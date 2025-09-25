search
Joi, 25 Septembrie 2025
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani

Publicat:

Trei tinere au fost torturate, violate şi ucise cu bestialitate de o rețea de traficanți, care a transmis execuțiile în direct pe TikTok, după ce au fost înșelate că merg la o petrecere.

Cele trei tinere erau date dispărute de cinci zile. FOTO: Poliţie Argentina
Cele trei tinere erau date dispărute de cinci zile. FOTO: Poliţie Argentina

Trei tinere, dintre care una în vârstă de doar 15 ani, au fost atrase într-o capcană mortală de o rețea de traficanți de droguri din Argentina, care le-a torturat, violat și ucis cu o brutalitate extremă, într-o locuință de la periferia capitalei Buenos Aires. Scenele au fost transmise în direct, printr-un grup închis de pe TikTok, pentru aproximativ 45 de persoane.

Cazul a șocat opinia publică și a fost descris de autorități drept „cel mai sordid și îngrozitor cu care ne-am confruntat vreodată”, potrivit unui procuror din Buenos Aires, citat de DailyMail.

Victimele au fost identificate drept Lara Gutierrez (15 ani), Brenda del Castillo (20 de ani) și Morena Verdi (21 de ani). Potrivit anchetatorilor, fetele au fost păcălite să participe la ceea ce li s-a prezentat ca o petrecere sexuală, fiecare urmând să primească 300 de dolari. În realitate, ele fuseseră vizate de o așa-zisă „execuție din răzbunare” pusă la cale de liderul bandei, un cetățean peruvian care, potrivit autorităților, ar fi fugit din țară imediat după crime.

Cele trei tinere au fost transportate într-o casă din suburbia Florencio Varela, la aproximativ 32 de kilometri de locuinţele lor, unde au fost supuse unor acte inimaginabile de tortură.

Înainte de a fi ucisă, Larei Gutierrez a fost mutilată, fiindu-i tăiate toate degetele de la mâna stângă. Brenda del Castillo a fost lovită în cap cu violență, iar abdomenul i-a fost tăiat post-mortem, în timp ce Morena Verdi a fost sufocată lent, cu o pungă de plastic găsită pe capul ei.

Fetele erau date dispărute de cinci zile

Cele trei tinere erau date dispărute de familiile lor, după ce au fost văzute ultima oară vineri, 19 septembrie, în jurul orei 21:30, urcând de bunăvoie într-un vehicul. Din păcate, trupurile lor au fost descoperite cinci zile mai târziu, miercuri, 24 septembrie, îngropate într-o grădină din apropierea casei unde fuseseră executate.

Vehiculul folosit la transport a fost găsit incendiat, la doar 100 de metri de locul crimei. Ancheta indică faptul că fetele au fost ucise în aceeași noapte, între orele 23:00 și 00:00.

Javier Alonso, ministrul Securității din Buenos Aires, a confirmat difuzarea live a crimelor

„Era pentru un grup închis de aproximativ 45 de persoane. Acestea sunt informațiile pe care le-am obținut până acum din anchetă. Este relevant pentru motivul crimelor, și anume că liderul bandei spune: «Asta vi se întâmplă dacă îmi furați drogurile»”, a declarat oficialul.

„Organizația are comandamentul operațional în Buenos Aires și a ales această casă pentru a comite crimele. Suntem într-un stadiu foarte avansat cu ancheta pentru prinderea autorilor intelectuali și materiali”, au declarat autoritățile.

Până în acest moment, 12 persoane au fost reținute, printre care două femei surprinse în timp ce încercau să curețe casa în care au avut loc crimele. Patru dintre suspecți au fost deja identificați, anchetatorii precizând că este vorba despre trei cetățeni argentinieni, cu vârste de 18, 19 și 28 de ani, și un peruvian de 27 de ani.

