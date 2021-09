Cazul care a îngrozit Croaţia. Un afacerist şi-a strangulat cei trei copii, apoi a încercat să se sinucidă. Poliţiştii aflaţi la scena crimei vor fi consiliaţi

În jurul orei 2 noaptea, agenţii au descins în apartamentul de lux al bărbatului, aflat în cartierul Mlini din Zagreb, unde au descoperit una dintre cele mai îngrozitoare crime produse în această zonă în ultimele decenii, scriu jurnaliştii publicaţiei vecernji.hr.

Ziua a decurs normal

Bărbatul s-a jucat cu cei trei copiii ai săi- o fată şi băiat gemeni de 7 ani şi un băieţel de 4 ani. Acesta le-a gătit cina celor mici, iar apoi i-a pus la somn. Ulterior i-a strangulat.

Sâmbătă, la scurt timp după miezul nopţii, austriacul în vârstă de 56 de ani postase pe Facebook şi Instagram o scrisoare de adio.

„La revedere tuturor, plec pentru că nu mai pot. Iubirea vieţii mele m-a părăsit pentru că fosta mea soţie a fost foarte rea cu ea şi nu am bani. Tot ce am încercat în ultimul an şi jumătate a fost un eşec, nici măcar fraţii din loja masonică nu m-au putut ajuta, nici măcar nu mi-au răspuns la apeluri. Doar prietenii mei Manfred, Roland şi fratele Helmut m-au ajutat cât au putut. Acum am ajuns la final. Deci, la revedere", a scris omul de afaceri austriac pe reţelele de socializare.

Mesajul a fost observat de unul dintre apropiaţii bărbatului, acesta alertând poliţia. După ce a comis tripla crimă, bărbatul a încercat să se sinucidă înghiţind un cocktail de diferite pastile combinate cu alcool. Şi-a pierdut conştienţa, a căzut pe podea, iar următorul lucru pe care l-a văzut au fost feţele ofiţerilor veniţi la apartament.

Poliţiştii de la locul faptei vor fi consultaţi psihologic

Poliţistul care condus ancheta a declarat că scena care l-a întâmpinat când a intrat în casă a fost cel mai trist lucru pe care l-a trăit în lunga sa carieră. Departamentul de poliţie din Zagreb a anunţat că toţi agenţii care au intervenit la locul crimei vor primi asistenţă psihologică profesională.

Harold Kopitz şi-a recunoscut fapta în spital. El este în stare stabilă, dar va fi monitorizat pentru încă câteva zile.