Un tronson din Autostrada A8 are 12 oferte de execuție. Valoarea contractului depășește 1 miliard de euro

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat, vineri, că primit 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.

Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări, a informat CNIR pe pagina sa de Facebook.

Potrivit CNIR, ofertele au fost depuse de următoarele companii:

Ceigall India Limited (Ofertant unic) – compania din India nu are terți susținători sau subcontractanți.

FCC Construccion S.A. (Ofertant unic) – compania majoră din Spania are opt parteneri, inclusiv din Iași (Danavi)

WEBUILD SPA – Milano (Ofertant unic) – italienii au patru parteneri

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Ofertant unic) – turcii au 12 subcontractanți, inclusiv din Iași (Danavi,

Asocierea Construcții Erbașu (Lider) – Conest S.A. – EKY-SAM – Frasinul – din asociere fac parte, în total, 12 firme

Asocierea Danlin XXL (Lider) – Intertranscom Impex S.R.L. – Evropeiski – Patishta – Groma Hold Ltd. – din asociere fac parte 15 companii

Asocierea ITINERA SPA (Lider) – Saipem S.P.A. – ICM S.P.A. – italienii conduc o asociere cu 13 firme din care mai fac parte firme precum Zublin sau Technic, ultima fiind a omului de afaceri ieșean Dan Stratan

Asocierea MAPA Insaat ve Tikaret Anonim Sirketi (Lider) – Gunal Insaat Ticaret Sanayi Anonim Sirketi – Danavi este unul dintre cei 10 parteneri ai turcilor de la MAPA

Asocierea MAKIMSAN Asfalt Taahhut Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – Veta Global S.R.L. – din asociere fac parte 11 companii

Asocierea Concelex (Lider) – X-WAY Infrastructure – din asociere fac parte 8 companii

Asocierea Biskon Yapi Anonim Sirketi (Lider) – Straco Holding – MIS Grup – Ilgaz Construction – turcii conduc o asociere cu 16 firme

Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanay A.S. (Lider) – Fernas Insaat Anonim Sirketi – Ozkar Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi – din asociere fac parte 15 firme

Odată ce va fi semnat un contract, perioada de proiectare are termen 10 luni, iar cea de construire de 36 de luni. Acest tronson ar urma să fie finanțat prin intermediul programului SAFE, scrie Apix.ro.

Lețcani – Iași este tronsonul 3 din sectorul Pașcani (Moțca) – Iași – Ungheni al autostrăzii A8 Tg Mureș – Ungheni. Acest segment cuprinde 18 poduri și pasaje; 6 tunele și un centru de monitorizare tunel; 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

În cazul tronsoanelor 4 (Iași – Golăiești) și 5 (Golăiești – Pod Ungheni), CNIR analizează posibilitatea anulării licitațiilor și relansarea acestora cu documentații de atribuire îmbunătățite.

În ceea ce privește atribuirea contractelor pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos, CNIR a anunțat joi că a atribuit licitația către Danlin XXL, în timp ce în cazul tronsonului 2 Târgu Frumos – Lețcani atribuirea va fi anunțată pe parcursul lunii noiembrie.