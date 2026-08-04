Președintele Ucrainei anunță lansarea unui nou format de cooperare regională:„Inițiativa Carpaților“

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unui nou cadru internațional de cooperare, intitulat „Inițiativa Carpaților”, menit să reunească statele din regiune pentru a sprijini proiecte de redresare, securitate, economie și dezvoltare a infrastructurii.

Noua platformă este concepută pentru a implica țările vecine și partenere care, deși nu oferă asistență militară directă, doresc să contribuie la inițiative umanitare, economice și de securitate. Lansarea oficială a formatului este programată pentru această toamnă.

Obiectivele și potențialii participanți

În cadrul unei reuniuni cu șefii misiunilor diplomatice ale Ucrainei, președintele Zelenski a explicat că inițiativa vizează consolidarea legăturilor regionale într-o zonă geografică comună.

Platforma se va concentra pe logistică, economie, securitate, cultură și turism, oferind un spațiu de acțiune comună pentru statele interesate de stabilitatea regională.

Printre potențialii participanți se numără Ucraina, România, Austria, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia.

Potrivit președintelui ucrainean, ideea a fost prezentată liderilor Consiliului European și Comisiei Europene, primind o reacție favorabilă.

Detaliile privind calendarul exact al lansării și structura viitoarelor programe de finanțare și dezvoltare urmează să fie stabilite în perioada următoare.