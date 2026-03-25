Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Transilvania, unul dintre cele mai dinamice poluri economice ale României

Transilvania este unul dintre cele mai dinamice poluri economice ale României, cu circa 200.000 companii active în 2024 cu venituri cumulate de 445 miliarde lei, reprezentând circa 16% din valorile cumulate la nivel national, și 864.000 angajați.

Vedere panoramică a orașului Cluj Napoca
Majoritatea companiilor mari și investițiilor directe din Transilvania sunt în Cluj Napoca

ICAP CRIF Business Info Transilvania este un eveniment de business dedicat liderilor din mediul de afaceri, profesioniștilor din zona financiară și specialiștilor în sustenabilitate, care va avea loc la Cluj‑Napoca, pe 27 aprilie 2026 și în cadrul căreia vor fi prezentate indicatorii cheie și perspectivele regiuni.

La nivel regional Clujul conduce ecosistemul regional, cu 28,6% din companii, 27,7% din cifra de afaceri și 30% din EBITDA, urmat de Brașov, Mureș și Sibiu, susținute de infrastructură, inovație și tehnologie.

Potrivit ultimelor date statistice, forța de muncă este concentrată în Cluj, Brașov și Sibiu, unde se regăsesc majoritatea companiilor mari și investițiilor directe, în special în IT, servicii și producție industrială.

„Dinamica antreprenorială arată o regiune în expansiune și maturizare: înmatriculări în creștere, iar radierile și insolvențele se stabilizează — un mediu competitiv, dar sănătos.

Regiunea Transilvania, alcătuită din județele Cluj, Brașov, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Harghita, Sălaj și Covasna, reprezintă una dintre cele mai dinamice și competitive zone economice din România”, susțin organizatorii evenimentului.

Din punct de vedere al structurii companiilor și impactului regional, lider regiuonal este Cluj, cu 28,6% din companii și 27,7% din cifra de afaceri; EBITDA ~30%.

Polii secundari sunt județele Brașov, Sibiu, Mureș, cu peste 40% din afaceri cumulat; EBITDA puternică în Sibiu și Brașov.

Județe mici cu potențial sunt  Sălaj, Harghita, Covasna sub 4% fiecare, care au nevoie de stimuli fiscali și investiții.

Forță de muncă și sectoare

În ce privește forța de muncă și sectoarele de activitate, Cluj are aproximativ 25% din angajați, în domeniile IT, producție și servicii profesionale care concentrează valoarea.

Economia regională avansează solid, cu dinamici specifice unei maturizări accelerate, iar perspectivele și reziliența regională din Transilvania rămâne motor economic, pregătită pentru investiții și transformări structurale.

Datele oficiale arată că numărul înmatriculărilor de firme noi a fost în creștere în 2024 (an pentru care există ultimele date statistice), ajungând la 124.935 înmatriculări (+22,8% vs. 2023). Alba (+55%), Sibiu (+25%), Sălaj (+27%), Covasna (+36%). Cluj: +23% după scăderea din 2023.

Și numărul profesioniștilor activi este în creștere cu 3,06% la nivel regional, ajungând la un total 1.695.943 (2024). 

Numărul radierilor sunt în limite stabile - 83.012 - în Cluj, Brașov Mureș, Sibiu, numărul insolvențelor fiind de 7.274 (+3,8%).

Tendinţe economice în Transilvania

Analiza datelor economice și antreprenoriale din regiunea Transilvania pentru anul 2024 relevă un tablou complex, caracterizat printr-o creștere economică robustă, predominant cu companii din domeniul Industriei Prelucrătoare, Comerț, Construcții, Transport & Depozitare si IT fiind cele mai productive si profitabile.

Județul Cluj se detașează ca forță economică dominantă, având cea mai mare concentrare de companii, cel mai înalt volum al cifrei de afaceri și cea mai semnificativă contribuție la EBITDA regională. Acest lucru se reflectă direct în numărul ridicat de angajați și în dinamica antreprenorială intensă. Județele Brașov, Sibiu și Mureș completează nucleul economic puternic, contribuind substanțial la cifra de afaceri regională și la creșterea numărului de profesioniști activi. În zona județelor cu impact economic moderat, precum Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Harghita, datele arată o stabilitate și o evoluție pozitivă, deși fără ritmurile de creștere observate în centrele economice majore. Din perspectiva dinamicii antreprenoriale, 2024 a fost un an marcat de expansiune, cu un număr semnificativ mai mare de înmatriculări și o creștere vizibilă a numărului de companii active, ceea ce subliniază atractivitatea regiunii pentru inițiative noi. Totodată, creșterea moderată a radierilor și insolvențelor indică faptul că piața funcționează într-un mod sănătos, eliminând în mod natural afacerile neviabile.

În ansamblu, Transilvania rămâne unul dintre motoarele economice cheie ale României, cu perspective solide de creștere, o bază antreprenorială puternică și un ecosistem diversificat, pregătit să susțină investiții majore și transformări structurale în următorii ani”, susțin organizatorii evenimentului care va avea loc luna viitoare.

