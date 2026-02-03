search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
Romgaz ar putea cumpăra Combinatul Azomureș. Guvern: Negocierile vor începe curând

Publicat:

Producătorul român Romgaz ar putea achiziționa Combinatul Azomureș de la Ameropa Grains România, mați având deja loc o primă întâlnire între delegațiile celor două companii și premierul Ilie Bolojan.

Combinatul Azomureș
Romgaz ar putea cumpăra Combinatul Azomureș. Foto arhivă

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș, întâlnire la care au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș, a informat marți Guvernul, precizând că „negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului”.

Amintim că în urmă cu un an, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja anunța că Romgaz are în lucru o analiză pentru preluarea celui mai mare combinat din România, care i-ar permite să dea gaze la un preţ care să renteze pentru producţia de îngrăşăminte chimice.

Tot atunci, Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz a spus că face analiza întregii piețe a îngrășămintelor: „Vom lua consultanți pentru a evalua și vedem concluziile după o analiză a pieței”.

Automat un producător de gaze naturale ar avea, să spunem, o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment, suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piaţă şi să evaluăm mai multe active", a spus el.

Întrebat dacă preluarea Azomureş ar avea sens, Popescu a răspuns afirmativ, dar a subliniat că trebuie făcut un due diligence clar şi orice investiţie trebuie integrată în planul de afaceri pe următorii zece ani.

„Face sens. Ca şi teorie, da, pentru că este, în primul rând, un producător foarte important de îngrăşăminte din România şi poate avea, să spunem, o mare bucată din piaţa de îngrăşăminte din România, dar, evident, un due diligence clar trebuie făcut, trebuie făcut un due diligence tehnic de mediu. Şi orice investiţie pe care Romgaz o face acum trebuie integrată în planul de afaceri pe care noi trebuie să-l facem pe următorii 10 ani. Să nu uităm că în 2025 şi 2026 avem cel mai mare CAPEX din istoria companiei, care jumătate din acest CAPEX vine din împrumuturi. Orice investiţie pe care compania Romgaz o va face trebuie să se încadreze în anumite limite din acel plan. Deci, în afară de această evaluare tehnică de mediu şi ce implicaţii ar avea în linie cu reglementările europene din punct de vedere al mediului înconjurător, trebuie să fie şi fezabilă din punct de vedere economic", a punctat Răzvan Popescu.

Economie

Ghid de cumpărături

