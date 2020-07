Actorul Idris Elba va primi trofeul special BAFTA TV

Starul din serialele „Luther“ şi „The Wire“ va primi distincţia în cadrul ceremoniei online BAFTA TV, care va avea loc pe 31 iulie.

Între cei care au mai primit acest trofeu se numără Clare Balding, Cilla Black, Sir Lenny Henry şi comentatorul John Motson, potrivit news.ro.

„Este o misiune a mea să ofer oportunităţi şi acces tinerelor talente din diverse zone ale acestei industrii, ocazie pe care am avut-o şi eu acum mulţi ani”, a spus Elba, citează BBC.

Idris Elba a pus bazele companiei de producţie Green Door Pictures în 2013, care se concentrează pe incluziune şi descoperirea de noi talente.

Născut pe 6 septembrie 1972, în Londra, într-o familie cu origini în Sierra Leone şi Ghana, Idris Elba a jucat în filme ca „Mandela: Long Walk to Freedom” (2013), „Beasts of No Nation” (2015), „The Mountain Between Us” (2017”, „Avengers: Infinity War” (2018) şi „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (2019).

A fost de şase ori nominalizat la Globurile de Aur şi a câştigat un trofeu, în 2012, pentru interpretarea din serialul „Luther“.

După ce a fost diagnosticat cu Covid-19, în primăvara acestui an, actorul şi soţia lui, modelul Sabrina Dhowre Elba, ambasadori ONU ai bunăvoinţei, au lansat împreună cu organizaţia un fond de 40 de milioane de dolari în sprijinul comunităţilor rurale afectate de criza sanitară.

Serialul „Chernobyl” concurează la patru categorii ale premiilor acordate de Academia britanică, ceremonie care va fi găzduită virtual de Richard Ayoade. Drama despre dezastrul nuclear din 1986 a primit, weekendul trecut, şapte trofee Bafta TV Craft Awards, care recompensează reuşitele din punct de vedere tehnic.