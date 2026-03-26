Volkswagen ar putea schimba direcția: de la automobile la sisteme de apărare antiaeriană

Gigantul auto german Volkswagen poartă discuții cu compania israeliană Rafael Advanced Defence Systems pentru o posibilă colaborare care ar putea transforma radical activitatea unuia dintre fabricile sale.

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, negocierile vizează reconfigurarea unei uzine din Osnabrück, astfel încât producția să fie mutată de la automobile către componente pentru sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv pentru binecunoscutul sistem Iron Dome.

O industrie auto în căutare de soluții

Mutarea ar putea deveni un exemplu emblematic pentru industria auto germană, aflată sub presiune: concurența tot mai puternică din China și tranziția dificilă către vehicule electrice afectează profiturile și perspectivele de creștere.

În acest context, apropierea de sectorul apărării – aflat în plină expansiune – apare ca o alternativă strategică.

Salvarea unei fabrici și a mii de locuri de muncă

Pentru Volkswagen, miza este dublă: salvarea uzinei din Osnabrück, amenințată cu închiderea, și menținerea celor aproximativ 2.300 de locuri de muncă.

Surse apropiate discuțiilor susțin că obiectivul este păstrarea întregului personal și, eventual, chiar extinderea producției. Totuși, decizia finală depinde și de angajați, care ar trebui să accepte tranziția către industria de apărare.

Inițiativa ar beneficia și de sprijinul guvernului german, interesat să valorifice capacitățile industriale disponibile într-un moment de schimbare economică.

Ce ar urma să producă uzina

Planul preliminar prevede ca fabrica să producă componente esențiale ale sistemului Iron Dome, printre care:

-camioane grele pentru transportul rachetelor

-lansatoare

-generatoare electrice

Rachetele propriu-zise nu ar urma să fie fabricate aici, necesitând condiții speciale de producție.

Sursele citate susțin că investițiile necesare pentru această reconversie ar fi relativ reduse, iar tranziția ar putea fi realizată într-un interval de 12 până la 18 luni, dacă proiectul primește undă verde.

Revenire la industria de apărare

Deși Volkswagen are deja o prezență indirectă în sectorul militar – prin colaborarea dintre MAN și Rheinmetall – un parteneriat direct cu Rafael ar marca o revenire mai amplă în acest domeniu.

Istoric, compania a produs echipamente militare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv pentru armata Germaniei naziste – un capitol sensibil, dar relevant în contextul actualelor discuții.

Europa își întărește apărarea

Interesul pentru astfel de sisteme vine pe fondul creșterii bugetelor de apărare în Europa, accelerate după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Germania, de exemplu, intenționează să aloce peste 500 de miliarde de euro pentru apărare până la finalul deceniului, iar apărarea antiaeriană reprezintă o prioritate majoră.

De altfel, Berlinul a început deja să achiziționeze sisteme avansate, inclusiv Arrow 3, dezvoltate de Israel Aerospace Industries.

Este „Iron Dome” potrivit pentru Europa?

Deși Israelul susține că sistemul său interceptează peste 90% dintre rachete, unii experți atrag atenția că eficiența acestuia în Europa ar putea fi limitată.

Iron Dome are o rază de acțiune de aproximativ 70 de kilometri și a fost conceput în principal pentru interceptarea rachetelor de rază scurtă, precum cele lansate din Fâșia Gaza, nu pentru amenințări de mare distanță.

Un calcul strategic

Alegerea Germaniei ca bază de producție europeană nu este întâmplătoare. Pe lângă relația politică strânsă cu Israelul, țara dispune de infrastructură industrială solidă și, în prezent, de capacități neutilizate în sectorul auto.

Pentru Volkswagen, această mutare ar putea reprezenta nu doar o soluție de moment, ci și o repoziționare strategică într-o economie globală aflată în schimbare rapidă.