Lucrările la Autostrada A8 avansează. CNIR a atribuit al doilea contract de supervizare pe zona de munte

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat, joi, că a fost atribuit cel de-al doilea contract de supervizare pentru secțiunea montană a Autostrăzii A8.

"Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi, firmei de inginerie IRD ENGINEERING (Italia) contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii-A8", a transmis ministrul într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, oferta câștigătoare a avut o valoare de 30 de milioane lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Durata acestui contract finanțat din fonduri europene este de 98 de luni, incluzând perioada pentru realizarea lucrărilor și garanția.

"Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru ca va monitoriza progresul lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite, dar și performanța echipei de execuție", a mai transmis ministrul.

El a mai precizat că lotul 1 D Joseni-Ditrău face parte din secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii (Miercurea Nirajului-Leghin), se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 km.

Durata de realizare este de 34 de luni din care 10 pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Pe traseu sunt prevăzute 21 de pasaje și viaducte și un nod rutier la Joseni.

Acesta este al doilea contract de supervizare pe care CNIR îl atribuie pentru secțiunea montană a Autostrăzii A8, primul fiind al lotului 2A Ditrău-Grințieș.