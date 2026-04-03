Concedieri la eMAG: „A fost necesară o reorganizare internă”. Numărul angajaților afectați

Grupul de comerț online eMAG a confirmat că va reduce efectivul angajaților cu aproximativ 3%, ca parte a unei reorganizări interne necesare pentru a asigura sustenabilitatea financiară pe termen lung și eficiența operațională, au transmis reprezentanții companiei. Măsura va viza posturi din mai multe departamente.

„În ultimii ani, Grupul eMAG a crescut accelerat, ajungând la peste 11 milioane de descărcări ale aplicației, 7 milioane de clienți și peste 64.000 de selleri activi. Această dimensiune vine cu responsabilitatea construirii unui business sustenabil financiar pe termen lung și organizat eficient, față de milioanele de clienți, miile de selleri și parteneri la nivel regional. Din acest motiv, am fost nevoiți să luăm decizia de a ne reorganiza intern”, au transmis reprezentanții eMAG, pentru startupcafe.

Compania Dante International SA, care operează printre altele platformele eMAG și Fashion Days, avea în 2024 3.191 de angajați. În același an, societatea a înregistrat o pierdere de aproximativ 191 milioane de lei, în timp ce cifra de afaceri netă a fost de aproape 9 miliarde de lei.

Disponibilizările vin într-un context de schimbare și inovație: la sfârșitul lunii martie 2026, eMAG a lansat iZi, un agent de shopping bazat pe inteligență artificială, dezvoltat local.

Soluția funcționează ca un consultant digital care oferă recomandări personalizate în timp real și permite utilizatorilor să plaseze comanda direct din chat.

Datele inițiale arată că utilizatorii pun în medie 2,6 întrebări pe conversație, unul din trei revine să folosească iZi săptămâna următoare, iar peste 90% dintre evaluări sunt pozitive.

„În anul în care eMAG împlinește 25 de ani, lansăm primul agent de shopping conversațional dezvoltat în România. Suntem la începutul unei schimbări importante, de la e‑commerce bazat pe căutare, la e‑commerce bazat pe conversație”, a declarat Irina Pencea, General Manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria.