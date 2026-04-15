UE: Consumul de combustibili va fi redus forțat dacă războiul din Iran continuă

Uniunea Europeană a avertizat miercuri țările membre că, dacă războiul din Iran continuă, piețele energetice se vor confrunta cu un șoc prelungit al ofertei , care va forța reducerea consumului de combustibil, au declarat diplomați UE pentru Reuters.

Rezervele globale de energie sunt afectate de închiderea efectivă, în urma războiului, a Strâmtorii Ormuz, de obicei o rută de tranzit pentru 20% din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) al lumii.

Europa nu s-a confruntat încă cu penurii de aprovizionare, dar se confruntă cu creșterea prețurilor la petrol și gaze, iar aeroporturile au avertizat că primele penurii de combustibil pentru avioane ar putea apărea în câteva săptămâni.

Într-o întâlnire cu ușile închise cu ambasadorii țărilor UE, care a avut loc miercuri, Comisia Europeană a declarat că are în vedere două scenarii principale, au declarat diplomați care au cunoștință despre discuții. Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze, precizează Reuters.

Într-un scenariu în care armistițiul convenit între SUA și Iran se menține, iar blocada americană asupra strâmtorii este ridicată, fluxurile de petrol și gaze s-ar reface în câteva luni, iar prețurile ar trebui să scadă, a declarat Comisia.

Prețurile motorinei și ale combustibilului pentru avioane ar urma să scadă mai târziu, până la sfârșitul verii, în timp ce piața globală a GNL va rămâne tensionată până în 2030, din cauza pagubelor aduse infrastructurii din Qatar, a adăugat acesta.

Însă, dacă războiul din Iran continuă, piețele energetice s-ar confrunta cu un șoc prelungit al ofertei și cu creșteri extreme ale prețurilor, cu efecte de domino în toate lanțurile de aprovizionare ale industriilor. Întreruperea continuă a aprovizionării cu petrol ar forța din ce în ce mai mult „distrugerea cererii” - ceea ce înseamnă „reducerea forțată a consumului de combustibil”, a declarat Comisia.

În acest scenariu, Europa ar putea avea dificultăți în a-și umple stocul de gaze înainte de iarnă. De asemenea, sunt posibile și penurii locale de combustibil pentru avioane, a declarat Comisia, potrivit diplomaților.

Dependența Europei de importurile de petrol și gaze a expus-o la creșterea vertiginoasă a prețurilor globale - chiar dacă principalii săi furnizori sunt SUA, Norvegia și alți producători din afara Orientului Mijlociu.

Comisia elaborează propuneri pentru a încerca să compenseze pierderile energetice. Un proiect, raportat anterior de Reuters, prezintă planuri de reducere a taxelor pe electricitate și de extindere mai rapidă a tehnologiilor curate, pentru a reduce dependența Europei de combustibilii fosili și a proteja blocul comunitar de viitoarele șocuri ale petrolului și gazelor.