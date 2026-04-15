Vacanțele de vară, incerte. Temeri privind creșterea prețului biletelor de avion și anularea unor zboruri

Vacanțele de vară ale românilor care aleg avionul ar putea fi afectate, avertizează aeroporturile europene, care arată că, dacă aprovizionarea cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluată rapid, UE riscă să intre într-o criză a combustibililor chiar înainte de perioada de vârf a călătoriilor, potrivit Știrilor ProTV.

Deși Comisia Europeană susține că, în prezent, nu există probleme de aprovizionare, oficialii admit că situația s-ar putea deteriora rapid.

În momentul de față, piața este „sub presiune”, în condițiile în care aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru aviație este produs în rafinăriile europene, iar restul provine din importuri.

Temeri privind creșterea prețului biletelor, întârzieri sau anulări de zboruri

Blocajele din lanțul de aprovizionare ar putea genera efecte imediate: nu doar creșterea prețului biletelor, ci și întârzieri sau anulări de zboruri, inclusiv în plin sezon estival.

Cea mai mare companie aeriană europeană, cu sediul în Irlanda și peste 200 de milioane de pasageri anual, avertizează că ar putea reduce cu până la 10% numărul zborurilor din lunile de vară dacă situația persistă.

Comisia Europeană a anunțat că va prezenta săptămâna viitoare noi măsuri pentru gestionarea crizei energetice, măsuri care ar putea include și sectorul aviației.

În paralel, statele membre au respins propunerile Parlamentului European cu privire la reguli mai avantajoase pentru pasageri în caz de anulări sau întârzieri. Guvernele cer praguri mai ridicate pentru acordarea compensațiilor: patru ore pentru zborurile scurte, respectiv șase ore pentru cele lungi.

Amintim că, de la declanșarea atacurilor militare ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, la 28 februarie, prețul combustibilului pentru aviație a crescut de mai multe ori, punând presiune pe companiile aeriene și ridică riscuri pentru funcționarea aeroporturilor europene, potrivit euronews.com.

Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat o reducere semnificativă a rețelei sale de zboruri în Europa pentru anul 2026, decizie care va afecta milioane de pasageri și va avea un impact major asupra aeroporturilor regionale.