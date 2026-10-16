 Superbul oraș european cu străzi pitorești, vinuri celebre și croaziere pe râu. Destinația perfectă pentru o escapadă de toamnă | adevarul.ro
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Video Superbul oraș european cu străzi pitorești, vinuri celebre și croaziere pe râu. Destinația perfectă pentru o escapadă de toamnă

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Cu străzi pitorești, monumente istorice și restaurante tradiționale, un superb oraș european este o alegere inspirată pentru un city break de toamnă. Turiștii pot explora obiectivele emblematice la bordul unor tuk-tuk-uri electrice, pot admira orașul în timpul croazierelor pe râul Douro și pot face excursii în regiunea viticolă din apropiere.

Porto este un frumos oraș portughez, cu străzi pitorești, clădiri colorate
Porto este un frumos oraș portughez, cu străzi pitorești, clădiri colorate Foto: Pexels

Situat în nordul Portugaliei, Porto este al doilea oraș ca mărime al țării și una dintre destinațiile potrivite pentru un city break în sezonul de toamnă. Farmecul său este dat de combinația dintre arhitectura istorică, cartierele tradiționale, gastronomia locală și apropierea de Valea Douro, una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole portugheze.

Orașul se remarcă prin clădirile sale colorate, fațadele decorate cu plăci ceramice tradiționale, în special albe și albastre, și priveliștile asupra râului Douro. Piețele și tavernele de cartier se îmbină cu muzee, librării istorice și spații culturale, oferind vizitatorilor numeroase posibilități de explorare, potrivit turisti per caso.

Orașul este o destinație ideală pentru un city break de toamnă
Orașul este o destinație ideală pentru un city break de toamnă Foto: Pexels

Printre obiectivele cunoscute se numără librăria Livraria Lello, Muzeul Serralves și Casa da Música. Orașul este celebru și pentru vinul de Porto, o băutură a cărei istorie este strâns legată de dezvoltarea comercială a regiunii Douro.

Ribeira, cartierul istoric de pe malul râului Douro

Una dintre cele mai cunoscute zone ale orașului este Ribeira, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1996. Cartierul păstrează atmosfera vechiului Porto, cu străduțe înguste, clădiri colorate, piețe și terase cu vedere spre râu.

O plimbare prin această zonă le oferă turiștilor ocazia de a descoperi arhitectura tradițională și viața cotidiană a localnicilor. Printre clădirile importante se numără Casa do Infante, asociată cu istoria prințului Henric Navigatorul, una dintre figurile marcante ale explorărilor maritime portugheze.

Un alt obiectiv care merită vizitat este gara São Bento, cunoscută pentru decorul său spectaculos. Holul principal este împodobit cu peste 20.000 de plăci ceramice alb-albastre, realizate de artistul Jorge Colaço. Panourile ilustrează episoade istorice și scene din viața de zi cu zi a portughezilor, transformând gara într-un veritabil reper artistic al orașului.

Catedrala Sé și biserica Sfântul Francisc

Catedrala Sé, construită începând cu secolul al XII-lea, este unul dintre simbolurile orașului Porto. Amplasată într-un punct înalt, aceasta oferă o panoramă asupra cartierului Ribeira, a râului Douro și a localității Vila Nova de Gaia, aflată pe celălalt mal.

Orașul Porto este o destinație ideală pentru un city break de toamnă
Orașul Porto este o destinație ideală pentru un city break de toamnă Foto: Pexels
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O altă atracție este biserica São Francisco, situată în cartierul istoric Ribeira. Interiorul său este renumit pentru decorațiunile din lemn aurit, realizate prin tehnica tradițională portugheză. 

Podul Dom Luís I și croazierele pe râul Douro

Podul Dom Luís I este una dintre imaginile emblematice ale orașului. Construit în secolul al XIX-lea după proiectul inginerului Téophile Seyrig, colaborator al lui Gustave Eiffel, podul metalic leagă Porto de Vila Nova de Gaia.

Structura sa impunătoare, dominată de un arc metalic amplu, poate fi admirată atât de pe malurile râului, cât și de pe apă. Podul oferă priveliști spectaculoase asupra clădirilor istorice, a cheiurilor și a celor două localități aflate de o parte și de alta a râului Douro.

Turiștii pot opta pentru o plimbare cu ambarcațiunile tradiționale rabelo, folosite în trecut pentru transportul butoaielor cu vin de Porto. În prezent, acestea sunt utilizate și pentru excursii turistice. 

Pentru cei interesați de variante de călătorie cu un impact mai redus asupra mediului, există și tururi cu tuk-tuk-uri electrice și excursii cu ambarcațiuni electrice.

Valea Douro, peisaje spectaculoase în culorile toamnei

O vizită în Porto poate fi completată cu o excursie în Valea Douro, una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole ale Portugaliei. Peisajul cultural al regiunii viticole Alto Douro este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Toamna, dealurile acoperite de vii capătă nuanțe de galben, auriu și roșu, iar peisajele devin una dintre principalele atracții ale zonei. Perioada coincide cu sezonul recoltării strugurilor, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi tradițiile viticole și particularitățile producției locale.

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Excursiile pe râu le permit turiștilor să admire podgoriile, satele și terasele cultivate de pe maluri. Unele experiențe includ degustări de vin și explicații despre istoria regiunii și importanța acesteia pentru industria viticolă portugheză.

Vinuri celebre și gastronomie tradițională în Mercado do Bolhão

Porto este cunoscut nu doar pentru arhitectură și vinuri, ci și pentru gastronomia sa. O oprire recomandată este Mercado do Bolhão, piața tradițională din cartierul Baixa, unde vizitatorii pot descoperi produse locale, ingrediente proaspete și specialități portugheze.

Pentru cei care doresc să descopere tradiția vinului de Porto, o vizită la cramele din Vila Nova de Gaia este o altă experiență de neratat.

Așezate de-a lungul râului Douro, acestea oferă tururi și degustări prin care turiștii pot afla mai multe despre istoria vinului fortificat și despre metodele tradiționale de producție și păstrare.

Toamna este o perioadă potrivită pentru explorarea regiunii viticole, întrucât coincide cu recoltarea strugurilor, iar podgoriile capătă culori spectaculoase.

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