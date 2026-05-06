Tranzacția anului în industrie: Romgaz preia oficial activitatea Azomureș. Acord istoric pentru salvarea gigantului de îngrășăminte

Romgaz a anunțat miercuri, 6 mai 2026, la Bursa de Valori București, că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș privind principalii termeni ai unei tranzacții care vizează preluarea activității operaționale a combinatului de îngrășăminte chimice.

Potrivit informării transmise pieței de capital, în urma negocierilor dintre cele două companii, părțile au convenit asupra elementelor comerciale esențiale ale operațiunii, inclusiv structura tranzacției, prețul și mecanismele de funcționare pe perioada dintre semnare și finalizarea efectivă.

Romgaz și Azomureș au agreat, la nivel de principiu, un model de tip „transfer de afacere” (Transfer of a Going Concern), prin care producția și activitatea operațională a combinatului ar urma să fie preluate de compania de stat.

Acordul actual nu reprezintă finalizarea tranzacției, ci doar o etapă intermediară în procesul de negociere. Companiile urmează să continue discuțiile pentru definitivarea contractului și stabilirea tuturor detaliilor juridice și comerciale.

Romgaz estimează că negocierile vor fi finalizate, iar contractul ar putea fi semnat cel târziu până la finalul lunii mai 2026, însă acest lucru depinde și de aprobarea Consiliului de Administrație al companiei.

După această etapă, Romgaz va reveni către investitori și piața de capital cu detalii suplimentare privind forma finală a tranzacției și condițiile aprobate.

Posibila preluare a activității Azomureș de către Romgaz vine într-un context în care industria îngrășămintelor chimice din România a fost afectată în ultimii ani de prețurile ridicate la gaze naturale și de volatilitatea piețelor energetice.

Azomureș, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din țară, a fost puternic expus costurilor energetice, iar integrarea într-un grup controlat de stat ar putea schimba modelul de operare, în special prin acces mai stabil la resurse energetice.

În comunicatul transmis la BVB, Romgaz subliniază că va informa constant piața de capital cu privire la evoluțiile relevante ale procesului, în conformitate cu obligațiile legale ale unei companii listate.

Anunțul marchează astfel o etapă importantă, dar nu definitivă, într-o tranzacție cu potențial impact semnificativ asupra industriei energetice și chimice din România.

Amintim că în februarie 2025, ministrul de-atunci al Energiei, Sebastian Burduja, anunțase că Romgaz are în lucru o analiză pentru preluarea celui mai mare combinat din România, care i-ar permite să dea gaze la un preţ care să renteze pentru producția de îngrășăminte chimice.

Un an mai târziu, în februarie 2026, premierul Ilie Bolojan anunța că „negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului”.

Romgaz este una dintre cele mai importante companii energetice din România și are rădăcini istorice care merg până în 1909, anul în care a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale la Sărmășel. Forma actuală a companiei a fost însă creată mult mai târziu, în 2001, când a fost reorganizată ca societate națională responsabilă de exploatarea gazelor naturale. Astăzi, Romgaz este principalul producător de gaze din țară și joacă un rol esențial în sistemul energetic național.

Romgaz, pe lângă extracția de gaze naturale, produce și energie electrică prin centrale proprii și are și activități de depozitare a gazelor naturale (adică stochează gaze pentru consum în perioadele de vârf, mai ales iarna). Este considerată o companie strategică pentru România, deoarece contribuie direct la siguranța energetică a țării. De asemenea, este una dintre puținele companii românești listate la bursă internațională, ceea ce o face importantă și pentru investitori.

Azomureș este o companie industrială din Târgu Mureș, înființată în 1962, în perioada în care România își dezvolta masiv industria chimică. Activitatea ei principală este producerea de îngrășăminte chimice pe bază de azot, precum ureea și azotatul de amoniu, produse folosite pe scară largă în agricultură. De-a lungul timpului, Azomureș a devenit cel mai mare producător de îngrășăminte din România.

Activitatea Azomureș este strâns legată de prețul gazului natural, pentru că gazul reprezintă materia primă principală în producția de îngrășăminte (practic, o mare parte din costul final depinde de el). Din acest motiv, compania își poate opri sau reduce producția atunci când gazul devine prea scump, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în Europa în ultimii ani. Azomureș este astfel foarte importantă pentru agricultură, deoarece îngrășămintele produse acolo influențează direct randamentul culturilor.