Sorin Chiriță a fost numit președinte al Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), companie controlată de Ministerul Energiei. El îl înlocuiește pe Adrian George Foghiș, care renunță la funcția de președinte, dar rămâne membru în conducerea executivă. Schimbarea are loc într-o perioadă în care societatea își extinde activitatea de la administrarea participațiilor statului la dezvoltarea și exploatarea unor capacități de producție a energiei.

Sorin Chiriță a fost numit președinte al Directoratului SAPE Foto: Facebook

Decizia a fost luată de Consiliul de Supraveghere al SAPE la 19 noiembrie 2026. Sorin Chiriță va ocupa funcția de președinte până la 17 noiembrie 2027, când expiră mandatul său actual de membru al Directoratului.

Adrian Foghiș își păstrează locul în conducerea executivă, alături de Jean Vasile Andrei. Prin urmare, nu este vorba despre schimbarea componenței Directoratului, ci despre înlocuirea președintelui acestuia. Bogdan Pârvulescu continuă să ocupe funcția de director economic.

Chiriță face parte din conducerea SAPE din martie 2024. El are peste 25 de ani de experiență în administrația publică, dezvoltare regională și sectorul energetic.

Cine este Sorin Chiriță

De-a lungul carierei, Sorin Chiriță a ocupat mai multe funcții de conducere în instituții publice și companii. A fost primul city manager al Capitalei, președinte al Consiliului de Administrație al RADET București și al Companiei Municipale Energetica București.

A lucrat și în administrația centrală și regională, fiind coordonator al Polului Național de Creștere Constanța în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și consilier personal al primarului general al Bucureștiului. Experiența sa include participarea în consiliile de administrație ale unor companii din energie, coordonarea unor proiecte de investiții și consultanță pentru Banca Mondială.

Este licențiat în economie și drept și a urmat programe de pregătire în managementul proiectelor, politici energetice și guvernanță corporativă.

SAPE deține participații în companii importante din energie

SAPE este o companie de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei, înființată în 2013 prin divizarea parțială a Electrica. Societatea a preluat drepturi și obligații rezultate din contractele de privatizare ale fostelor companii regionale de distribuție a energiei electrice.

În portofoliul său se află participații de 21,42% la PPC Energie și de 17,92% la Rețele Electrice România. SAPE mai deține 20% din Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român și 49% din compania Indra Soluciones Tecnologías de la Información România, precum și participații minoritare la Transgaz, Electrica, Conpet, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom și Hidroelectrica.

Activitatea companiei nu se mai limitează însă la administrarea participațiilor statului. SAPE deține și capacități de producție a energiei eoliene și fotovoltaice, iar portofoliul său s-a extins în august 2026, după fuziunea prin absorbție cu Electrocentrale Grup.

În urma operațiunii, SAPE a preluat activele și proiectele companiei, inclusiv participația care i-a permis să ajungă la deținerea integrală a Titan Power, societatea care dezvoltă proiectul CET Titan din București.

CET Titan, unul dintre cele mai importante proiecte ale companiei

Noua centrală de cogenerare CET Titan este proiectată să producă anual aproximativ 400 GWh de energie electrică și 200 GWh de energie termică, care ar urma să fie livrată în sistemul centralizat de termoficare al Capitalei.

În august 2026, SAPE și Titan Power au anunțat semnarea unui contract de finanțare în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei cu un sindicat bancar format din CEC Bank și Exim Banca Românească.

Sorin Chiriță a declarat recent că centrala ar urma să intre în funcțiune în 2027. Proiectul a fost întârziat de-a lungul anilor, iar finalizarea sa este importantă pentru alimentarea cu energie termică a Bucureștiului.

Noul președinte al Directoratului a susținut și necesitatea construirii unei alte centrale în zona Fundeni-Colentina, unde există un deficit de capacitate în sistemul de termoficare. Chiriță a afirmat că SAPE ar avea capacitatea să dezvolte un asemenea proiect, dar că este nevoie de sprijinul autorităților.

Schimbarea de la conducerea SAPE are loc, astfel, într-un moment în care compania trebuie să gestioneze atât participațiile statului în firme din sectorul energetic, cât și integrarea activelor preluate de la Electrocentrale Grup și continuarea unor investiții majore în producția de energie.