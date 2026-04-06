Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive

Piața muncii din România traversează o perioadă de ajustare, marcată de concedieri în mai multe sectoare-cheie, şi nu neapărat din cauza unei crize generalizate, cât din nevoia de recalibrare economică.

Cel mai vizibil impact se resimte în industria auto și în lanțul de furnizori. Companii precum Dacia, parte din Renault Group, au anunțat programe de plecări voluntare care pot ajunge la aproximativ 1.000–1.200 de angajați.

În paralel, furnizori importanți precum Leoni au închis sau restrâns activitatea unor unități din România, ceea ce a dus la câteva sute de concedieri. Alte cazuri punctuale, precum închideri de fabrici în vestul țării (de exemplu la Ineu sau Oradea), confirmă tendința de reducere a capacităților de producție. În ansamblu, industria auto este cea mai afectată de disponibilizări, pe fondul scăderii cererii externe și al tranziției către electrificare.

Concedieri sunt și în sectorul industrial non-auto. Diverse companii de producție din vestul țării au recurs la reduceri de personal sau relocări, pe fondul costurilor ridicate și al presiunii pe competitivitate. Impactul total este estimat la câteva sute până la peste o mie de angajați, însă fără un eveniment singular major care să concentreze atenția publică.

Șomaj tehnic și concedieri la Azomureș

În industria grea și chimică, situația este dominată de cazul Azomureș, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din România. Aici, opririle de producție cauzate de costurile ridicate la energie au dus la trimiterea în șomaj tehnic a unui număr semnificativ de angajați și colaboratori, existând scenarii care pot implica până la câteva mii de persoane afectate.

Recent, sindicatul de la Combinatul Azomureș anunța că aproximativ 2.500 de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă.

„Angajații Azomureș și cei ai companiilor contractoare, aproximativ 2.500 de salariați, își vor pierde locurile de muncă dacă autoritățile nu găsesc o soluție corectă pentru ca producția de îngrășăminte să continue în România. Exemple din trecut arată că amânarea unei decizii poate crea efecte ireversibile, iar în cazul Azomureș poate duce la închiderea completă a companiei, cu efecte devastatoare pentru agricultura românească și pentru bugetul de stat”, a transmis sindicatul.

Concedieri și în IT și servicii. eMag dă afară 3% din angajați

Sectorul IT și al serviciilor trece printr-o perioadă de temperare, după anii de creștere accelerată. Companii precum Endava sau UiPath au făcut ajustări punctuale de personal, în linie cu reorganizările globale. În același timp, și zona de e-commerce începe să resimtă presiuni: eMAG a anunțat recent o reorganizare internă care presupune reducerea echipei cu aproximativ 3%, ceea ce ar putea însemna câteva sute de angajați afectați la nivel de grup, în funcție de estimări.

Deși la nivel internațional giganți precum Meta sau Amazon au operat concedieri masive, impactul direct în România rămâne, în continuare, mai degrabă limitat și fragmentat. Piața locală este caracterizată în principal de înghețări de angajări, reducerea proiectelor externe și o presiune crescută pe eficiență.

În retail și bunuri de consum, ajustările sunt moderate. Marii jucători precum Carrefour sau Mega Image nu se confruntă cu o criză, dar optimizează costurile prin reorganizări interne și automatizare, ceea ce poate duce la reduceri limitate de personal în anumite zone. Situația este similară și în logistică sau industria alimentară, unde concedierile sunt punctuale și determinate în principal de scăderea volumelor sau de creșterea costurilor.

În sectorul financiar-bancar, schimbările sunt mai degrabă structurale decât conjuncturale. Integrarea OTP Bank România în Banca Transilvania poate genera suprapuneri de roluri și reduceri de personal, însă acestea sunt parte a unui proces normal de consolidare, nu al unei crize sectoriale. În paralel, digitalizarea continuă să reducă numărul de locuri de muncă tradiționale.