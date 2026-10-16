Nou de la ANAF: poți răspunde pentru datoriile fiscale ale altcuiva

Administratorii, asociații sau acționarii pot răspunde, în anumite condiții prevăzute de lege, alături de debitor, pentru plata datoriilor fiscale. ANAF a aprobat o nouă procedură care stabilește cum este analizată situația persoanelor vizate și ce posibilități au acestea de a-și prezenta apărarea, informează JURIDICE.ro.

Foto: Facebook ANAF

Procedura, aprobată prin Ordinul nr. 1.163/2026, privește „răspunderea solidară”: situația în care și alte persoane, fizice sau juridice, pot fi obligate să plătească restanțele fiscale ale unui debitor.

Scopul anunțat al reglementării este evitarea atragerii automate a răspunderii doar pentru că o persoană este, de exemplu, administrator sau asociat. Analiza trebuie să privească faptele concrete, perioada relevantă și legătura dintre conduita persoanei și obligațiile fiscale. Reaua-credință sau conduita imputabilă sunt analizate în funcție de cazul prevăzut de lege.

Persoana vizată trebuie audiată, poate consulta documentația și poate prezenta obiecțiuni, explicații scrise și documente. Înainte de emiterea deciziei, organul fiscal trebuie să analizeze aceste susțineri.

Ordinul a intrat în vigoare la 14 octombrie 2026. Noile prevederi se aplică și procedurilor deja începute, fără a afecta actele procedurale legal îndeplinite anterior și efectele juridice deja produse.