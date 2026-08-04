A adormit pe un colac și s-a trezit în derivă în mijlocul Dunării. Cetăţean sârb, salvat de poliţiştii români de frontieră în Mehedinţi

Un cetățean sârb a fost recuperat de pe Dunăre, după ce curenții fluviului l-au purtat în derivă în timp ce dormea pe un colac.

Sursă video: Poliţia de Frontieră

Un cetățean sârb de 54 de ani a adormit pe un colac și s-a trezit în mijlocul Dunării, după ce curenții fluviului l-au purtat tot mai departe de țărm. Bărbatul nu a realizat ce se întâmplă în timp ce dormea, iar când și-a dat seama că nu mai poate ajunge singur la mal a cerut ajutor.

Intervenţia a avut loc în cursul serii de luni, 3 august, în jurul orei 20:40, în zona localității Svinița, județul Mehedinți, după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană se află în pericol pe Dunăre. Echipajul unei ambarcațiuni a Sectorului Poliției de Frontieră Svinița, aflat deja în misiune pe fluviu, a mers spre locul indicat.

Polițiștii români l-au găsit pe bărbat plutind în derivă pe colac și cerând ajutor. L-au adus la mal, unde a fost preluat de un echipaj medical care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații.

După ce și-a revenit, cetățeanul sârb le-a povestit salvatorilor cum a ajuns în această situație. Acesta a spus că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, bărbatul se află în afara oricărui pericol, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice a fost predat autorităților competente din Serbia.