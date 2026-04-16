Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România

Pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la energie și al incertitudinilor din piață, tot mai mulți proprietari de locuințe din România analizează posibilitatea de a deveni independenți energetic. Pentru o casă de aproximativ 100 mp, această independență nu mai înseamnă doar instalarea unor panouri fotovoltaice, ci implementarea unui sistem integrat care include producție, stocare și consum optimizat de energie.

Datele din piață arată că o locuință complet electrificată – fără gaz – are un consum anual cuprins între 4.500 și 7.000 kWh, în funcție de nivelul de eficiență și de modul de utilizare.

Potrivit calculelor făcute pentru „Adevărul” de Răzvan Iordache, specialist în energie al Hexing Technologies Europe, sistemul complet cuprinde o serie de echipamente, pornind de la panouri fotovoltaice, la pompa de căldură și sistemul de distribuție.

Panourile fotovoltaice sunt baza sistemului energetic

Un sistem fotovoltaic reprezintă sursa principală de energie pentru locuință, arată specialistul, adăugând că pentru o casă de 100 mp, dimensionarea corectă este esențială.

Potrivit acestuia, puterea recomandată este între 5 și 8 kWp, ceea ce permite o producție anuală estimată între 5.000 și 8.000 kWh, suficientă pentru a acoperi atât consumul casnic, cât și necesarul unei pompe de căldură.

„Panourile transformă energia solară în electricitate utilizabilă direct în locuință. În lipsa unui sistem de stocare, energia neconsumată este injectată în rețea, iar consumul pe timpul nopții este acoperit din rețea”, a spus el, precizând că un astfel de sistem costă între 3.500 și 8.000 de euro, în funcție de echipamente și complexitatea instalării.

Din punct de vedere al pieței, sistemele fotovoltaice au devenit standardul de bază pentru orice strategie de reducere a costurilor energetice, însă singure nu pot asigura independența totală.

Pompa de căldură este nucleul consumului eficient

Pompa de căldură înlocuiește complet sistemele clasice de încălzire și climatizare, fiind una dintre cele mai eficiente soluții disponibile în prezent.

Pentru o locuință de 100 mp, se utilizează în general pompe de căldură aer-apă cu o putere între 6 și 10 kW. Acestea funcționează pe principiul transferului de energie din aerul exterior către interior, având un coeficient de performanță ridicat: pentru fiecare kWh consumat, generează între 3 și 4 kWh de energie termică.

În practică, pompa de căldură acoperă încălzirea locuinței iarna, răcirea pe timpul verii și prepararea apei calde menajere

Consumul anual pentru o astfel de locuință este estimat între 2.000 și 3.500 kWh.

Costul unei pompe de căldură variază între 5.000 și 10.000 euro, în funcție de brand, putere și complexitatea instalației, iar în acest context, pompa de căldură este considerată elementul central al electrificării locuinței, fiind esențială pentru eliminarea gazului și reducerea costurilor pe termen lung.

Baterii de stocare – diferența dintre reducere și independență

Bateria de stocare este componenta care transformă un sistem fotovoltaic dintr-un instrument de reducere a costurilor într-un sistem capabil să ofere independență energetică reală.

În lipsa bateriei, energia produsă în timpul zilei și neconsumată este livrată în rețea, iar locuința devine dependentă de furnizor pe timpul nopții sau în perioadele fără producție solară.

O baterie cu o capacitate între 5 și 15 kWh permite utilizarea energiei produse ziua pe timpul nopții, reducerea aproape totală a consumului din rețea și funcționarea locuinței în cazul unor întreruperi de curent (backup)

Din punct de vedere tehnic, bateriile moderne folosesc tehnologie litiu-ion și sunt integrate cu invertorul pentru a gestiona fluxurile de energie în timp real.

Costul acestora variază între 2.000 și 4.000 euro, în funcție de capacitate și producător.

În piață, creșterea cererii pentru baterii este accelerată, pe măsură ce utilizatorii trec de la simpla reducere a facturilor la obiectivul de autonomie energetică.

Invertor hibrid – centrul de control al sistemului

Invertorul este elementul care gestionează întregul ecosistem energetic al locuinței.

Un invertor hibrid permite conversia energiei produse de panouri în energie utilizabilă, gestionarea încărcării și descărcării bateriei și interacțiunea cu rețeaua electrică.

Pentru o casă de 100 mp, se utilizează invertoare cu puteri între 5 și 10 kW.

Costul acestora este cuprins între 700 și 1.200 euro.

În sistemele moderne, invertorul devine un instrument de optimizare, nu doar de conversie, fiind capabil să prioritizeze consumul și să maximizeze utilizarea energiei proprii.

Sistemul de distribuție a căldurii – factor critic de eficiență

Eficiența unei pompe de căldură depinde direct de modul în care căldura este distribuită în locuință.

Cele mai eficiente soluții sunt încălzirea în pardoseală și radiatoarele de temperatură joasă.

Acestea permit funcționarea pompei la temperaturi reduse, ceea ce crește eficiența și reduce consumul.

Costul unui sistem complet de încălzire este între 3.000 și 8.000 euro.

Ventilație cu recuperare de căldură – controlul pierderilor energetice

Un sistem de ventilație cu recuperare de căldură asigură schimbul de aer fără pierderi majore de energie.

Acesta recuperează între 70% și 90% din energia aerului evacuat și o transferă aerului introdus.

Beneficiile includ reducerea pierderilor energetice, creșterea confortului interior, îmbunătățirea calității aerului.

Costul unui astfel de sistem este între 2.000 și 5.000 euro.

Electrocasnice și management energetic

Utilizarea electrocasnicelor eficiente energetic și a sistemelor smart contribuie la optimizarea consumului.

Sistemele de management energetic pot programa consumatorii în funcție de producția solară, reducând dependența de rețea.

Specialistul a estimat costurile totale pentru trei scenarii realiste, pornind de la cea mai ieftină, la cea mai completă, care aduce într-adevăr independența energetică.

Varianta minimă – reducere de costuri, nu independență

Această variantă include:

• sistem fotovoltaic de 5 kW

• fără baterie

• utilizarea parțială a energiei produse

Cost total: 3.500 – 4.500 euro

Nivel de independență: 60–70%

Această soluție este utilizată în special de prosumatori care urmăresc reducerea facturilor, nu autonomia totală.

Varianta optimă – independență energetică reală

Aceasta este configurația care începe să elimine aproape complet dependența de rețea.

Include:

• sistem fotovoltaic de 6–8 kW, dimensionat pentru consum anual complet

• baterie de aproximativ 10 kWh, suficientă pentru consumul nocturn

• pompă de căldură care înlocuiește complet gazul

• invertor hibrid și sistem optimizat

Cost total: 5.000 – 8.000 euro

Nivel de independență: 80–95%

Din perspectivă economică, aceasta este configurația considerată optimă în piață, deoarece oferă un echilibru între investiție și reducerea costurilor.

În majoritatea scenariilor, facturile lunare scad la valori simbolice, iar locuința devine aproape autonomă energetic.

Varianta completă – autonomie aproape totală

Această variantă este destinată celor care urmăresc independența maximă, inclusiv în situații de întrerupere a rețelei.

Include:

• sistem fotovoltaic supradimensionat (8–10 kW sau mai mult)

• baterii de capacitate mare (10–15 kWh sau peste)

• sisteme de backup și management avansat

• optimizare completă a consumului

Cost total: 6.000 – 10.000 euro

Nivel de independență: 95–100%

În acest scenariu, locuința poate funcționa aproape complet independent de rețea, inclusiv pe perioade scurte fără producție solară.

Cât costă o baterie de stocare a energiei și cum o alegi ca să ai autonomie energetică

Rentabilitatea investiției, între 8 și 15 ani

Există trei variante principale de configurare a unui sistem de producere și stocare a energiei pentru locuințe, fiecare cu niveluri diferite de investiție, autonomie și eficiență economică.

Prima este varianta minimă – reducere de costuri, dar dependență de rețea. Această configurație include un sistem fotovoltaic fără baterie și fără optimizare completă a consumului. Practic, sistemul este format din panouri fotovoltaice de aproximativ 5 kW și nu include baterii de stocare, ceea ce înseamnă că locuința consumă doar parțial energia produsă. Investiția totală pentru acest tip de sistem se situează între 3.500 și 4.500 de euro, iar economiile anuale ajung la 1.000 – 1.500 de euro. În aceste condiții, perioada de recuperare a investiției (ROI) este de aproximativ 8 – 12 ani. Funcționarea este relativ simplă: locuința produce energie în timpul zilei, însă, deoarece nu există stocare, surplusul este injectat în rețea, iar noaptea consumul este acoperit din sistemul clasic de furnizare. Rezultatul este o reducere semnificativă a facturilor, dar nu eliminarea lor.

A doua opțiune este varianta optimă – echilibrul între investiție și independență, considerată în prezent cea mai răspândită pe piață. Aceasta reprezintă prima configurație care oferă o independență energetică reală. Sistemul include panouri fotovoltaice de 6–8 kW, o baterie de aproximativ 10 kWh, o pompă de căldură pentru încălzire și prepararea apei calde, precum și un invertor hibrid. Investiția totală se situează între 5.000 și 8.000 de euro, la care se adaugă costul pompei de căldură. Economiile anuale sunt estimate la 2.000 – 3.000 de euro, iar perioada de recuperare a investiției este de 7 – 11 ani. Această variantă funcționează ca un sistem integrat: energia produsă în timpul zilei este stocată în baterii și utilizată pe timpul nopții, iar pompa de căldură înlocuiește complet gazul, transformând energia electrică în încălzire eficientă. În acest context, factura de energie scade aproape de zero, dependența de rețea devine minimă, iar economiile sunt constante și predictibile. Din punct de vedere economic, aceasta este considerată configurația optimă, deoarece maximizează utilizarea energiei produse.

Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului de susținere de către stat

A treia opțiune este varianta completă – autonomie aproape totală, destinată celor care urmăresc independența maximă, inclusiv în situații de întreruperi ale rețelei. Această configurație presupune un sistem fotovoltaic supradimensionat, de 8–10 kW sau mai mult, baterii de capacitate mare, între 10 și 15 kWh sau peste, precum și un sistem complet optimizat, cu redundanță energetică. Investiția totală variază între 6.000 și 10.000 de euro, la care se adaugă costurile pentru echipamentele auxiliare și pompa de căldură. Economiile anuale se situează între 2.200 și 3.200 de euro, iar perioada de recuperare a investiției este mai lungă, de 10 – 15 ani. În acest scenariu, sistemul este dimensionat pentru a acoperi aproape toate situațiile de consum, inclusiv perioadele fără soare sau eventualele întreruperi de curent. Costurile cresc semnificativ din cauza bateriilor suplimentare, iar recuperarea investiției este mai lentă, deoarece o parte importantă a sumei este plătită pentru siguranță și autonomie, nu doar pentru eficiență economică.

„În condițiile actuale din România, independența energetică nu mai este o investiție cu recuperare îndelungată, ci una cu randament comparabil sau chiar superior altor tipuri de investiții pe termen lung. Varianta minimă reduce costurile, dar nu elimină dependența. Varianta optimă oferă cel mai bun echilibru între investiție și autonomie. Varianta completă oferă control total, dar cu un cost mai ridicat”, a declarat pentru „Adevărul” Răzvan Iordache.