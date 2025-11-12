Video Haos total după ce partenerul Marriott a intrat brusc în faliment. Oaspeții, dați afară în mijlocul sejurului din hotelurile de lux

Oaspeți din întreaga lume au fost dați afară din camere, chiar în timpul sejurului, după ce partenerul Marriott, compania Sonder, a intrat pe neașteptate în faliment.

Închiderile bruște au lăsat călători blocați de la Boston până la Dubai, unii dintre ei întorcându-se în hoteluri doar ca să-și găsească lucrurile înghesuite în saci de plastic sau aruncate pe holuri, scrie Daily Mail.

Sonder – evaluată cândva la peste un miliard de dolari și considerată un rival serios pentru Airbnb – a cerut luni protecție în baza Capitolului 7 privind lichidarea, după ce Marriott International i-a reziliat licența, forțând compania să-și oprească imediat activitatea.

Colapsul a venit la mai puțin de un an după ce Sonder – care oferea apartamente și hoteluri tip boutique pentru închirieri pe termen scurt – s-a rebranduit în Sonder by Marriott Bonvoy, în urma unui parteneriat semnat în 2024 care îi permitea să-și listeze camerele pe site-ul Marriott.

Cele două companii nu au reușit însă să integreze sistemele de rezervare, ceea ce, potrivit directorilor, a dus la „o scădere bruscă a veniturilor”. „Suntem devastați că am ajuns în punctul în care lichidarea este singura opțiune viabilă”, a declarat directorul general interimar, Janice Sears.

Oaspeții, dați afară din camere

Duminică, oaspeții au fost luați prin surprindere când Marriott și Sonder le-au cerut să părăsească imediat camerele – unii, chiar la jumătatea sejurului.

O utilizatoare TikTok din Edmonton, pe nume Avery, a postat un clip în care își trage valiza prin zăpadă, cu textul: „POV: încerc să-mi păstrez calmul în timp ce-mi târăsc bagajul pe stradă, după ce Marriott Hotels & Sonder Hotels au ‘rupt relația’ într-o duminică oarecare și ne-au spus să ieșim naibii din camera de hotel pe care o rezervasem pentru încă trei nopți în Montreal.”

VIDEO TikTok / jurassicave

Un alt cuplu, Minjun și Kevin, a povestit că a fost „dat afară din hotelul Sonder din New York City”, deși rezervarea fusese făcută prin Marriott. Ei au spus: „Experiența noastră de a fi dați afară din hotelul Sonder din New York, rezervat prin Marriott, cu mai puțin de 24 de ore înainte, chiar în mijlocul sejurului. Se pare că Sonder a intrat în incapacitate și Marriott a rupt parteneriatul pe neașteptate…”

Fostul executiv din IT Steve McGraw a spus că el și soția lui au fost evacuați la jumătatea unui sejur de 17 zile în New York, rezervat tot prin Marriott.

McGraw, care are statut Elite în programul Marriott Bonvoy, credea că șederea sa la Sonder Battery Park Apartments – partener Marriott, situat în cartierul financiar din New York – va fi la fel ca zecile de alte vacanțe rezervate de-a lungul anilor. Însă, duminică, la aproximativ o săptămână de la check-in, a primit emailuri de la Marriott și Sonder prin care era informat că trebuie să elibereze camera până luni, la ora 9 dimineața.

„A trebuit să cheltuim câteva mii de dolari în plus ca să găsim un alt loc de cazare”, a declarat McGraw pentru Business Insider. „A fost extrem de deranjant. Ne-au tratat foarte prost.”

