Spectacol grotesc în fața hotelului fostului soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș. Cor de bocitoare, cruce și lumânări. „Regele șpăgilor, fuse și se duse”

Un spectacol grotesc, cu lumânări, cruce și cor de bocitoare, a fost organizat în fața hotelului deținut de Dorin Cocoș, ca replică la scandalul recent izbucnit între acesta și afaceristul Gheorghe Stelian.

Conflictul public dintre doi dintre cei mai cunoscuți afaceriști implicați în dosare de corupție din România a căpătat amploare în ultimele zile.

După ce Dorin Cocoș a mers miercuri la vila lui Gheorghe Stelian, zis „Stelu”, cerându-i să returneze banii din despăgubirile considerate supraevaluate, joi, 25 septembrie, a urmat un contraatac de-a dreptul grotesc: un așa-zis „parastas” al șpăgii a fost organizat chiar în fața hotelului Euro Hotels din București, deținut de Dorin Cocoș, fostul soţ al Elenei Udrea.

Evenimentul a avut toate ingredientele unei înmormântări: o cruce mare din lemn, lumânări aprinse, pâine, flori roșii și o urnă improvizată pe care scria „Fuse și se duse”. Pe cruce era inscripționat: „Dorin Cocoș – Regele șpăgilor”, alături de anii 2004–2014, perioada în care acesta ar fi prosperat din afaceri controversate.

Spectacolul a fost completat de un „cor de bocitoare” cu fuste lungi și baticuri pe cap, care aruncau monede către cruce și jeleau: „Dă banii înapoi, dă banii înapoi!”, oferind trecătorilor o scenă de neînchipuit în plin centru al Capitalei.

Organizatorii „ritualului” par să fi dorit să transmită un mesaj clar: „A murit șpaga, nu omul”. Aluzia este cât se poate de directă, adică nu Dorin Cocoș ar fi subiectul parastasului, ci mecanismul de corupție de care numele său a fost legat de-a lungul timpului.

Scena din fața hotelului vine ca replică la incidentul de miercuri, 24 septembrie, când Dorin Cocoș a mers la poarta reședinței lui Stelian Gheorghe, strigând: „Borfașule, dă, bă, banii!”, potrivit imaginilor difuzate de România TV.

„Nu am ce să comentez mai mult decât că sunt hăituit pe șpăgi plătite”, a spus Stelian Gheorghe pentru Mediaflux, lăsând să se înțeleagă că se consideră ținta unei vânători publice.

Vă reamintim că numele lui Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a fost asociat, de-a lungul timpului, cu multiple anchete penale de mare amploare, printre care și celebrul dosar Microsoft, în care a fost acuzat că ar fi intermediat mită de ordinul milioanelor de euro, devenind, în percepția publică, un simbol al corupției din anii de vârf ai tranziției.