Chinurile facerii Autosrăzii A8. Licitațiile ultimelor două tronsoane din județul Iași ar putea fi anulate

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar putea anula licitațiile de execuție a ultimelor două tronsoane din autostrada A8. Cu toate acestea, evaluarea ofertelor pentru alte două tronsoane ar urma să fie finalizată pe parcursul lunii noiembrie 2025.

În răspunsul CNIR acordat APIX, se arată că unul dintre motivele care ar putea duce la o astfel de soluție este de natură tehnică: sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) nu are facilități pentru a face unele modificări în documentația de atribuire.

Cele două licitații sunt, în prezent, suspendate, decizie care a venit în urma a două hotărâri judecătorești prin care s-a dispus eliminarea unui factor de evaluare.

O a treia hotărâre a judecătorilor, pentru tronsonul Lețcani – Iași, a menținut factorul contestat (ofertele se deschid pe 30 octombrie). Toate cele trei licitații au fost lansate în paralel.

O anulare a licitațiilor nu înseamnă renunțarea la construirea celor două tronsoane. Din contră, dacă va fi adoptată o astfel de decizie, procedurile vor fi reluate astfel încât să poată fi respectate cerințele programului SAFE, program european de finanțare prin intermediul căruia ar urma să fie asigurate fondurile necesare construirii celor două tronsoane.

Valoarea contractului pentru construirea tronsonului Iași – Golăiești, care cuprinde și varianta de ocolire Nord a municipiului, este estimată la 4,8 miliarde lei (fără TVA). În cazul Golăiești – Pod Ungheni, contractul este de 315 milioane lei.

„Analizăm inclusiv posibilitatea de anulare a celor două proceduri pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 4 și 5 ale Autostrăzii Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni și reluarea cu o variantă îmbunătățită a documentațiilor de atribuire, conform dispozițiilor Instanței și conform Ghidului de finanțare prin Programul SAFE, ghid prin care se reglementează participarea la licitații a ofertanților din țările non-UE cu ofertă individuală, lider de proiect sau ofertă comună cu procent de participare mai mare de 35%”, se arată în răspunsul CNIR pentru APIX.ro.

De asemenea, CNIR așteaptă clarificări de la Curtea de Apel București privind modul de aplicare a deciziilor 597/2025 și 587/2025, care au dispus eliminarea factorului de evaluare „Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane” din licitațiile pentru infrastructura rutieră.

CNIR susține că platforma SEAP nu permite eliminarea completă sau modificarea la zero a unui factor de evaluare, motiv pentru care a solicitat lămuriri instanței.

Factorul a fost contestat și la licitația pentru tronsonul Lețcani – Iași, dar Curtea de Apel a decis menținerea criteriului, precizând că eliminarea totală ar bloca procedura de achiziție publică și ar putea duce la anularea acesteia. Licitația pentru Lețcani – Iași continuă, ofertele urmând să fie deschise pe 30 octombrie.

CNIR a anunțat că evaluarea celor 12 oferte depuse pentru licitațiile tronsonelor Moțca – Târgu Frumos și Târgu Frumos – Lețcani (ultimul incluzând varianta ocolitoare Nord a orașului Podu Iloaiei) va fi finalizată în cursul lunii noiembrie.

„În privința atribuirii contractelor pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos, estimăm un termen de cel mult două săptămâni (în funcție de corespondența și avizele ANAP), în timp ce pentru tronsonul 2 Târgu Frumos-Lețcani în câteva săptămâni. Sunt contracte cu o valoare estimată de peste 11 miliarde lei și o complexitate ridicată, proceduri care impun o evaluare riguroasă a celor 12 oferte primite”, se mai arată în răspunsul CNIR pentru APIX.ro.

Ofertele pentru ultimele două tronsoane din autostrada A8 (Iași – Golăiești și Golăiești – Pod Ungheni) trebuiau deschise pe parcursul lunii octombrie.