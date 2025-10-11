Blocaj pentru autostrada A8. O companie indiană a făcut contestație privind lotul Lețcani-Iași

O nouă plângere a fost depusă pentru lotul Lețcani-Iași/DN24 al autostrăzii A8, autorul cerând suspendarea procedurii până la soluționarea contestației. De data aceasta, reclamanța este compania indiană Ceigall India Limited, care contestă decizia CNIR prin care i s-a comunicat că nu poate participa la licitație, notează ziaruldeiași.ro.

În timp ce CNIR invocă lipsa unor acorduri bilaterale cu India, reprezentanții firmei susțin că există decizii anterioare ale Uniunii Europene și un precedent din 2023 care le-ar permite să participe.

Compania indiană solicită suspendarea imediată a procedurii, revizuirea parțială a răspunsului CNIR la clarificări și prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru o perioadă rezonabilă după emiterea răspunsului actualizat.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor la acest lot este 30 octombrie, iar evaluarea tehnică și financiară este programată să se încheie la sfârșitul lunii februarie 2026.

Celelalte două loturi ale autostrăzii, Iași/DN24-Golăiești și Golăiești-Prut, au procedurile suspendate după ce Curtea de Apel Iași a respins contestările depuse împotriva CNIR. Pentru aceste loturi a fost contestat același criteriu de evaluare care nu a afectat lotul Lețcani-Iași/DN24.

În ceea ce privește loturile Moțca-Tg. Frumos și Tg. Frumos-Lețcani, termenul de evaluare a ofertelor depuse, câte șase pentru fiecare segment, a fost amânat până în toamna anului viitor. Aceste loturi ar putea beneficia de finanțare parțială prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), decizia finală urmând să fie luată la Bruxelles la sfârșitul lunii noiembrie.