 27 februarie. Locuitorii oraşului ies în mod regulat pentru a protesta împotriva ocupaţiei.

UPDATE 01.17 Conducerea Forţelor Armate ale Ucrainei presupune că, prin rotirea unităţilor individuale, inamicul vrea să creeze o impresie falsă că a abandonat ideea încercuirii Kievului. Acest lucru se precizează în informaţiile operaţionale ale Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei cu privire la invazia rusă de la ora 24.00 pe 29 martie. După cum s-a mai menţionat în rapoarte anterioare ale armatei ucrainiene, sarcina de a ajunge la graniţele administrative ale regiunilor Doneţk şi Lugansk, încercuirea oraşului Kiev şi stabilirea controlului asupra malului stâng al Niprului rămân obiective neîndeplinite de inamic.

Potrivit datelor operative, nu există modificări semnificative în compoziţia şi poziţia trupelor inamice în zonele Volyn, Polissya şi Seversky. Ocupanţii încearcă să păstreze poziţiile ocupate anterior şi nu desfăşoară operaţiuni ofensive active în aceste zone.

În direcţia Slaviansk, inamicul continuă să deţină poziţii în zona aşezărilor din Kamyanka, Sukha Kamyanka. Au continuat măsurile de aprovizionare a trupelor, de regrupare a unităţilor şi de aprovizionare.

„În direcţia Doneţk, inamicul continuă să tragă şi să asalteze poziţiile apărătorilor A efectuat lovituri aeriene şi cu rachete în zonele Kreminna şi Mariupol. raportat în Statul Major.

Nu au fost înregistrate modificări în compoziţia şi poziţia inamicului în direcţia Tavriya.

În direcţia Bugul de Sud, inamicul ia măsuri pentru a restabili capacitatea de luptă a unităţilor sale. Inamicul a efectuat bombardarea cu artilerie a poziţiilor unităţilor Forţelor de Apărare din apropierea aşezărilor Stepnogorsk, Orikhovo şi Gulyaypole. În zonele aşezărilor Novokarlivka şi Luhivske, inamicul continuă să efectueze activităţi de fortificare a poziţiilor ocupate şi să instaleze câmpuri de mine.

În zonele operaţionale de la Marea Neagră şi Azov nu există modificări semnificative.