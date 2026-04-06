Se scumpesc biletele de avion. Lista companiilor aeriene care au anunțat majorări

Mai multe companii aeriene din întreaga lume au transmis că vor fi nevoite să majoreze prețurile biletelor de avion ca urmare a creșterii semnificative a costurilor cu combustibilul. După escaladarea prețului petrolului pe piețele internaționale, costul kerosenului – carburantul folosit în avioane – a crescut puternic, iar această majorare se reflectă direct în cheltuielile operatorilor aerieni.

În condițiile în care combustibilul este unul dintre cei mai importanți factori de cost pentru o companie aeriană, transportatorii se văd puși în situația de a transfera o parte din aceste costuri suplimentare către pasageri.

Pe termen scurt, companiile aeriene au absorbit costurile mai mari, dar având în vedere că aceste cheltuieli cu combustibilul pentru avioane reprezintă 20%-30% din costurile lor de operare, majorările de preț vor avea cu siguranță un impact asupra biletelor de călătorie.

Astfel, operatori de pe mai multe piețe, inclusiv din Europa și Asia, au anunțat deja că își ajustează tarifele de zbor sau că intenționează să crească prețurile biletelor, în special pe rutele lungi sau pe perioadele de cerere ridicată. Această tendință indică faptul că, pentru consumatorul final, costul unui bilet de avion va fi mai ridicat în următoarele luni, pe fondul presiunii semnificative exercitate de prețurile petrolului asupra industriei aviatice globale.

Până acum, companii precum Ryanair, Lufthansa, Air France‑KLM, United Airlines și Cathay Pacific au recunoscut în mod oficial că prețurile ridicate ale combustibilului afectează structura costurilor și că biletele vor fi mai scumpe, fie prin creșterea directă a prețurilor, fie prin majorarea taxelor și suprataxelor percepute pasagerilor.

Companii aeriene din Europa care au anunțat scumpiri

Ryanair – managementul a avertizat că prețurile biletelor vor crește după Paște și în sezonul de vară, pe fondul costurilor ridicate ale combustibilului.

Lufthansa – compania ia în calcul majorarea tarifelor și chiar ajustarea capacității de zbor din cauza penuriei și scumpirii kerosenului.

Air France-KLM – grupul a anunțat planuri de creștere a tarifelor, în special pe zborurile lung‑curier, pentru a compensa costurile mai mari cu combustibilul.

SAS – compania scandinavă a recunoscut deja că a mărit prețurile biletelor din cauza creșterii costului combustibilului și a anunțat schimbări în programul de zboruri.

Volotea – a făcut primul anunț despre scumpiri, reducând unele zboruri și avertizând asupra impactului crizei de kerosen asupra tarifelor.

Mai multe rapoarte indică că mai mulți operatori europeni monitorizează evoluția costului combustibilului și se pregătesc să aplice fuel surcharges (suprataxe de combustibil) sau majorări de tarife dacă prețul kerosenului se menține ridicat.

Estimări privind scumpirile

Pe rutele europene, tendința se resimte prin planuri de majorare a prețurilor biletelor în special pe zborurile lung‑curier, unde consumul de combustibil este mai mare și costurile suplimentare sunt cele mai vizibile; în unele cazuri se estimează majorări cu până la 50 €eurosau mai mult pe segment dus‑întors pe rute internaționale populare.

Alte estimări relatate în presa internațională privesc creșteri de tarife ale transportatorilor low‑cost, inclusiv ajustări de prețuri înaintea sezonului de vară, ca răspuns la presiunea costurilor.

Analiștii prognozează că prețurile biletelor ar putea crește cu aproximativ 10 % sau mai mult pentru călătorii interne și regionale, pe măsură ce companiile transferă costurile combustibilului către pasageri.

În același timp, chiar dacă majorările nu s‑au reflectat în totalitate în toate rutele până acum, experții afirmă că, pe măsură ce prețurile la kerosen rămân ridicate, creșterea tarifelor este iminentă și foarte probabilă pentru vara 2026 și ulterior.

Lista cu reacțiile companiilor aeriene

Reuters a întocmit o listă cu anunțurile companiilor aeriene:

AEGEAN AIRLINES Compania aeriană greacă se așteaptă ca suspendarea zborurilor către Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la combustibil să aibă un „impact notabil” asupra rezultatelor sale din primul trimestru.

AIR FRANCE-KLM Grupul aerian a declarat că intenționează să majoreze prețurile biletelor pe distanțe lungi pentru a face față creșterii costurilor cu combustibilul, tarifele de cabină urmând să crească cu 50 de euro (57 de dolari) pe călătorie dus-întors.

AIR NEW ZEALAND Compania aeriană a fost una dintre primele care a anunțat creșteri ample ale prețurilor biletelor pe 10 martie. De asemenea, și-a suspendat previziunile privind câștigurile pentru întregul an din cauza volatilității pieței combustibililor.

AKASA AIR Compania aeriană indiană Akasa Air a anunțat că introduce o suprataxă pentru combustibil cuprinsă între 199 și 1.300 de rupii indiene (2-14 dolari) pentru zborurile interne și internaționale.

AMERICAN AIRLINES Transportatorul american a declarat că se așteaptă la o creștere de 400 de milioane de dolari a cheltuielilor în primul trimestru, pe fondul creșterii prețurilor la combustibil.

CATHAY PACIFIC Compania aeriană din Hong Kong a anunțat că va majora suprataxa pentru combustibil cu 34% pe toate rutele începând cu 1 aprilie și le va revizui la fiecare două săptămâni. Directorul general al companiei aeriene a declarat că va menține capacitatea de zbor în ciuda prețurilor ridicate la combustibil, dar că planul său de creștere cu 10% a capacității de pasageri s-ar putea schimba dacă cererea scade din cauza prețurilor ridicate la combustibil.

Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor

CEBU AIR Compania aeriană cu sediul în Filipine a declarat că creșterea bruscă a prețurilor la combustibil este o preocupare majoră și că va continua să își revizuiască strategiile de stabilire a prețurilor și de rețea pentru a atenua impactul.

EASYJET Directorul general al EasyJet, Kenton Jarvis, a declarat că utilizatorii europeni ar trebui să se aștepte la prețuri mai mari la bilete spre sfârșitul verii, când restricțiile existente privind combustibilul se vor încheia.

FRONTIER AIRLINES Compania aeriană americană își revizuiește previziunile pentru întregul an, deoarece prețurile combustibililor au crescut semnificativ de la publicarea acestora.

Compania aeriană Hong Kong a declarat că va majora suprataxele pentru combustibil cu până la 35% începând cu 12 martie, cea mai accentuată creștere fiind înregistrată pe zborurile dintre Hong Kong și Maldive, Bangladesh și Nepal, unde taxele vor crește de la 284 de dolari Hong Kong la 384 de dolari Hong Kong (49 de dolari americani).

IAG, proprietarul British Airways, a declarat pe 10 martie că nu intenționează să majoreze imediat prețurile biletelor, deoarece și-a asigurat o mare parte din costurile de combustibil pe termen scurt și mediu.

INDIGO Cea mai mare companie aeriană din India a anunțat că va introduce taxe pentru combustibil pe zborurile interne și internaționale începând cu 14 martie, inclusiv o taxă de 900 de rupii pentru zborurile către Orientul Mijlociu și o taxă de 2.300 de rupii pentru zborurile către Europa.

Compania face lobby și pe lângă guvernul indian pentru a reduce taxele pe combustibil, au declarat surse pentru Reuters.

JETBLUE AIRWAYS Compania aeriană low-cost cu sediul în SUA a declarat că majorează taxele pentru servicii opționale, cum ar fi bagajele înregistrate, pe măsură ce se confruntă cu „costuri operaționale în creștere”. Prețurile bagajelor vor crește fie cu 4, fie cu 9 dolari, a declarat compania.

AER COREEAN Compania aeriană sud-coreeană va intra în modul de gestionare a situațiilor de urgență începând cu aprilie, deoarece creșterea prețurilor petrolului afectează costurile, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată situației. Compania aeriană intenționează să implementeze măsuri de răspuns etapizate, bazate pe nivelurile prețului petrolului, și să intensifice eficiența costurilor la nivelul întregii companii pentru a compensa creșterea costurilor cu combustibilul.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES Compania aeriană a declarat că va majora tarifele zborurilor interne cu 20 de dolari și cele internaționale cu până la 100 de dolari, invocând suprataxe mai mari pentru combustibil.

SAS Compania aeriană scandinavă a declarat că va anula 1.000 de zboruri în aprilie din cauza prețurilor ridicate la petrol și combustibil pentru avioane. Pentru luna martie, a declarat că a anulat „câteva sute” de zboruri.

SAS, care deja majorase prețurile biletelor de avion, a declarat că, chiar dacă va încerca să absoarbă creșterea costurilor combustibilului, creșterea prețurilor ar fi totuși o lovitură pentru industria aviatică.

SPRING Compania aeriană chineză low-cost a anunțat că va majora suprataxele pentru combustibil la zborurile interne începând cu 5 aprilie, detaliile urmând să fie anunțate ulterior.

THAI AIRWAYS Compania aeriană cu sediul în Thailanda a declarat că va majora tarifele cu 10% până la 15% pentru a face față creșterii costurilor combustibilului.

SunExpress, o societate mixtă între Turkish Airlines și Lufthansa, a anunțat că va impune o suprataxă temporară pentru combustibil de 10 euro (11,46 USD) per pasager, începând cu 1 mai, pe rutele dintre Turcia și Europa. Suprataxa se va aplica rezervărilor efectuate începând cu 1 aprilie, pentru plecări începând cu 1 mai.

Scumpiri la biletele de avion după creșterea prețului combustibilului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

UNITED AIRLINES Compania aeriană americană reduce zborurile neprofitabile în următoarele două trimestre, în contextul în care se pregătește ca prețurile petrolului să rămână peste 100 de dolari până la sfârșitul anului 2027, a declarat directorul general Scott Kirby.

United a reușit să majoreze tarifele fără a afecta semnificativ rezervările, ca răspuns la creșterea rapidă a prețurilor petrolului și combustibilului pentru avioane, a declarat directorul comercial Andrew Nocella.

De asemenea, compania aeriană majorează taxele pentru primul și al doilea bagaj înregistrat cu 10 dolari pentru clienții care călătoresc în SUA, Mexic, Canada și America Latină, a anunțat compania într-un comunicat trimis prin e-mail către Reuters.

VIETJET Compania aeriană low-cost vietnameză a declarat că a ajustat frecvența zborurilor pe anumite rute din cauza potențialelor lipsuri de combustibil.

VIETNAM AIRLINES Autoritatea aeronautică din Vietnam a anunțat că operatorul aeriene intenționează să anuleze 23 de zboruri pe săptămână pe rutele interne începând cu aprilie, după ce a solicitat asistență guvernamentală pentru eliminarea unei taxe de mediu pe combustibilul pentru avioane.

Virgin Australia a anunțat că ajustează tarifele pentru a reflecta presiunile tot mai mari asupra costurilor din sectorul aviației, care, potrivit acesteia, sunt exacerbate semnificativ de situația din Orientul Mijlociu.

Compania Greater Bay Airlines, cu sediul în Hong Kong, a anunțat că va majora suprataxele pentru combustibil pe majoritatea rutelor începând cu 1 aprilie, din cauza prețurilor mai mari la combustibil legate de războiul din Iran, menținând în același timp tarifele neschimbate pe rutele din China continentală și Japonia.

Suprataxa pentru zborurile dintre Hong Kong și Filipine se va dubla, a anunțat compania aeriană.