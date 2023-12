Cât de benefice sunt murăturile și cine nu ar trebui să le consume. Medic: „Conțin bacterii vii și au efect probiotic”

Murăturile, fie că vorbim de castraveţi, conopida, gogonele și varza, ajută la creşterea imunităţii și la protejarea florii intestinale. Legumele murate au un conținut bogat de vitamina C, A și K, precum și de minerale de preț precum fier sau calciu, susține medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă.

În plus, legumele murate tratează anemia, întăresc oasele și asigură sănătatea aparatului vizual. În caz de hipertensiune, însă, nu se recomandă consumul de murături. De asemenea, pacienții cu boli renale ar trebui să evite consumul de murături sau să le consume foarte rar și în cantități mici.

„Zeama de varză murată sau «moarea» cum este cunoscută in popor este un aliment extrem de sănătos, fiind bogată in vitamina C, A, B1, B2, B3, B6 si B9 și E, dar și în minerale precum magneziu, potasiu, fier, iod. Recomandarea mea, însă, este să nu se depășească 100 de ml, pentru că are un conținut ridicat de sare. (...)Murăturile se obțin prin fermentarea acidolactică naturală, cu tulpini de bacterii probiotice sălbatice, care provin din legume și fructe proaspete. Fără să exagerăm microbiomul intestinal este esențial, chiar vital pentru sănătatea noastră”, a explicat medicul Alexandru Nechifor.

Murăturile îmbunătățesc digestia și ameliorează sindromul de colon iritabil

Murăturile nu sunt doar delicioase, ci fac parte din categoria alimentelor fermentate, conțin bacterii vii și au efect probiotic.

Nutriționistul dr. Mihaela Bilic susține că murăturile sunt benefice „datorită enzimelor, vitaminelor și mineralelor care apar în mod natural în urma fermentației. Odată cu fermentația, în alimentul respectiv se dezvoltă un întreg ecosistem microbian (bacterii lactice și acide, drojdii etc.)- se poate ajunge de la 1 milion până la 1 miliard de microorganisme/ gram de legume fermentate”.

„Pe lângă produsele lactate acide și brânzeturi, murăturile sunt cea mai valoroasă sursă de fermenți vii (lactobacili și bifidobacterii) care întăresc sistemul imunitar. Produsele probiotice au avantajul că echilibrează flora intestinală, reduc inflamația și riscul de intoleranțe digestive, îmbunătățesc digestia și ameliorează sindromul de colon iritabil. Parte integrantă din tradițiile culinare românești, murăturile sunt ușor de preparat și se păstrează timp îndelungat. Datorită concentrației mari de bacterii benefice pe care le conțin, priviți-le ca pe niște alimente vii, sunt probiotice bogate în vit. C, de consumat regulat. Cu murături sănătatea are gust și e accesibilă oricui- aveți nevoie de legume, un borcan, apă și sare. Spor la treabă!”, arată medicul într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.