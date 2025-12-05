search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Wizz Air lansează trei rute noi de pe Aeroportul Internaţional Oradea „către destinaţii mult aşteptate”. Ce prețuri au biletele

0
0
Publicat:

Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a trei rute directe de pe Aeroportul Internaţional Oradea, spre Milano Bergamo (Italia), Roma Fiumicino (Italia) şi Dortmund (Germania). Tarifele pornesc de la 79 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.

Avion Wizz Air FOTO: Wizz Air
Avion Wizz Air FOTO: Wizz Air

”Wizz Air, operator low-cost, anunţă lansarea a trei rute de pe Aeroportul Internaţional Oradea. Pasagerii vor putea să se bucure în curând de zboruri directe către bulevardele romantice din Milan, minunile antice ale Romei şi străzile vibrante din Dortmund”, anunţă compania.

Ruta de la Oradea către Milano Bergamo (Italia) va opera în zilele de marţi şi sâmbătă, începând cu 31 martie 2026. Zborurile către Roma Fiumicino (Italia) şi Dortmund (Germania) vor începe din 28 iunie, în fiecare miercuri şi duminică. Tarifele pornesc de la 79 de lei. Biletele sunt deja disponibile pe site-ul companiei şi prin aplicaţia mobilă, scrie News.

”Suntem mândri să începem operaţiunile pe Aeroportul Oradea, odată cu lansarea a trei rute noi către destinaţii mult aşteptate din Italia şi Germania. Acest lucru subliniază angajamentul nostru ferm de a extinde conectivitatea regională în România, de a sprijini dezvoltarea locală şi de a face transportul aerian mai accesibil şi mai convenabil pentru pasageri”, a declarat Anastasia Novak, corporate & sustainability communications manager la Wizz Air.

Wizz Air operează în România din 2006. În prezent, compania operează 219 de rute de pe 14 aeroporturi româneşti, conectând pasagerii cu 82 de destinaţii din 27 de ţări. Pe parcursul celor 19 ani de activitate în România, Wizz Air a înfiinţat opt baze operaţionale şi are în prezent peste 1.600 de angajaţi.

 „Noile zboruri Wizz Air reprezintă un pas important pentru dezvoltarea judeţului nostru. Lansarea rutelor directe către Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino) şi Dortmund marchează deschiderea unui nou capitol în evoluţia Aeroportului Oradea. Bihorenii de acasă şi cei din diaspora vor putea să ajungă mai repede spre destinaţiile dorite. Totodată, conexiunile sunt foarte importante pentru dezvoltarea turismului şi atragerea de noi investitori în judeţul Bihor. Vom continua să facem toate eforturile necesare pentru a extinde reţeaua de destinaţii disponibile de pe Aeroportul din Oradea”, spune Mircea Mălan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor.

Wizz Air operează o flotă de 250 de aeronave Airbus A320 şi A321. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri. 63,4 milioane de pasageri au călătorit cu compania în anul financiar 2025. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”.

loading Se încarcă comentariile...
