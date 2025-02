Romgaz vrea să cumpere un combinat de îngrășăminte chimice, căruia să-i dea gaze la un preț care să renteze. Ce combinate sunt de vânzare

Romgaz are în lucru o analiză pentru preluarea celui mai mare combinat din România, care i-ar permite să dea gaze la un preţ care să renteze pentru producţia de îngrăşăminte chimice, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Romgaz are în lucru o analiză pentru preluarea unui mare combinat din România, n-am să intru în alte detalii, care i-ar permite să dea un gaz la un preţ care să renteze pentru producţia de îngrăşăminte chimice şi, practic, să-şi extindă portofoliu în acest sens. E o analiză complexă cost-beneficiu şi vom vedea rezultatele, dar mandatul politic şi de securitate naţională ei îl au să facă astfel de demersuri", a explicat Sebastian Burduja.

El a subliniat că industria are provocări la nivelul întregii Europe, menţionând că asta a şi susţinut la Bruxelles şi de câte ori a avut ocazia, că, prin politicile "de tipul terapie-şoc" a fost pusă pe butuci o parte bună a industriei noastre şi am ajuns să depindem de alţii.

„Ceea ce este şi un risc de securitate din punctul meu de vedere, când nu ai capacitatea să-ţi produci, de exemplu, îngrăşămintele chimice pentru agricultură. Şi când ştim cu toţii că acest proces de punere în conservare, să spunem, a unui combinat necesită apoi o investiţie de 300-400 de milioane de euro ca să îl pui înapoi pe picioare. Nu este înţelept să procedezi astfel. Şi cred că România are două lucruri de făcut, pe de o parte, lucruri care depind de ea însăşi, pe de altă parte lucruri care depind de Uniunea Europeană. Şi noi trebuie să ne susţinem poziţiile la Bruxelles. Ce depinde de noi? Depinde de noi să ne creştem masiv capacitatea de producţie de energie electrică şi sigur şi de gaze. De la gaze avem un plan clar, vorbim de Neptun Deep, vorbim de o producţie cu minimum 75%, dar până la 100% mai mare decât astăzi, şi vorbim şi de o valoare adăugată a acestui gaz, fie prin termocentrale pe gaz, deci să-l transformăm în energie electrică, proiectele Iernut, celebra epopee care continuă, şi Mintia, Işalniţa, Turceni şi altele, Năvodari. Pe de altă parte, să-l folosim în industrie şi acolo am mai spus-o şi demersul continuă", a mai afirmat ministrul Energiei.

„Romgaz poate să ofere un preț al gazelor la care acest combinat poate să funcționeze, și ei au ocazia să își diversifice portofoliul. Nu vreau să dau alte detalii acum”, a spus ministrul.

La rândul său, Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz a spus că face analiza întregii piețe a îngrășămintelor: „Vom lua consultanți pentru a evalua și vedem concluziile după o analiză a pieței”.

Două combinate deținute de Ioan Niculae, scoase la vânzare în octombrie

În octombrie 2024, administratorul judiciar Sierra Quadrant anunța că a scos la vânzare două combinate chimice care au aparținut Interagro, controlate de omul de afaceri Ioan Niculae.

În urma evaluărilor economico-financiare, Donau Chem a avut un preț de pornire de 89.448.120 lei, iar Ga Pro Co de 70.934.459 lei, plus TVA. Dacă în cazul Donau Chem votul creditorilor a certificat această soluție drept una viabilă, la Ga Pro Co vânzarea combinatului prin negociere directă a fost votată de toți creditorii cu excepția Interagro.

Sierra Quadrant afirmă că redresarea combinatelor de îngrășăminte chimice Donau Chem din Turnu Măgurele și Ga Pro Co din județul Neamț este de o importanță strategică pentru România, având în vedere dificultățile cu care se confruntă industria îngrășămintelor chimice.

„Lipsa producției afectează direct agricultura, un sector esențial pentru economia națională. În contextul războiului din Ucraina, problema capătă o dimensiune nu doar națională, ci și regională, destabilizând lanțurile de aprovizionare și sporind nevoia de soluții locale pentru asigurarea fertilizanților necesari agriculturii”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

,,Avem nevoie de o soluție optimă, viabilă, pentru a exploata potențialul celor două combinate, iar vânzarea prin negociere directă este cea mai rapidă cale către relansarea acestor afaceri în contextul interesului tot mai mare al investitorilor, mai ales din perspectiva potențialului de export”, a mai precizat acesta.

Platforma industrială GA-PRO-CO Chemicals din județul Neamț este formată dintr-un teren intravilan de 719.297 mp și clădiri/constructii speciale iar combinatul Donau Chem are un teren de 1.433.710,00 mp alături de clădiri și constructii speciale ce deservesc procesului de producție.

În ambele cazuri, combinatele dispun de instalații de uree, amoniac, acid azotic, azotat de amoniu/nitrocalcar și îngrășăminte lichide. Patrimoniul mai include mijloace de transport auto și feroviar - locomotive, vagoane, autoturisme, autoutilitare, autospeciale, tractoare si remorci. In cadrul utilajelor sunt incluse buldoexcavatoarele, incarcatoarele frontale, automacarele, motostivuitoarele si stivuitoarele.

În 2019, grupul InterAgro, deţinut de omul de afaceri Ioan Niculae, deținea Chemgaz Holding, Donau Chem, Ga Pro Co Chemicals, Nitroporos și Viromet.