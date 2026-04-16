Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
UE încearcă să reglementeze combustibilul pentru avioane în contextul conflictului din Iran

Uniunea Europeană elaborează strategii pentru a face față unei potențiale penurii de combustibil pentru avioane din cauza perturbărilor cauzate de conflictul din Iran, în contextul în care tot mai multe companii aeriene au anunțat scumpiri și chiar anularea unor curse aeriene.

75% din importurile Europei de kerosen provin din Orientul Mijlociu.

Uniunea Europeană elaborează planuri de răspuns la o iminentă criză a aprovizionării cu combustibil pentru avioane precum şi pentru a maximiza producţia rafinăriilor din blocul comunitar, au declarat mai mulţi oficiali consultaţi de Reuters.

Companiile aeriene europene au avertizat că în următoarele săptămâni ar putea apărea o penurie de combustibil pentru avioane, din cauza războiului din Iran, ceea ce ar perturba călătoriile înainte de sezonul estival. Europa este mai dependentă de importurile de combustibil pentru avioane decât de orice alt combustibil pentru transport, în condiţiile în care aproximativ 75% din importurile sale de kerosen provin din Orientul Mijlociu.

Începând de luna viitoare, Comisia Europeană va cartografia capacitatea de rafinare a produselor petroliere la nivelul întregului bloc comunitar şi va introduce măsuri "pentru a asigura utilizarea şi menţinerea deplină a capacităţii de rafinare existente", se arată într-un proiect de propunere consultat de Reuters.

De asemenea, UE lucrează la măsuri care se concentrează pe aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, dar acestea sunt încă în curs de elaborare, au declarat oficiali implicaţi în discuţii. Comisia a refuzat să comenteze aceste planuri, care urmează să fie publicate pe 22 aprilie.

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut vertiginos după blocarea Strâmtorii Ormuz, iar companiile aeriene europene avertizează asupra creşterilor de preţuri, anulărilor şi a avioanelor imobilizate la sol dacă războiul nu se încheie curând. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând, îndemnând lumea să fie atentă la "două zile uimitoare", în timp ce forţele americane care impun o blocadă au întors navele care părăsesc porturile iraniene.

Companiile aeriene se pregătesc pentru o potenţială criză de aprovizionare, Agenţia Internaţională pentru Energie prognozând că ar putea apărea penurii de combustibil pentru avioane în lunile următoare, dacă Europa va putea înlocui doar jumătate din livrările pe care le primeşte în mod normal din Orientul Mijlociu.

Pe măsură ce producţia internă de petrol s-a redus, iar guvernele au încercat să treacă la surse de energie mai curate, capacitatea de rafinare a Europei a scăzut în ultimii ani.

AIE a declarat luna aceasta că multe rafinării europene funcţionează deja la capacitate maximă pentru producţia de combustibil pentru avioane.

"Furnizorii noştri (de combustibil pentru avioane) îşi schimbă prognozele şi nu mai sunt dornici să ofere o perspectivă pe o perioadă mai mare de o lună", a declarat directorul tehnic de la Lufthansa, Grazia Vittadini.

Separat, un purtător de cuvânt al aeroportului londonez Heathrow a declarat că impactul războiului nu a afectat încă operaţiunile sale, deşi monitorizează situaţia.

Măsurile analizate de UE nu ar urma să aibă un impact asupra Marii Britanii, care se află în afara blocului comunitar.

Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este foarte inegală în Europa. Spania are opt rafinării şi este un exportator net de combustibil pentru avioane, în timp ce importurile acoperă peste 60% din cererea Marii Britanii. Companiile aeriene europene au solicitat UE să îmbunătăţească monitorizarea aprovizionării cu combustibil pentru avioane şi să ia în considerare achiziţionarea în comun de kerosen.

UE le impune ţărilor membre să menţină rezerve de petrol de urgenţă pentru 90 de zile, ca amortizor împotriva şocurilor de aprovizionare. Aici nu este inclusă şi o cerinţă specifică privind combustibilul pentru avioane, deşi ţările pot include acest combustibil şi alte produse petroliere în stocul lor.

Top articole

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Haos în aeroporturile din Europa după introducerea noului sistem de control EES. Cozi și întârzieri de ore întregi
stirileprotv.ro
image
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
gandul.ro
image
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
mediafax.ro
image
Consiliera de stat a lui Ilie Bolojan, învinsă într-un dosar în care s-a contestat o executare silită. Ce daune morale solicitase Cristina Pocora
fanatik.ro
image
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Unde e bine să schimbi bani în Egipt. Câtă nevoie ai de cash dacă mergi în vacanță
playtech.ro
image
S-au înțeles! Gică Hagi va fi votat AZI noul selecționer al României: când va fi prezentat oficial și ce clauze are în contractul cu FRF
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
SURSE Filiera PNL din jurul lui Nicușor Dan. Enigma fotografiilor trucate în campanie
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Joia Luminată sau ”Joia Necurată”. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării
click.ro
image
16 aprilie, ziua în care s-a născut Charlie Chaplin, primul superstar al Hollywoodului. „Eram unic şi, fără falsă modestie, un maestru“. Ce i-a spus Albert Einstein
click.ro
image
Zodiile care vor fi ferite de toate relele, între 18 și 23 aprilie. Divinitatea le apără și le ajută să iasă la liman victorioase
click.ro
Meghan la bucătărie, Profimedia (3) jpg
Meghan, o ipocrită! În branduri din cap până în picioare, vrea să fie credibilă când hrănește persoanele fără adăpost cu bijuterii de zeci de mii de dolari
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
image
Roxana Vașniuc și soțul ei au anunțat divorțul. Ce declarații au făcut cei doi foști parteneri: „Sinceritatea s-a pierdut”
image
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării

image
Meghan, mărturisire zguduitoare. Ducesa nu s-a mai abținut și a mărturist. O doare, dar e puternică

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță