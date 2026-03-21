Tunelurile Autostrăzii Lugoj–Deva prind contur. Secțiunea Margina–Holdea a trecut de jumătatea drumului, anunță șeful CNAIR: „Stadiu fizic este de 56%”

Secțiunea Margina–Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva și una dintre cele mai complexe porțiuni de infrastructură rutieră din România a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 56%, a anunțat sâmbătă, 21 martie, conducerea CNAIR.

„Secțiunea Margina - Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva: pe cei 9,13 km ai șantierului stadiul fizic este de 56%! ”, a explicat pe Facebook directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, asocierea UMB Spedition – EuroAsfalt are în prezent mobilizați pe șantier 330 de muncitori și 85 de utilaje, lucrările avansând în ritm accelerat.

Cristian Pistol a precizat că, în cazul Tunelului 1, s-au finalizat excavaţiile şi lucrările de torcretare în ambele galerii (cea de pe calea 2 are o lungime de 415 metri şi cea de pe calea 1 are o lungime de 367,5 metri).

Fundaţiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, iar în galeria de pe calea 2 a fost, deja, montată hidroizolaţia pe o lungime de 340 de metri, în timp ce în galeria de pe calea 1 a fost montată hidroizolaţia pe 324 de metri.

Tunelul 2: lucrări în desfășurare din opt puncte

La Tunelul 2, excavațiile continuă în ritm intens: 930 de metri excavați în galeria de pe calea 2 (din 1.985 m) și 1.144 de metri excavați în galeria de pe calea 1 (din 1.825 m).

„Pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din 8 puncte”, a explicat Cristian Pistol.

De asemenea, a fost finalizată și platforma unde va fi montată fabrica de grinzi necesare pentru poduri și viaducte.

Contract de 1,82 miliarde lei, finanțat prin PNRR

Valoarea contractului pentru secțiunea Margina–Holdea este de 1,82 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările trebuie finalizate în cursul acestui an.

„În momentul în care secțiunea Margina-Holdea va fi deschisă, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 km”, a subliniat Cristian Pistol.