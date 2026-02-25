Record feroviar din bani PNRR: modernizare pe un fir de 36,5 km, în doar doi ani

Asocierea Alstom-Arcada, aceeași de pe lotul 1, stabilește un record de viteză pe sectorul de cale ferată care trebuie modernizată Aghireșu-Poieni, parte din magistrala Cluj-Napoca-Oradea.

Este vorba despre un fir nou complet pe toți cei 36,5 kilometri, în mai puțin de doi ani. Deși progresul fizic a depășit 59%, Asociația Pro Infrastructură avertizează că succesul este impulsionat de termenele stricte ale PNRR și că deschiderea traficului s-ar putea face în condiții de șantier, pentru a nu pierde finanțarea europeană.

”Este o dovadă că funcționarul din transporturi poate performa dacă i se aprinde focul PNRR sub scaun, dacă birocrația nu este extrem de complicată (aliniament neschimbat din 1870) și dacă și antreprenorul este cât-de-cât decent, nu vreo rachetă sau vreun sfânt. La ultimul raport oficial CFR din decembrie 2025, progresul fizic era de 59%. Dacă în august 2026 și lotul 1 va ajunge la un stadiu șină-traversă suficient, vom putea trimite trenuri pe un singur fir nou, fără centralizări, cu paznici la bariere, ca să luăm banii din PNRR. Nu e optim și nici spectaculos dar este o premieră pe un proiect de modernizare a magistralelor”, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

Reprezentanții asociației spun că există totuși probleme și în acest caz, la Poieni, unde linia 1 este blocată din cauza clădirii gării.

„CFR a renunțat și la linie, și la clădirea care va rămâne o ruină chiar dacă va fi declarată monument istoric (așa cum vor localnicii) fiindcă nu sunt bani pentru refacerea ei. Între timp, nu e clar unde va fi făcută construcția care va găzdui centralizarea Poieni și impiegatul de mişcare”.