search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un tronson din Autostrada A8 are 12 oferte de execuție. Valoarea contractului depășește 1 miliard de euro

0
0
Publicat:

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat, vineri, că primit 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.

Tronson 3 Lețcani - Iași FOTO Facebook / CNIR
Tronson 3 Lețcani - Iași FOTO Facebook / CNIR

Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări, a informat CNIR pe pagina sa de Facebook.

Potrivit CNIR, ofertele au fost depuse de următoarele companii:

  • Ceigall India Limited (Ofertant unic) – compania din India nu are terți susținători sau subcontractanți.
  • FCC Construccion S.A. (Ofertant unic) – compania majoră din Spania are opt parteneri, inclusiv din Iași (Danavi)
  • WEBUILD SPA – Milano (Ofertant unic) – italienii au patru parteneri
  • Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Ofertant unic) – turcii au 12 subcontractanți, inclusiv din Iași (Danavi,
  • Asocierea Construcții Erbașu (Lider) – Conest S.A. – EKY-SAM – Frasinul – din asociere fac parte, în total, 12 firme
  • Asocierea Danlin XXL (Lider) – Intertranscom Impex S.R.L. – Evropeiski – Patishta – Groma Hold Ltd. – din asociere fac parte 15 companii
  • Asocierea ITINERA SPA (Lider) – Saipem S.P.A. – ICM S.P.A. – italienii conduc o asociere cu 13 firme din care mai fac parte firme precum Zublin sau Technic, ultima fiind a omului de afaceri ieșean Dan Stratan
  • Asocierea MAPA Insaat ve Tikaret Anonim Sirketi (Lider) – Gunal Insaat Ticaret Sanayi Anonim Sirketi – Danavi este unul dintre cei 10 parteneri ai turcilor de la MAPA
  • Asocierea MAKIMSAN Asfalt Taahhut Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – Veta Global S.R.L. – din asociere fac parte 11 companii
  • Asocierea Concelex (Lider) – X-WAY Infrastructure – din asociere fac parte 8 companii
  • Asocierea Biskon Yapi Anonim Sirketi (Lider) – Straco Holding – MIS Grup – Ilgaz Construction – turcii conduc o asociere cu 16 firme
  • Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanay A.S. (Lider) – Fernas Insaat Anonim Sirketi – Ozkar Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi – din asociere fac parte 15 firme

Odată ce va fi semnat un contract, perioada de proiectare are termen 10 luni, iar cea de construire de 36 de luni. Acest tronson ar urma să fie finanțat prin intermediul programului SAFE, scrie Apix.ro.

Lețcani – Iași este tronsonul 3 din sectorul Pașcani (Moțca) – Iași – Ungheni al autostrăzii A8 Tg Mureș – Ungheni. Acest segment cuprinde 18 poduri și pasaje; 6 tunele și un centru de monitorizare tunel; 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

În cazul tronsoanelor 4 (Iași – Golăiești) și 5 (Golăiești – Pod Ungheni), CNIR analizează posibilitatea anulării licitațiilor și relansarea acestora cu documentații de atribuire îmbunătățite.

În ceea ce privește atribuirea contractelor pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos, CNIR a anunțat joi că a atribuit licitația către Danlin XXL, în timp ce în cazul tronsonului 2 Târgu Frumos – Lețcani atribuirea va fi anunțată pe parcursul lunii noiembrie.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
digi24.ro
image
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o preluare ostilă”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Cât e amenda dacă parchezi pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici
playtech.ro
image
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Femeile vor intra în armată
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?