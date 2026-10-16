 Militar anchetat după ce a bătut un bărbat pe stradă, în Dâmbovița. De ce este cercetat și un martor | adevarul.ro
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Militar anchetat după ce a bătut un bărbat pe stradă, în Dâmbovița. De ce este cercetat și un martor

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Un militar este cercetat de procurorii militari după a bătut un bărbat de 52 de ani, în comuna Mogoșani, județul Dâmbovița. Victima a ajuns la spital în urma loviturilor primite.

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Foto: Captură video Cata Leo Grup FB Politia de frontiera în acțiune

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 19:50, pe fondul unui conflict izbucnit între trei persoane doi bărbați, de 30 și 33 de ani, și un localnic în vârstă de 52 de ani, potrivit Târgoviste Live.

Momentul atacului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se verde cum bărbatul de 52 de ani este lovit în repetate rânduri, chiar și când cade la pământ, cu pumnii și picioarele. Înregistrarea, AICI.

Anchetatorii susțin că scandalul a avut loc în contextul consumului de alcool și al unui conflict spontan.

„În urma conflictului, bărbatul de 52 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.

 În urma agresiunii, bărbatul a suferit un traumatism cranio-facial și o contuzie toracică, fiind transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Pentru că unul dintre suspecți are calitatea de militar (bărbatul de 30 de ani), dosarul a fost trimis procurorilor militari.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar având în vedere calitatea de militar a unuia dintre agresori, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București, în vederea continuării cercetărilor”, au precizat reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Militarul este cercetat pentru infracțiunea de loviri și alte violențe. De asemenea, în atenția anchetatorilor se află și un martor al incidentului, care, potrivit informațiilor din dosar, nu ar fi apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția autorităților și oprirea agresiunii, potrivit Știrilor ProTV

Procurorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea și gradul de implicare al fiecărei persoane implicate în conflict.

Amintim că, în 2016, un militar a intrat într-o farmacie din municipiul Constanţa, a stropit-o pe vânzătoare cu benzină şi i-a cerut bani pentru că ar trebui să-şi plătească un credit, după care speriat, cel mai probabil, de strigătele de ajutor ale femeii, a încercat să fugă, fiind prins de câţiva tineri din zonă şi predat poliţiştilor.


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