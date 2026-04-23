Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Uniunea Europeană acceptă noi sancțiuni împotriva Rusiei. O interdicție majoră a fost totuși suspendată

Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, însă una dintre cele mai importante măsuri - interzicerea completă a serviciilor maritime pentru petrolul rusesc - a fost amânată.

Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO: Profimedia
UE a aprobat joi noile sancțiuni după ce Ungaria și Slovacia și-au retras veto-ul, legat de o dispută separată cu Ucraina privind conducta de petrol Drujba, între timp reparată.

Totuși, piesa centrală a pachetului - interdicția totală a serviciilor maritime pentru petrolierele rusești - rămâne, deocamdată, doar pe hârtie. Aplicarea ei efectivă a fost amânată până când se va ajunge la un acord similar la nivelul G7, ceea ce reduce considerabil impactul economic al sancțiunilor, potrivit Euronews.

Această interdicție ar însemna ca firmele din UE să nu mai poată oferi servicii precum asigurări, transport sau acces în porturi navelor care transportă petrol rusesc. Practic, ar înlocui actualul plafon de preț impus de G7, care permite astfel de servicii în anumite condiții.

Suedia și Finlanda au fost principalele susținătoare ale măsurii, argumentând că ar crește costurile pentru sectorul petrolier rus și ar reduce fraudele din tranzacții. Comisia Europeană a inclus propunerea în al 20-lea pachet de sancțiuni, prezentat la începutul lunii februarie.

Însă Grecia și Malta s-au opus rapid. Cele două țări, cu economii puternic legate de transportul maritim, se tem că o astfel de interdicție, fără sprijinul G7, le-ar afecta economia, ar favoriza competiția din China și India și ar întări așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei - nave vechi folosite pentru a ocoli sancțiunile.

Statele membre au ajuns la un compromis

Pentru că sancțiunile trebuie adoptate în unanimitate, statele membre au ajuns la un compromis: UE aprobă formal interdicția, dar așteaptă ca și G7 să facă același pas înainte de a o aplica.

Doar că un acord la nivelul G7 pare puțin probabil în viitorul apropiat. După tensiunile generate de închiderea Strâmtorii Hormuz, SUA au ales să relaxeze sancțiunile asupra petrolului rusesc, decizie care a stârnit nemulțumirea europenilor.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a anunțat inițial că nu va mai prelungi o derogare expirată, dar s-a răzgândit la scurt timp și a emis una nouă, valabilă până pe 16 mai.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că această schimbare de poziție este „greu de înțeles”, mai ales în contextul prețurilor ridicate la energie. El consideră că UE nu ar trebui să depindă complet de G7 și că trebuie să continue să crească presiunea asupra Rusiei.

Datele recente arată că veniturile Rusiei din petrol au crescut puternic, ajungând la 19 miliarde de dolari în martie, față de 9,7 miliarde în februarie. Acești bani au ajutat Kremlinul să compenseze o stagnare economică care a dus la un deficit de 60 de miliarde de dolari în primul trimestru din 2026.

Unii experți cred că UE ar putea aplica interdicția dacă obține sprijinul Marii Britanii, care joacă un rol cheie în asigurările maritime. Deocamdată, Londra a evitat să se implice clar în această dezbatere.

Pe lângă interdicția maritimă, noul pachet de sancțiuni vizează și navele din „flota fantomă”, bănci regionale și platforme de criptomonede, precum și importuri de metale, chimicale și minerale critice în valoare de aproximativ 570 de milioane de euro.

Pentru prima dată, UE va folosi și un mecanism special pentru a preveni ocolirea sancțiunilor, interzicând exportul de echipamente precum mașini industriale și stații radio către Kârgâzstan, țară suspectată că ar ajuta Rusia să obțină produse interzise.

Comerțul dintre UE și Kârgâzstan a crescut puternic în ultimii ani: de la 263 de milioane de euro în 2021 la 2,5 miliarde de euro în 2024.

Top articole

Partenerii noștri

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou o zi înainte de demisie. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați
gandul.ro
image
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
mediafax.ro
image
Schema incredibilă prin care a măsluit un pariu pe meteo! A câștigat 34.000 de dolari pe Polymarket după ce a încălzit termometrul staţiei meteorologice
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a anunțat cine va conduce ministerele rămase vacante după plecarea miniștrilor PSD
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
observatornews.ro
image
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
cancan.ro
image
Avocat: Impunerea CASS la pensie și anularea indexărilor încalcă legea. Cum pot recupera pensionarii banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
De ce este criza energetică din 2026 mai gravă decât cele din 1973 și 2022 la un loc. Europa, în fața unei noi provocări majore
playtech.ro
image
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
fanatik.ro
image
PSD amână demisia miniștrilor. Aceștia nu vor participa la ședința de Guvern programată astăzi
ziare.com
image
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața dumitale”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Ce a reieșit din consultările de la Cotroceni. „Dezescaladarea”, mesaj de PR corect. Unde se va ajunge de fapt SURSE
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PSD pregătește un nou guvern! Anunț oficial după demisia miniștrilor
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Ce dietă ține Ada Condeescu? Cât a putut să stea nemâncată actrița pentru un rol? „Depinde care e miza…”
click.ro
image
Val de câștiguri la Loto: peste 69 de milioane de lei acordați și un premiu record la Joker
click.ro
image
Dramă fără margini. O mamă și doi copii au murit după ce femeia s-a aruncat cu ei în brațe de la etajul al treilea al locuinței lor
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Click!

image
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
image
Ce dietă ține Ada Condeescu? Cât a putut să stea nemâncată actrița pentru un rol? „Depinde care e miza…”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin