LIVE TEXT | Război în Ucraina. Zelenski afirmă că Ucraina pierde zilnic între 60 şi 100 de soldaţi

UPDATE 05:00 Între 60-100 de soldaţi pierde Ucraina zilnic, afirmă Zelenski

Preşedintele ucrainean a acordat un interviu publicaţiei americane Newsmax în care a declarat că situaţia din estul ţării este cu adevărat dificilă. În plus, acesta a mai adăugat că armata sa pierde zilnic între 60 şi 100 de soldaţi, care sunt ucişi în luptă. De asemenea, aproximativ 500 de soldaţi sunt răniţi zilnic.

"Pierdem zilnic între 60 şi 100 de soldaţi, ucişi în luptă, şi aproximativ 500 sunt răniţi", a declarat Zelenski.

UPDATE 04:00 Biden se întâlneşte joi cu secretarul general al NATO

Preşedintele american Joe Biden se va întâlni joi cu secretarul general al NATO la Casa Albă pentru a analiza următorii paşi ai conflictului militar din Ucraina.

Locuitori din satele aflate în nordul Kievului încă mai găsesc cadavre chiar şi după plecarea ruşilor

La mai bine de o lună de la plecarea ruşilor din nordul Kievului, oamenii aflaţi în satele din regiune spun că încă mai găsesc cadavre ale vecinilor îngropaţi în morminte făcute la adâncimi mici. Unul din locuitori a declarat pentru CNN că încă are coşmaruri şi nu se poate odihni noaptea. Acesta se roagă ca ruşii să nu se mai întoarcă niciodată.

UPDATE 02:00 Peste 234.000 de copii au fost deportaţi în Rusia sau în teritoriile ocupate de armata rusă

Comisarul prezidenţial ucrainean Daria Herasymchuk a declarat miercuri că peste 234.000 de copii au fost deportaţi, de la începutul războiului.

„Conform surselor publice, până astăzi, peste 234.000 de copii au trecut graniţa cu Rusia, prin teritoriile regiunilor Lugansk şi Doneţk. Aceştia sunt copii deportaţi forţat, fie în teritoriile ocupate temporar, fie în Rusia sau Republica Belarus. Vom lupta pentru absolut fiecare copil ucrainean. Astăzi putem spune şi că în lumea adulţilor a eşuat Ziua Copilului din Ucraina”, a declarat Herasymchuk.

Rachetele de crozieră ruseşti lovesc calea ferată în vestul Ucrainei

Oficialii ucraineni spun că rachetele ruseşti au lovit o cale feratp din vestul Ucrainei. Este a doua oară când ruta din apropierea Munţiilor Carpaţi este atacată de ruşi. Şeful administraţiei militare din regiunea Liov, Maksim Kozitski, a declarat că două persoane au fost rănite în timpul bombardamentelor.

Naţionala de Fotbal a Ucrainei este aproape de o calificare la Cupa Mondială

Ucraina a învins naţionala Scoţiei cu scorul de 3-1 pe Hampden Park, din Glasgow, în semifinala playoff-ului pentru Cupa Mondială. Acesta este un rezultat foarte mare pentru formaţia ucraineană care este la doar o victorie distanţă de participarea la Cupa Mondială din 2022 ceva avea loc în Qatar.

UPDATE 00:00 Un medic american, voluntar în Ucraina, declară că Severodoneţk e bombardat constant

Dallas Casey este un medic american care face voluntariat în Ucraina de peste două luni. Acesta a acordat un interviu pentru BBC în care a discutat despre situaţia dramatică de la Severdoneţk.

„Nici un moment nu se opresc. Am condus pe drum până la o locaţie şi am urmărit o clădire lovită. Ne-am oprit şi am alergat în clădire să vedem dacă cineva poate fi salvat. Acum două zile, una dintre doamnele voluntare a fost lovită când mergea din uşă în uşă. Şi-a pierdut jumătatea inferioară a piciorului şi a pierdut mult sânge înainte să putem ajunge la ea. A trebuit să facem RCP, dar nu am reuşit”, a declarat Casey.

Ungaria blochează adoptarea embargoului petrolier rusesc

Conducerea de la Budapesta a blocat miercuri adoptarea celui de-al şaselea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta includea şi un embargo asupra importului de petrol rusesc. Blocarea adoptării noului pachet de sancţiuni a fost făcută pentru a-l scoate de pe lista neagră a blocului comunitar pe patriarhul rus Kirill.