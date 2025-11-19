Topul celor mai scumpe artere comerciale din lume. În clasament apare și Calea Victoriei

New Bond Street din Londra a devenit cea mai scumpă arteră comercială din lume, în timp ce Calea Victoriei se clasează pe locul 39 global, cu a treia cea mai mare creștere a chiriilor la nivel mondial, potrivit Cushman & Wakefield.

"Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere dintre cele 50 de pieţe analizate la nivel global în ediţia din 2025 a raportului "Main Streets Across the World" realizat de Cushman & Wakefield. Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei de 70 euro/mp/lună, nivel în creştere cu 17% faţă de anul trecut, Bucureştiul ocupă locul 39 la nivel mondial şi 24 în clasamentul european, la egalitate cu Zagreb", se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (160 euro/mp/lună), Varşovia (92 euro/mp/lună), Belgrad (90 euro/mp/lună) au fost peste nivelul din Bucureşti, în timp ce valori mai mici se înregistrează în Sofia (61 euro/mp/lună), Bratislava (45 euro/mp/lună), Vilnius (39 euro/mp/lună), Riga şi Tallin (35 euro/mp/lună) sau Skopje (28 euro/mp/lună).

Cea mai scumpă destinaţie de retail din lume

New Bond Street din Londra, unde chiriile au crescut cu 22% în ultimul an, ajungând la 1.707 euro/mp/lună, a fost desemnată pentru prima dată cea mai scumpă destinaţie de retail din lume. New Bond Street a depăşit Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), care anul trecut a devenit prima stradă europeană care s-a clasat pe primul loc în top, şi Upper Fifth Avenue din New York (1.530 euro/mp/lună).

Folosind datele proprii ale Cushman & Wakefield, raportul se concentrează pe chiriile headline din 141 de locaţii urbane de top din întreaga lume, care de multe ori sunt asociate cu sectorul de lux. Raportul include totodată un index global ce clasifică cea mai scumpă destinaţie din fiecare piaţă.

La nivel global, chiriile s-au majorat în medie cu 4,2%, iar 58% dintre pieţe au înregistrat chirii mai mari. Europa a avut o creştere constantă de 4% de la an la an, cu performanţe remarcabile în Budapesta şi Londra. În acelaşi timp, chiriile din Asia Pacific au încetinit la 2,1%, cu creşteri puternice în India şi Japonia, compensate de dificultăţile economice din China şi Asia de Sud-Est.

"Londra s-a remarcat în Europa în ceea ce priveşte evoluţia chiriilor, cu New Bond Street (+22%), Oxford Street şi Regent Street, toate înregistrând avansuri de două cifre. Fashion Street din Budapesta a fost performerul remarcabil al regiunii, cu o creştere de 33%, depăşind Vaci utca ca principală destinaţie de retail din oraş. Milano şi Paris s-au menţinut în top cu chirii stabile pe Via Montenapoleone (1.667 euro/mp/lună) şi Champs Elysees (1.043 euro/mp/lună). În America de Nord, avansul chiriilor a fost mai temperat, cu o medie de 2,5% în Statele Unite. În timp ce Upper Fifth Avenue din New York a rămas constantă, pe Madison Avenue şi SoHo au fost consemnate scumpiri ale chiriilor de peste 8%" se arată în comunicatul consultanţilor imobiliari.

Calea Victoriei atrage retailerii de lux

Destinaţiile prime de retail continuă să depăşească tendinţele generale ale pieţei, demonstrând rezilienţă în faţa incertitudinii economice şi a schimbării comportamentului consumatorilor, comentează aceştia.

"Sectorul de retail trece printr-o transformare dinamică în întreaga lume pe fondul schimbărilor în ceea ce priveşte experienţele de shopping în magazinele fizice. Cererea pentru spaţii fizice este mai puternică acum mai mult ca niciodată, iar locaţia rămâne o constantă indiferent de momentul în care se află piaţa. Piaţa de retail de lux din România este încă o piaţă emergentă în Europa, dar investiţiile continue ale brandurilor internaţionale şi ale dezvoltatorilor de spaţii de retail, creşte atractivitatea străzilor emblematice.

Calea Victoriei, singura arteră comercială din România inclusă în acest top mondial continuă să atragă retaileri de lux, iar prezenţa cu un magazin pe această stradă din centrul Bucureştiului este o decizie strategică care va asigura un avantaj competitiv", a explicat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în comunicat.

Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv în România al Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, este deţinut şi operat independent. Serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.