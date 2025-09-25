Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de euro. Ce spune ISU

Deși avea polițe de asigurare în valoare de 12 milioane de euro, Jafar Kabiri, proprietarul halei Antrefrig, distrusă recent de un incendiu masiv, riscă să nu primească niciun ban.

Pagube uriașe, dar şi incertitudine în urma incendiului devastator care a cuprins halele Antrefrig din Pantelimon marţi, 23 septembrie. Deși proprietarul, omul de afaceri iranian Jafar Kabiri, avea încheiate polițe de asigurare în valoare totală de aproximativ 12 milioane de euro, lipsa autorizației de securitate la incendiu din partea ISU ar putea duce la pierderea întregii despăgubiri.

„Nu aveau autorizație de securitate la incendiu”, a confirmat Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Specialiștii atrag atenția că, deși asigurarea unei clădiri nu este condiționată automat de obținerea avizului ISU, lipsa acestuia poate deveni un punct vulnerabil în caz de daună majoră.

„Emiterea unei polițe de asigurare nu este întotdeauna condiționată de avizul sau autorizația ISU. Există niște documente minime prevăzute de lege, iar cele pe partea de securitate pot fi negociate cu asigurătorul, cu niște termene de implementare. Dacă intervine o daună, iar aceste măsuri au fost asumate, dar nu au fost implementate, asiguratul poate fi decăzut din dreptul de despăgubire și poate primi chiar excludere”, a explicat Marius Constantinescu, broker de asigurări, citat de Observator.

Există și scenariul în care plata nu este complet blocată, ci redusă. În lipsa autorizației ISU, compania de asigurări poate impune o franciză de până la 15%, ceea ce ar însemna pierderea a aproape 2 milioane de euro din suma asigurată.

„Până la obținerea definitivă a avizului ISU, asigurătorul poate să încheie polița de asigurare, dar, până la autorizare, se folosește această franciză”, a declarat Dorel Duță, președintele Uniunii Societăților de Intermediere în Asigurări.

Compania de asigurări implicată a confirmat că există poliţe de asigurare pentru Antefrig, însă nu a oferit detalii suplimentare privind valoarea despăgubirii sau condițiile contractuale.

Halele şi marfa au fost mistuite de foc

Dincolo de faptul că halele au ars aproape complet, o pierdere importantă vine pentru proprietar şi din distrugerea completă a mărfii depozitate - de la carne la articole vestimentare - care, potrivit informațiilor, nu ar beneficia de nicio formă de asigurare.

Hala aparține omului de afaceri iranian Jafar Kabiri, cunoscut pentru afaceri controversate și pentru poziția sa în topul companiilor cu acționariat iranian din România. Numele său a fost legat în trecut de o anchetă privind trafic ilegal de carne de pasăre, iar poliția i-a confiscat arme de foc.

„Vă mulţumesc foarte mult. Suntem cu colegii de la... echipa de la ISU şi Poliţie”, a fost singura reacție publică oferită de Kabiri în fața camerelor.

La Antrefrig, Jafar Kabiri a fost partener cu un alt om de afaceri iranian, Manloucher Saadati-Sohi, implicat şi el în numeroase tranzacții imobiliare suspecte în Capitală.

Incendiul, care s-a întins pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, a fost stins de pompieri după 36 de ore de intervenție.

Cercetările efectuate la fața locului au dus la deschiderea unui dosar penal pentru distrugere, iar principala ipoteză luată în calcul de anchetatori este un scurtcircuit, posibil apărut la sistemul de panouri fotovoltaice sau la instalația de răcire a depozitului.