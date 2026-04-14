UE pregătește măsuri pentru renunțarea la combustibili fosili. Ursula von der Leyen: „Direcția este clară”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni, 13 aprilie, că UE pregătește măsuri pentru a reduce dependența de combustibili fosili, prin trecerea la energie regenerabilă și nucleară.

„Am discutat o serie de măsuri energetice imediate și pe termen lung pe care le vom prezenta liderilor la reuniunea informală a Consiliului European.

Direcția este clară. Singura soluție durabilă pentru a ieși din dependența de combustibili fosili este trecerea producției de energie electrică către surse regenerabile și energie nucleară”, precizează șefa CE.

Ursula von der Leyen spune că UE vrea să electrifice rapid economia, va prezenta o strategie în acest sens înainte de vară și consideră că această tranziție va face Europa mai independentă energetic.

În decembrie 2025, Comisia Europeană a acceptat ca Polonia să folosească fonduri publice pentru construirea primei centrale nucleare din țară.

„Vom avea în curând confirmarea oficială că Comisia Europeană este de acord cu ajutorul de stat pentru construirea unei centrale nucleare în Polonia”, a afirmat Donald Tusk, premierul Poloniei.

„Am asigurat întreaga sumă de finanțare, în valoare de 60 de miliarde de zloți (16,51 miliarde de dolari). În decembrie, adică anul acesta, primele 4,6 miliarde de zloți în titluri de stat vor ajunge la entitatea interesată.”

Premierul a adăugat că acordul Comisiei Europene era o condiție necesară pentru demararea programului nuclear polonez.