Undă verde pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii A8. Ciprian Șerban: „Un proiect de o complexitate tehnică ridicată”

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni, 17 noiembrie, ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș–Pipirig, considerat cel mai dificil segment al Autostrăzii „Unirii” (A8), a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei pentru construirea acestui lot a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie și are o durată de realizare de 54 de luni, data de începere fiind stabilită pentru 30.03.2026, astfel încât lucrările să demareze din 2027 și să respecte termenele prevăzute în Legea Autostrăzii A8.

Potrivit ministrul Transportului, cu o lungime de 31,5 kilometri, care se desfășoară în județul Neamț este un proiect de o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase structuri : 16 tuneluri (cel mai lung având 940 metri); 60 de poduri și viaducte, două dintre acestea cu peste 1000 metri lungime (cel mai lung pod este cel peste râul Bistrița :1275 metri); aproximativ 20 de kilometri este lungimea pasajelor și a tunelurilor, reprezentând aproape 70 % din lungimea întregului lot.

„Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamț (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcționarea independentă”, a transmis Ciprian Șerban, pe FB.

Finanțarea proiectului este asigurată prin fonduri europene, prin Programul Transport 2021‑2027, și de la bugetul de stat.