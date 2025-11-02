Wizz Air lansează opțiunea „business class”. Ce beneficii vor avea pasagerii care vor alegea acest bilet

Compania aeriană low-cost Wizz Air se pregătește să lanseze un nou tip de bilet asemănător „business class”, care va oferi pasagerilor facilități premium contra unei taxe suplimentare.

Noul serviciu, denumit „Wizz Class”, le va permite pasagerilor să selecteze locul din mijloc, unde este mai mult spațiu pentru brațe și picioare. În plus, include îmbarcare prioritară, un bagaj de mână și loc garantat în compartimentul de deasupra scaunelor, scrie Daily Mail.

Perioada de testare va începe în luna decembrie, pe rutele care pleacă din Londra, Roma, Varșovia, București și Budapesta, a anunțat directorul executiv al companiei, Michael Delehant.

„În privința tarifelor, prețul nu va fi mai mare decât costul unui loc suplimentar”, a declarat el într-o conferință de presă. „Nu este o încercare de a stoarce bani de la pasageri.”

Biletul nu include alte beneficii la bord, cum ar fi mâncare sau băuturi gratuite ori servicii exclusive.

Potrivit Silviei Mosquera, director comercial al Wizz Air, testul a fost lansat ca răspuns la „cererea pasagerilor Wizz care își doresc mai mult spațiu, confort și o debarcare mai rapidă din aeronavă”.

„Lansarea Wizz Class vine după feedbackul primit de la tot mai mulți pasageri care călătoresc în interes de serviciu, apreciază tarifele reduse, dar preferă un plus de confort în timpul zborului”, a adăugat Mosquera.

Ea a precizat că alte beneficii suplimentare vor fi anunțate odată cu lansarea oficială a produsului.

În prezent, Wizz Air nu oferă tipuri variate de locuri, în afara celor din primul rând și a celor de la ieșirile de urgență, care au spațiu suplimentar pentru picioare.

Pasagerii cu care au „Wizz Plus” sau „Privilege Pass” pot de asemenea să-și aleagă locurile fără a plăti o taxă suplimentară de rezervare.

Nu este prima dată când o companie low-cost încearcă să ofere o experiență mai premium. Multe companii aeriene din SUA au introdus opțiuni similare pentru a concura cu transportatorii mari.

Ryanair permite pasagerilor să rezerve locuri suplimentare pentru confort, iar easyJet oferă posibilitatea de a alege locuri cu spațiu mai mare pentru picioare.

Wizz Air reintroduce abonamentul „All You Can Fly”

Anunțul despre „Wizz Class” vine la scurt timp după ce Wizz Air a dezvăluit că va relansa abonamentul „All You Can Fly”, extrem de popular, pentru a treia oară, după prima ediție din 2024.

Pentru echivalentul a aproximativ 439 de lire sterline, pasagerii pot zbura de oricâte ori doresc timp de un an către 34 de destinații din Europa și Orientul Mijlociu.

Totuși, achiziționarea unui astfel de abonament va fi o provocare — doar 10.000 vor fi disponibile.

Oferta vine și cu câteva condiții: fiecare zbor implică o taxă de rezervare de 9,99 euro (aprox. 8,80 lire), astfel încât pasagerii plătesc totuși o sumă mică pentru fiecare cursă.

De asemenea, zborurile nu pot fi rezervate în avans — toate rezervările trebuie făcute cu cel mult 72 de ore înainte de plecare, în funcție de disponibilitate.

Potrivit companiei, deținătorii abonamentului „All You Can Fly” zboară, în medie, de aproximativ nouă ori pe an.