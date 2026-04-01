Zece mii de angajați Oracle, concediați prin email, chiar înainte de a începe programul

Mii de angajați ai gigantului american Oracle au avut parte de un șoc în dimineața zilei 31 martie. Gigantul tech a lăsat zeci mii de angajați din întreaga lume fără acces la sistemele companiei înainte de începerea programului de lucru.

Angajații vizați de disponibilizări au primit un email prin care li se comunica o „schimbare organizațională amplă” care a dus la încetarea contractului chiar în ziua respectivă, notează The New York Post.

„După o analiză atentă a nevoilor actuale ale Oracle, am luat decizia de a elimina rolul dumneavoastră ca parte a unei schimbări organizaționale mai ample. Ca urmare, astăzi este ultima dumneavoastră zi de muncă. Vă mulțumim pentru contribuțiile aduse organizației noastre”, se arăta în mesajul trimis de conducerea companiei, condusă de miliardarul Larry Ellison.

Angajații au fost rugați să furnizeze adresele de email personale pentru comunicări ulterioare și au fost informați că vor primi, după semnarea documentelor, un pachet compensatoriu conform planului de beneficii al companiei.

Reacții dure din partea angajaților

Mesajul a provocat reacții puternice în rândul angajaților și pe rețelele sociale: „Au creat o teamă generalizată, frustrare și incertitudine în rândul tuturor angajaților, nu doar al celor afectați direct de concedieri”, a spus un fost angajat.

„Din punct de vedere financiar, abordarea pare ineficientă, oferind pachete compensatorii semnificative în timp ce continuă să angajeze oameni noi”, a declarat altul.

„Nici măcar un telefon. Companiile sunt malefice”, a spus un angajat concediat după 20 de ani de muncă, cu doar doi ani înainte de pensionare.

Alt angajat a relatat că i s-a revocat imediat accesul la sistemele companiei.

Se estimează că numărul angajaților Oracle a scăzut într-o singură zi de la 165.000 la 155.000, iar alte concedieri ar putea urma. Decizia survine după ce, în martie, compania analiza deja reducerea a mii de posturi, în contextul investițiilor masive în centre de date pentru inteligență artificială.

În februarie 2026, Oracle anunța că vrea să atragă până la 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii sale de cloud. În mai 2025, compania avea aproximativ 162.000 de angajați la nivel global.